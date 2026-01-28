Live TV

Pacientul: de la simplu beneficiar de servicii la partener. Cum schimbă feedback-ul medicina de azi?

Data publicării:
Fotografie articol RM_Digi Articol susținut de Regina Maria
Din articol
Recenziile, oglinda relației medic–pacient Ce se întâmplă când feedback-ul nu este pozitiv? „O parte foarte importantă a consultației este legată de gestionarea așteptărilor” De la feedback individual la o schimbare în rețea

Mult timp, actul medical a fost privit ca un serviciu livrat de la expert către beneficiar. Astăzi, regulile s-au schimbat: pacientul are o voce clară, este informat și caută un parteneriat real în cabinetul medicului. Această evoluție transformă feedback-ul dintr-o simpla recenzie într-un mecanism important, care reflectă nu doar competența medicului, ci și calitatea relației umane dintre acesta și pacientul său.

Recenziile, oglinda relației medic–pacient

În cadrul Rețelei de sănătate Regina Maria, sistemul de recenzii funcționează de mai bine de 13 ani și a evoluat în pas cu așteptările pacienților. Dintr-un simplu instrument de evaluare punctuală, acesta a devenit parte integrantă a experienței medicale, lucru reflectat și de pragul de peste 1,4 milioane de recenzii colectate. Media notelor de 9,66 obținută la nivelul întregii rețele indică nu doar calitatea actului medical, ci și relația de încredere construită constant între medici și pacienți.

Pentru Dr. Alexis Vuzitas, medic specialist ORL la Regina Maria, recenziile pacienților sunt relevante tocmai pentru că surprind experiența medicală în ansamblul ei, nu doar rezultatul consultației:  „recenziile ne ajută să ne verificăm din punctul de vedere al interacțiunii umane – aflăm astfel dacă suntem buni comunicatori şi dacă avem abilitatea de a ne face uşor înţeleşi. Pacienții nu evaluează doar competența medicală, ci întreaga experiență: modul în care au fost primiți, cât de bine au fost ascultați, dacă au înțeles explicațiile și dacă au simțit că există un dialog real”, explică medicul.

Într-o cultură a transparenței, acest tip de feedback devine extrem de valoros. El scoate la suprafață aspecte care, în trecut, rămâneau adesea nespuse: claritatea comunicării, empatia, gestionarea emoțiilor pacientului sau felul în care sunt explicate limitele unui tratament.

Dr Vuzitas Alexis
Dr. Alexis Vuzitas

Ce se întâmplă când feedback-ul nu este pozitiv?

„Atunci când primesc o recenzie negativă sau mai puțin bună, primul lucru pe care îl fac este să încerc să înțeleg dacă pacientul a avut o evoluție nefavorabilă din punct de vedere medical și dacă există ceva ce aș putea face suplimentar pentru a-l ajuta. De multe ori este vorba şi de neînţelegeri sau de dorinţa pacientului de a fi avut contextul de a explica mai mult şi mai bine ceea ce simte.”, menționează dr. Alexis Vuzitas.

Analiza acestor situații i-a arătat medicului însă că, de cele mai multe ori, nemulțumirea exprimată nu este legată direct de actul medical propriu-zis: „în multe cazuri, recenzia are legătură cu aspecte conexe, cum ar fi timpul de așteptare, comunicarea dintr-un anumit moment, așteptările nerealiste legate de tratament sau limitele acestuia, ori chiar evoluția imprevizibilă a unei patologii”, explică medicul.

Acest lucru arată că experiența pacientului este influențată de întregul context al consultației, nu doar de decizia medicală finală. Pentru medic, recenzia devine astfel un instrument de clarificare -  ce a fost perceput diferit, ce ar fi putut fi explicat mai bine, unde a existat un decalaj între așteptări și realitate.

„O parte foarte importantă a consultației este legată de gestionarea așteptărilor”

Afișarea publică a recenziilor schimbă inevitabil și modul în care medicii își privesc propria practică. A fi evaluat constant înseamnă un exercițiu de asumare, dar și de adaptare.

„Există afecţiuni care pot avea o evoluție imprevizibilă sau situații în care rezultatele apar în timp. De aceea, o parte foarte importantă a consultației este legată de gestionarea așteptărilor și de explicarea clară a limitelor tratamentului”, subliniază dr. Vuzitas.

În acest sens, feedback-ul pacienților funcționează ca un mecanism de reglaj fin. El îi ajută pe medici să își ajusteze stilul de comunicare, să acorde mai mult timp explicațiilor sau să fie mai atenți la semnalele non-verbale din timpul consultației.

„Atunci când pacientul înțelege ce se poate și ce nu se poate obține medical, relația devine mai echilibrată, iar rolul meu este să explic cât mai clar, pentru a mă face înţeles ”, mai completează medicul.

De la feedback individual la o schimbare în rețea

Recenziile sunt afișate public, atât pe site-ul Regina Maria, cât și în aplicație, oferind pacienților acces la experiențele reale ale altor oameni.

Volumul mare de recenzii permite identificarea unor tipare recurente. Acest lucru înseamnă că atunci când un număr semnificativ de pacienți semnalează aceleași dificultăți sau nevoi, feedback-ul devine un semnal clar pentru ajustări la nivel de sistem. De-a lungul timpului, acest lucru a dus la optimizarea fluxurilor de programare, la digitalizarea unor procese administrative și la dezvoltarea unor programe dedicate de formare, inclusiv cursuri de comunicare pentru medici.

Anul trecut, sistemul de feedback a fost completat cu un set de 7 atribute care permit pacienților să indice concret ce au apreciat la medic - de la claritatea explicațiilor și respectul arătat, până la atenția acordată cazurilor complexe sau utilizarea tehnologiei.

Recenziile nu sunt un scop în sine, ci un instrument prin care medicina devine mai apropiată de oameni. Ele contribuie la construirea unui parteneriat onest, în care transparența, comunicarea și încrederea devin la fel de importante ca actul medical propriu-zis.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
2
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
3
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
sisteme de apărare antiaeriană S-300 în Rusia
4
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost...
accident tm
5
Cum s-a putut produce accidentul de pe DN6, soldat cu 7 morți. Explicațiile lui Titi Aur...
Grecii au aflat ce au făcut fanii lui PAOK înainte de accident. Patronul firmei care le-a închiriat microbuzul: ”Șoc”
Digi Sport
Grecii au aflat ce au făcut fanii lui PAOK înainte de accident. Patronul firmei care le-a închiriat microbuzul: ”Șoc”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Maria Vorontsova
Fiica lui Putin a fost numită șefa institutului care i-ar putea prelungi viața dictatorului rus
A stethoscope placed on an electrocardiogram
Descoperiri medicale care ne-au dat speranță în 2025
castel regal mamaia
Palatul Regal din Mamaia va fi restaurat. Povestea tumultuoasă de un secol a reședinței de vară a regilor României. Cum arată acum
Poza articol_Roche echipa multidisciplinara - Digi24.ro - final
(P) Medicina de precizie și echipele multidisciplinare: piloni ai succesului în oncologia din România
celule cancer
Celulele canceroase pot deveni „nemuritoare”. Cercetătorii au descoperit un mecanism prin care tumorile se repară singure
Recomandările redacţiei
trupe NATO în exercițiile militare Nordic Response
Cele două zone cruciale din Arctica pentru care NATO și Rusia se vor...
pădure baile felix
Tăieri ilegale în pădurea din Băile Felix. Garda Forestieră face...
Ukraine and Russia Conflict. Pawns on the map.
Soluția Kosovo. De ce războiul din Ucraina și-ar putea găsi...
repartitoare-calorifer-inquam-ilona-andrei-1536x1024
Mii de bucureșteni nu vor avea căldură în zilele următoare. Plângere...
Ultimele știri
Mark Carney respinge sugestiile că ar fi dat înapoi de la comentariile făcute la Davos, în discuția cu Trump: „Am vorbit serios”
AI va produce câștigători, dar și „carnagiu”, avertizează un gigant IT. „Inteligența artificială va depăși Internetul”
Accident auto soldat cu un mort și șase răniți, în județul Buzău
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Detalii despre tensiunile dintre regina Elisabeta și prințul Philip. Momentul care i-a șocat pe cei din jur...
Cancan
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: 'Am crescut pe melodiile lui'
Fanatik.ro
Omul de afaceri Cătălin Găgeatu, tatăl unui fotbalist de la Dinamo, reținut alături de mama sa! Este acuzat...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Ce făcea Nicu Ceaușescu atunci când ajungea la restaurantul „Pescăruș”. De ce intra prin spate: „Avea...
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
Titi Aur, posibilă explicaţie pentru accidentul de lângă Lugoj. Ce ar fi făcut şoferul microbuzului după...
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Adevărul a ieșit la iveală după ani de tăcere
Digi Sport
Întrebată ce cadou i-ar face lui Alcaraz, Sabalenka i-a cerut iubitului ei să plece, după care a dat răspunsul
Pro FM
Cleopatra Stratan și Edward Sanda, planuri mărețe după aproape 5 ani de căsnicie: „Ne gândim să ne mărim...
Film Now
Tippi Hedren, apariție rară la 96 de ani. Legendara actriță și-a sărbătorit aniversarea alături de familie
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Care pensionari primesc între 600 și 1.000 lei în plus la pensie? Ministrul muncii anunță cine nu ia nimic
Digi FM
Georgina Rodriguez, apariție de senzație la premiera documentarului Melaniei Trump. A venit cu avionul privat...
Digi World
Uleiuri din semințe sau unt? Ce este, de fapt, mai sănătos, potrivit specialiștilor
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Loredana Groza și Iulia Vântur s-au reîntâlnit în India. Revederea vine după o perioadă dificilă pentru...