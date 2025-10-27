Live TV

Un tablou monocrom de Yves Klein, vândut la licitaţie pentru o sumă uriașă, un record în Franţa pentru artist

Un tablou monocrom de Yves Klein a fost vândut la licitaţie joi la Paris contra sumei de 18,4 milioane de euro, sumă care include şi taxele, „un record în Franţa pentru acest artist”, a precizat casa de licitaţii Christie's, potrivit AFP.

Tabloul, botezat California (IKB 71) şi pictat de artistul francez la Paris în 1961, este scos pentru prima dată la licitaţie şi „se situează printre operele cele mai importante ale lui Yves Klein propuse vreodată pe piaţă”, a precizat casa de licitaţii într-un comunicat, fără să precizeze identitatea achizitorului.

Acest tablou monocromatic albastru, care măsoară aproape doi metri înălţime şi peste patru metri lăţime, pictat în tehnicile obişnuite ale artistului, amestecând pigment pur cu răşină sintetică, este unul dintre cele mai monumentale ale acestui artist, notează AFP, citată de Agerpres.

Tabloul „nu are echivalent ca mărime decât giganticele panouri realizate de Musiktheater im Revier din Gelsenkirchen, în Germania”, care măsoară între cinci şi şapte metri lungime, a precizat Christie's.

Tabloul, care a trecut prin mai multe colecţii de la realizarea sa, a fost expus ultima oară pentru marele public la Metropolitan Museum of Art de la New York, în cadrul unui împrumut de lungă durată în perioada 2005-2008.

Aparţinând până acum unei colecţii private americane, acest monocrom ilustrează elementul care l-a făcut celebru pe artistul decedat în 1962, la 34 de ani: acest albastru ultramarin intens, realizat printr-un procedeu original botezat IKB, acronim pentru International Klein Blue.

„Ceea ce-mi place cel mai mult sunt pigmenţii puri sub formă de pulbere, pe care îi văd deseori la pieţele de culori en gros”, a povestit Yves Klein în cartea „L'aventure monochrome”.

„Au o strălucire şi o viaţă proprie şi autonomă extraordinare. Sunt cu adevărat esenţa culorii. Materie colorată vie şi tangibilă”.

California (IKB 71) a fost piesa de rezistenţă a acestei licitaţiei denumite „Avant-Garde(s) including Thinking Italian”, care a mai propus şi opere de Auguste Renoir, Jean Dubuffet şi Alberto Giacometti.

