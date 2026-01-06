Live TV

CE a anunțat Capitalele Europene ale Culturii în 2026: Premii de 1,5 milioane de euro pentru organizatori

Data publicării:
Hartaansilta, bicycle and pedestrian bridge in Oulu, Finland
Oulu este al cincilea oraș ca mărime din Finlanda, un centru tehnologic și universitar cunoscut pentru inovație, cultură și viață urbană activă. Sursa foto: Profimedia Images

Două orașe europene pregătesc un an cultural de referință, cu festivități spectaculoase programate în ianuarie și februarie 2026. Evenimentele vor aduce în prim-plan teme globale precum clima, reziliența și rolul artei în schimbările viitorului, într-un format menit să provoace publicul să regândească modul în care cultura este creată și trăită în Europa.

Oraşele Oulu, în Finlanda, şi Trencin, în Slovacia, vor fi Capitalele Europene ale Culturii în 2026 şi vor găzdui evenimente culturale pe tot parcursul anului, evidenţiind „bogăţia culturilor europene împărtăşite”, a anunţat Comisia Europeană într-un comunicat difuzat marţi.

Festivităţile de deschidere de la Oulu, în inima ţării nordice, vor avea loc între 16 şi 18 ianuarie, iar programul cultural din oraş se va desfăşura sub sloganul „Schimbări climatice culturale”, care va aborda provocările globale actuale, cum ar fi rezilienţa faţă de schimbările climatice şi modul în care conştientizarea culturală contribuie la acestea.

„Oraşul îşi propune să încurajeze publicul să regândească modul în care cultura este creată, experimentată şi împărtăşită în regiune”, a explicat executivul european.

La rândul său, Trencin, situat în apropierea graniţei cu Republica Cehă, va organiza evenimentul inaugural între 13 şi 15 februarie, cu un program construit în jurul temei „Trezirea curiozităţii”, prin care oraşul îşi propune să „inspire construirea de punţi între imaginaţie şi realitate”.

„Ambele Capitale Europene ale Culturii 2026 apreciază pe deplin această iniţiativă emblematică şi impactul său de durată asupra culturii, oraşelor şi oamenilor din întreaga Europă, îmbogăţind viaţa culturală, conectând oamenii prin creativitate şi inspirând schimbări durabile prin artă şi cultură”, a declarat Glenn Micallef, comisar european pentru echitate intergeneraţională, tineret, cultură şi sport.

Comisia Europeană a acordat celor două Capitale Europene ale Culturii 2026 Premiul Melina Mercouri, în valoare de 1,5 milioane de euro şi finanţat prin Programul Europa Creativă, ca recunoaştere a calităţii pregătirilor lor pentru acest an.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

