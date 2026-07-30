Următoarea minivacanță din 2026: Când vor avea angajații din România patru zile libere consecutive

15 august, când este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului, marchează următoarea zi liberă legală din calendar. Pentru majoritatea salariaților, aceasta nu va prelungi însă perioada de repaus, deoarece se suprapune cu o zi de sâmbătă. Prima minivacanță rămasă până la sfârșitul anului este programată la finalul lunii noiembrie, când sărbătorile de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României, alături de weekend, vor asigura patru zile libere consecutive.

Când vor avea angajații următoarea minivacanță

Următoarea perioadă cu patru zile consecutive de repaus este programată între 28 noiembrie și 1 decembrie 2026. Intervalul este format din weekendul 28-29 noiembrie, urmat de 30 noiembrie, când este sărbătorit Sfântul Andrei, și de 1 decembrie, Ziua Națională a României, ambele declarate zile libere legale.

Pentru salariații care lucrează după programul obișnuit, de luni până vineri, această așezare a zilelor nelucrătoare în calendar înseamnă o minivacanță de patru zile, fără a fi necesară efectuarea concediului de odihnă.

Cum sunt distribuite zilele libere de Crăciun

La sfârșitul anului, sărbătorile de iarnă vor aduce un nou weekend prelungit pentru salariații care lucrează după programul obișnuit. Prima zi de Crăciun, celebrată în 25 decembrie, coincide cu ziua de vineri, ceea ce asigură trei zile consecutive libere. În schimb, a doua zi de Crăciun, deși este declarată nelucrătoare prin lege, se suprapune în 2026 cu o zi de sâmbătă și nu prelungește această perioadă.

Ce zile libere legale au mai rămas în 2026

15 august - Adormirea Maicii Domnului;

30 noiembrie - Sfântul Andrei;

1 decembrie - Ziua Națională a României;

25 decembrie - prima zi de Crăciun;

26 decembrie - a doua zi de Crăciun.

Potrivit Codului muncii, zilele de sărbătoare legală sunt nelucrătoare pentru majoritatea salariaților. Există însă domenii în care activitatea nu poate fi întreruptă, precum sistemul sanitar, transporturile, alimentația publică sau alte servicii esențiale. Angajații care lucrează în aceste sectoare beneficiază de drepturile compensatorii prevăzute de legislația în vigoare.

Editor : C.S.