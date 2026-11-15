Câte zile libere mai sunt în 2026. Calendarul minivacanțelor pentru angajați și elevi

Până la sfârșitul anului 2026, calendarul sărbătorilor legale mai cuprinde patru zile nelucrătoare, dintre care trei în timpul săptămânii. Salariații cu program de luni până vineri vor putea beneficia de două minivacanțe: una la sfârșitul lui noiembrie și începutul lui decembrie, iar cealaltă de Crăciun. Pentru elevi, pauza de cursuri de Sfântul Andrei și Ziua Națională va fi urmată, spre finalul anului, de vacanța de iarnă.

Durata perioadelor de repaus depinde de organizarea activității și de regulile aplicabile fiecărui loc de muncă. În învățământul preuniversitar, structura aprobată de Ministerul Educației și Cercetării stabilește intervalele de vacanță și prevede că de sărbătorile legale nu se organizează cursuri.

Ce zile libere legale mai sunt în noiembrie și decembrie 2026

Ultimele sărbători legale ale anului sunt Sfântul Andrei, luni, 30 noiembrie, Ziua Națională a României, marți, 1 decembrie, și prima și a doua zi de Crăciun, vineri și sâmbătă, 25 și 26 decembrie. Acestea sunt prevăzute la art. 139 din Codul muncii.

Dintre cele patru date, numai 26 decembrie coincide cu repausul de weekend al angajaților care lucrează de luni până vineri. Celelalte trei prelungesc perioadele libere de la sfârșitul săptămânii, pentru cei care nu desfășoară activități de sărbători.

Patru zile consecutive de repaus, de Sfântul Andrei și Ziua Națională

Prima minivacanță începe sâmbătă, 28 noiembrie, și se încheie marți, 1 decembrie, inclusiv. Salariații care au weekendul liber și nu lucrează în cele două sărbători vor beneficia astfel de patru zile consecutive de repaus, fără să folosească zile din concediul de odihnă. Revenirea la serviciu este miercuri, 2 decembrie.

În același interval, nici elevii nu vor merge la școală. Deși 30 noiembrie și 1 decembrie se află într-o perioadă de cursuri, art. 3 din Ordinul nr. 3.194/2026 privind structura anului școlar 2026-2027 prevede că în zilele nelucrătoare și de sărbătoare legală nu se organizează cursuri. Întoarcerea în clase este programată pe 2 decembrie.

Cât durează minivacanța angajaților de Crăciun

De Crăciun, salariații cu program de luni până vineri, care nu lucrează de sărbători, vor avea trei zile consecutive de repaus, între 25 și 27 decembrie. Prima zi este vineri, iar cea de-a doua, sâmbătă, fiind urmate de duminică. Activitatea se reia luni, 28 decembrie, pentru cei care nu au concediu sau alte zile libere acordate în condițiile legii.

Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, și ultima zi a anului, pe 31 decembrie, nu sunt incluse între sărbătorile legale prevăzute de Codul muncii. Prin urmare, acestea nu reprezintă automat zile nelucrătoare.

Când începe vacanța de iarnă a elevilor

Potrivit structurii anului școlar 2026-2027, ultima zi de cursuri din acest an este marți, 22 decembrie. Vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie, și se încheie duminică, 10 ianuarie 2027, inclusiv. Elevii revin la școală luni, 11 ianuarie.

Pauza însumează 19 zile calendaristice: nouă în decembrie și zece în ianuarie. Intervalul include Crăciunul, Anul Nou și sărbătorile de Bobotează și Sfântul Ioan.

Cum sunt compensați salariații care lucrează de sărbători

Nu toți angajații pot beneficia de aceste minivacanțe. Codul muncii prevede excepții pentru locurile în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza caracterului procesului de producție sau a specificului acesteia. De asemenea, legea reglementează stabilirea unor programe adecvate pentru unitățile sanitare și cele de alimentație publică, astfel încât să fie asigurate asistența medicală și aprovizionarea populației cu produse alimentare de strictă necesitate.

Potrivit art. 142, salariații care lucrează în aceste condiții beneficiază de timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Dacă, din motive justificate, compensarea nu poate fi acordată în acest termen, aceștia au dreptul la un spor de cel puțin 100% din salariul de bază aferent muncii prestate în programul normal de lucru.

Pentru personalul din sectorul bugetar, în 2026, regula este compensarea muncii prestate de sărbători legale numai cu timp liber corespunzător, acordat în următoarele 90 de zile, potrivit art. XVIII din Legea nr. 141/2025. Același articol prevede excepții pentru personalul militar, polițiști și polițiștii de penitenciare, în condițiile stabilite de lege.

Potrivit legii: „În anul 2026, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție, de conducere și de înalți funcționari publici, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru se compensează numai cu timp liber corespunzător acestora în următoarele 90 de zile după prestarea muncii suplimentare.”

Editor : C.S.