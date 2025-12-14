Live TV

Video Palatul Regal din Mamaia va fi restaurat. Povestea tumultuoasă de un secol a reședinței de vară a regilor României. Cum arată acum

Data actualizării: Data publicării:
castel regal mamaia
Inaugurat în 1926, Palatul Regal din Mamaia a fost lăsat în paragină. Sursa foto: colaj captură Digi24

Palatul Regal din Mamaia, care este acum o ruină, va fi în sfârșit restaurat. Inaugurată în 1926, vila în care regii României obișnuiau să își petreacă verile, a fost lăsată în paragină. Alte 13 clădiri istorice emblematice din țară urmează să fie consolidate, printre care Opera din București și sala de spectacole a Operei din Iași. Investiția majoră va fi realizată printr-un împrumut de 140 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Statul român va contribui cu încă 140 de milioane de euro.

În urmă cu aproape un secol, regii și reginele României obișnuiau să-și petreacă verile la Mamaia.

„Inaugurat în 1926, Palatul Regal din Mamaia a fost lăsat în paragină. Geamurile sunt sparte, pereții sunt scorojiți și totul în jur s-a transformat în ruină”, transmite jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu.

„În oraș aveam deja reședințele regelui Carol și Reginei Elisabeta, iar Regina Maria, pentru că era iubitoare de mare, ea a copilărit în Malta, și-a dorit acolo, și a făcut construcția începând cu anii '20. A construit, în paralel, și castelul de la Balcic, dar venea aici vara, în vacanță, și aducea și copiii”, povestește Diana Slav, ghid de turism.

„Palatul Regal avea 35 de camere, dispuse pe subsol, parter și mansardă, un parc foarte frumos, fântână, bazin cu apă dulce din Lacul Siutghiol. Regele Mihai, la acel moment copil, jucându-se pe terasa palatului, în curtea palatului, cu Prințul Filip al Marii Britanii, cu o serie de personalități din capetele încoronate ale Europei”, spune Răzvan Pantelimon, lector universitar.

În 1932, Regele Carol al 2-lea schimbă destinația Palatului Regal în sediul Flotilei de Hidroavioane și Cazino al ofițerilor. Ulterior, clădirea și terenul au fost naționalizate și, după Revoluție, vândute. În 2022, magistrații au decis că tranzacția a fost ilegală.

„Au fost cumpărate de un agent economic. Apoi, prin hotărârea ICCJ, clădirea s-a întors la Ministerul Culturii, fiindcă nu își exercitase dreptul de preemțiune atunci și nici primăria”, explică George Măndilă, președinte OMD Mamaia Constanța.

Pe lângă Vila Regală din stațiunea Mamaia, alte 13 clădiri de patrimoniu vor fi reabilitate printr-un program național, printre care Opera din București și sala de spectacole a Operei din Iași.

reporter: Iulia Stanciu
operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
1
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu...
Tudorel Toader face un semn cu mâna
2
Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru...
imigranți ilegali deportați din SUA cu avionul
3
SUA au trimis primii imigranți ilegali în țara cu „cel mai proamerican popor din lume”...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
4
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
Iuri Ușakov profimedia-0954194313
5
„S-ar putea să nu ne placă”. Kremlinul afirmă că ar putea să nu fie de acord cu noile...
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția l-a înșelat: ”Am văzut”. Cum a numit-o + Mesajul neașteptat
Digi Sport
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția l-a înșelat: ”Am văzut”. Cum a numit-o + Mesajul neașteptat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Untitled design (8)
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 14 decembrie
Untitled design (7)
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 13 decembrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 12 decembrie
cazino craciun
Spiritul Crăciunului a ajuns și în Cazinoul din Constanța. Cum arată decorul de sărbătoare: „Are un iz regal”
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 11 decembrie
Recomandările redacţiei
puțuri petroliere în Rusia
Lovitură pentru Kremlin: veniturile din petrol și gaze pentru...
Donald Trump
Trump admite că republicanii ar putea pierde la alegerile din 2026...
două persoane îmbrăcate în haine groase de iarnă merg prin ceață pe o stradă umedă.
Meteorologii anunță vreme mai caldă decât de obicei, vor fi maxime de...
donald trump
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este...
Ultimele știri
Incident armat pe o plajă celebră din Sydney: 12 focuri de armă trase, cel puțin 10 persoane au murit
Incendiu pe aeroportul din Washington, după ce motorul unui avion care decola a cedat
Un ingredient dintr-un aliment popular, consumat de milioane de oameni, ar putea încetini îmbătrânirea (studiu)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii primesc un test de la Univers pe 14 decembrie. Marte în careu cu Neptun le poate schimba complet...
Cancan
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Fanatik.ro
Cum făcea bani Dan Alexa în perioada în care nu câștiga mult din fotbal: ”Dacă aveam eu bani, nu erau ai mei...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
De ce s-a certat Gino Iorgulescu cu Mircea Lucescu. Totul s-a întâmplat după o petrecere pe holul unui hotel
Adevărul
Deșertul care renaște: un lac care dispăruse de câteva secole reapare în Valea Morții
Playtech
Explozie de cazuri de gripă în România. Un nou virus gripal se răspândește rapid, peste 3.000 de îmbolnăviri...
Digi FM
Cum arată și cu ce se ocupă Natalia Oreiro în 2025. Cele mai recente imagini i-au surprins pe fani: „Ești...
Digi Sport
Românul pe care Gigi Becali l-a făcut milionar l-a ”trădat” pe patronul FCSB-ului și a ajuns în vârful...
Pro FM
Thalia, imaginile care au stârnit controverse printre fani: „Ce ți-ai făcut la față?” Cum arată artista la 54...
Film Now
Timothée Chalamet, deloc modest când vine vorba despre rolul din „Marty Supreme”: „Este cea mai bună...
Adevarul
Cum a pierdut România Bucureștiul. Cronica unui festival criminal de corupție, incompetență și orgolii, care...
Newsweek
În România poți ieși la pensie la 50 ani. Spania: firmele angajează oameni de peste 50 ani să nu falimenteze
Digi FM
De ce recomandă nutriționista Mihaela Bilic consumul de șorici. Beneficiile neașteptate ale aperitivului...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Noi dezvăluiri despre moartea actorului Peter Greene. Ce au găsit polițiștii în apartamentul starului din...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție