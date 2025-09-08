Live TV

O nouă lucrare Banksy, desenată pe zidul Curții Regale de Justiție din Londra, stârnește controverse

An artist draws the scene, where two security guards are standing next to the wall where a new artwork by artist Banksy has already been covered up at the Royal Courts of Justice in London. The artwork shows a judge attacking a protester with a gavel is o
Doi agenți de pază stau lângă peretele unde o nouă operă de artă a artistului Banksy a fost deja acoperită la Curtea Regală de Justiție din Londra. Sursa foto: Profimedia Images

O nouă lucrare murală a enigmaticului artist stradal Banksy a apărut pe peretele clădirii Curții Regale de Justiție din centrul Londrei. Acesta a confirmat ulterior autenticitatea operei sale pe rețeaua socială Instagram.

Lucrarea îl înfățișează pe un judecător, purtând peruca tradițională și roba neagră, lovind un protestatar întins la pământ, cu sânge stropind pancarta acestuia.

Deși desenul nu face referire la o cauză sau la un incident anume, apariția sa vine la doar două zile după ce aproape 900 de persoane au fost arestate la un protest din Londra împotriva interzicerii grupului Palestine Action, notează BBC.

Imagini apărute pe rețelele sociale arată că lucrarea a fost deja acoperită cu folii mari de plastic și protejată de două bariere metalice. Lucrarea este păzită de agenți de securitate și se află chiar sub o cameră de supraveghere CCTV.

Artistul stradal originar din Bristol a publicat o fotografie a lucrării pe Instagram, metoda sa obișnuită de a confirma autenticitatea unei opere. Fotografia a fost însoțită de descrierea: „Royal Courts Of Justice. London.”

Graffiti-urile realizate de Banksy sunt adesea critice la adresa politicilor guvernamentale, a războiului și a capitalismului. Vara trecută, artistul a lansat în capitala Marii Britanii o campanie cu tematică animalieră, alcătuită din nouă lucrări, care s-a încheiat cu apariția unei lucrări cu o gorilă ce elibera un leu de mare și păsări la intrarea în Grădina Zoologică din Londra.

Alte lucrări notabile au inclus piranha înotând pe o boxă a poliției din City of London și un lup urlând pictat pe o antenă satelit, care a fost demontată de pe acoperișul unui magazin din Peckham, sudul Londrei, la mai puțin de o oră după ce fusese dezvăluită.

