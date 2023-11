Digi World aduce două producții TV speciale, în premieră, pe 1 Decembrie

A devenit o tradiție ca luna decembrie să fie dedicată poveștilor impresionante și valorilor umane aparte, iar Digi World aduce cu acest prilej, în prim-plan, fascinanta lume a științei și biotehnologiei, oferind publicului două producții excepționale, programate de Ziua Națională a României.

Vineri, de la ora 21:00, în cadrul ediției speciale Digipedia, jurnalistul de știință Alexandru Mironov și Dr. Bogdan Ivănescu, fondatorul platformei "Doctor MiT", vă invită într-o călătorie surprinzătoare în adâncurile necunoscute ale mărilor și oceanelor, dar și în cele ale ființei umane, într-un exercițiu despre cunoaștere și depășire a limitelor fizice și mentale. Acest episod va explora principiile de bază ale scufundării libere (freediving) și tehnicile scuba diving, alături de doi experți prezenți în platou, pasionați de lumea apelor: Sergiu Șerban, primul freediver din România acreditat de AIDA Internațional și Andrei Ciobică, tech diver și instructor.

În aceeași seară, începând cu ora 21:30, va fi difuzat cel de-al patrulea episod al producției Digi World, „ZONA DE RISC. BIOCOD”, penultimul dintr-o serie remarcabilă care abordează, într-un stil original și îndrăzneț, subiecte incintante și puțin înțelese, precum biotehnologia, celulele stem și revoluția pe care o generează în editarea genică. Dr. Bogdan Ivănescu și Prof. Dr. Radu Vlădăreanu vor dezvălui misterele celulelor "minune", modalitatea de recoltare și conservare a acestora și vor aduce în atenția telespectatorilor controversele legate de siguranța băncilor de celule stem. Documentarul prezintă perspectivele emoționante ale pacienților și eforturile supraomenești ale specialiștilor în găsirea soluțiilor terapeutice inovatoare, pentru afecțiuni considerate până acum de netratat.

În spatele proiectului "ZONA DE RISC. BIOCOD" se află nu doar cercetarea științifică complexă și prezentarea detaliată a biotehnologiei, ci și efortul susținut al unei echipe dedicate DIGI Docs, reprezentată de Mihaela Popescu, producător executiv și regizor, Anca Grădinariu, redactor și scenarist și Bogdan Giurcă, editor montaj. Iar emoția și pasiunea, sunt completate de angajamentul comun pentru excelență și pentru oferirea unei experiențe memorabile publicului pasionat de știință: "Cel mai greu lucru în realizarea unui documentar mi se pare impactul ideilor din mintea regizorului/producătorului cu restul echipei. 'I-am virusat' din nou în sensul bun pe colegii mei operatori de imagine, pe colegul meu editor de imagine, pe colega mea scenarist, pe personajele mele. E greu, dar dacă toți suntem pe aceeași lungime de undă, succesul e garantat! Recunosc, e dificil, și la finalul fiecărui episod o parte din sufletul meu pleacă dincolo de ecran, spre public, o parte pleacă alături de personajele din documentar și o parte o las pentru următorul proiect sub formă de matriță! Vă mulțumesc tuturor celor implicați în ZONA DE RISC. BIOCOD! Sunteți minunați! Mă înclin! Și nu uitați: orice sfârșit este un nou început!", a declarat Mihaela Popescu.

Dr. Bogdan Ivănescu a completat: “În anii în care am umblat în diverse locuri din țară pentru filmările documentarului “Zona de Risc: Biocod”, în care am lucrat pe țesuturi umane în hota cu flux laminar, am sărit cu parașuta, am pregătit sânge ombilical recoltat de câteva minute de la un nou născut ori am navigat cu vele, am ajuns să apreciez super profesionalismul și rezistența echipei DIGI și a sufletului acestei echipe, producătorul Mihaela Popescu. Toate aceste activități eclectice au fost absolut necesare pentru a ilustra telespectatorului variatele valențe ale celulelor stem care, în mod evident, au devenit, zilele noastre, baza medicinei regenerative.”

Provocările de a aduce în fața publicului informații relevante au fost cu atât mai mari, având în vedere că filmările au avut loc în perioada pandemiei, din 2020 până în 2023, iar scopul nobil de a pătrunde în culisele unei lumi medicale intrigante a fost tratat cu sensibilitate și profesionalism, după cum întărește și Prof. dr. Radu Vlădăreanu „Mulțumesc echipei DIGI World pentru discreția cu care a captat imaginile din sala de operație pentru a aduce în fața publicului o parte din muncă noastră. Cred că este important că viitoarele mame să înțeleagă, cu ajutorul documentarului ZONA DE RISC. Biocod, la ce să se aștepte acum și în viitor de la celulele stem, celule ce stă în puterea noastră, a obstetricienilor, să le punem deoparte, pentru păstrare.”

Această producție televizată unică, care transpune extrem de obiectiv domeniul controversat al biotehnologiei, joacă un rol esențial în educarea publicului român, oferind o perspectivă informativă și echilibrată asupra acestei ramuri fascinante a științei și contribuie la înțelegerea evoluției și implicațiilor acestei tehnologii, după cum a subliniat și Prof. Dr. Simona Vlădăreanu: „Munca neonatologului nu este întotdeauna la vedere, de aceea expunerea ei de către documentarul de biotehnologie ZONA DE RISC. Biocod este binevenită. Cu atât mai binevenită cu cât la nivel mondial, dar și în România, există chiar cazuri de transplant de celule stem recoltate la naștere pentru salvarea vieții celor mici aflați în continuare în grijă departamentului de neonatologie!”

