Palatul Regal din Mamaia, care este acum o ruină, va fi în sfârșit restaurat. Inaugurată în 1926, vila în care regii României obișnuiau să își petreacă verile, a fost lăsată în paragină. Alte 13 clădiri istorice emblematice din țară urmează să fie consolidate, printre care Opera din București și sala de spectacole a Operei din Iași. Investiția majoră va fi realizată printr-un împrumut de 140 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Statul român va contribui cu încă 140 de milioane de euro.

În urmă cu aproape un secol, regii și reginele României obișnuiau să-și petreacă verile la Mamaia.

„Inaugurat în 1926, Palatul Regal din Mamaia a fost lăsat în paragină. Geamurile sunt sparte, pereții sunt scorojiți și totul în jur s-a transformat în ruină”, transmite jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu.

„În oraș aveam deja reședințele regelui Carol și Reginei Elisabeta, iar Regina Maria, pentru că era iubitoare de mare, ea a copilărit în Malta, și-a dorit acolo, și a făcut construcția începând cu anii '20. A construit, în paralel, și castelul de la Balcic, dar venea aici vara, în vacanță, și aducea și copiii”, povestește Diana Slav, ghid de turism.

„Palatul Regal avea 35 de camere, dispuse pe subsol, parter și mansardă, un parc foarte frumos, fântână, bazin cu apă dulce din Lacul Siutghiol. Regele Mihai, la acel moment copil, jucându-se pe terasa palatului, în curtea palatului, cu Prințul Filip al Marii Britanii, cu o serie de personalități din capetele încoronate ale Europei”, spune Răzvan Pantelimon, lector universitar.

În 1932, Regele Carol al 2-lea schimbă destinația Palatului Regal în sediul Flotilei de Hidroavioane și Cazino al ofițerilor. Ulterior, clădirea și terenul au fost naționalizate și, după Revoluție, vândute. În 2022, magistrații au decis că tranzacția a fost ilegală.

„Au fost cumpărate de un agent economic. Apoi, prin hotărârea ICCJ, clădirea s-a întors la Ministerul Culturii, fiindcă nu își exercitase dreptul de preemțiune atunci și nici primăria”, explică George Măndilă, președinte OMD Mamaia Constanța.

Pe lângă Vila Regală din stațiunea Mamaia, alte 13 clădiri de patrimoniu vor fi reabilitate printr-un program național, printre care Opera din București și sala de spectacole a Operei din Iași.

reporter: Iulia Stanciu

operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia