O nouă lucrare murală a enigmaticului artist stradal Banksy a apărut pe peretele clădirii Curții Regale de Justiție din centrul Londrei. Acesta a confirmat ulterior autenticitatea operei sale pe rețeaua socială Instagram.

Lucrarea îl înfățișează pe un judecător, purtând peruca tradițională și roba neagră, lovind un protestatar întins la pământ, cu sânge stropind pancarta acestuia.

sursa foto: X

Deși desenul nu face referire la o cauză sau la un incident anume, apariția sa vine la doar două zile după ce aproape 900 de persoane au fost arestate la un protest din Londra împotriva interzicerii grupului Palestine Action, notează BBC.

sursa foto: X

Imagini apărute pe rețelele sociale arată că lucrarea a fost deja acoperită cu folii mari de plastic și protejată de două bariere metalice. Lucrarea este păzită de agenți de securitate și se află chiar sub o cameră de supraveghere CCTV.

Artistul stradal originar din Bristol a publicat o fotografie a lucrării pe Instagram, metoda sa obișnuită de a confirma autenticitatea unei opere. Fotografia a fost însoțită de descrierea: „Royal Courts Of Justice. London.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Graffiti-urile realizate de Banksy sunt adesea critice la adresa politicilor guvernamentale, a războiului și a capitalismului. Vara trecută, artistul a lansat în capitala Marii Britanii o campanie cu tematică animalieră, alcătuită din nouă lucrări, care s-a încheiat cu apariția unei lucrări cu o gorilă ce elibera un leu de mare și păsări la intrarea în Grădina Zoologică din Londra.

Alte lucrări notabile au inclus piranha înotând pe o boxă a poliției din City of London și un lup urlând pictat pe o antenă satelit, care a fost demontată de pe acoperișul unui magazin din Peckham, sudul Londrei, la mai puțin de o oră după ce fusese dezvăluită.

Editor : M.I.