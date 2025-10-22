Live TV

OpenAI anunță că va bloca folosirea imaginii și vocii actorilor în aplicația Sora 2

Data publicării:
OpenAI a anunţat, luni, într-o declaraţie comună cu actorul Bryan Cranston şi sindicatul SAG-AFTRA, că va introduce măsuri suplimentare de protecţie împotriva utilizării abuzive a vocii şi imaginii actorilor în aplicaţia sa de creare video cu inteligenţă artificială, Sora 2, relatează CNBC

Decizia vine după ce, la scurt timp de la lansarea actualizării din septembrie, pe platformă au apărut clipuri AI neautorizate care imitau vocea şi chipul actorului din „Breaking Bad” şi „Malcolm in the Middle”. 

„Sunt recunoscător OpenAI pentru politica adoptată şi pentru eforturile de a consolida măsurile de siguranţă. Sper ca toate companiile din domeniu să respecte dreptul nostru de a ne gestiona propria imagine şi voce”, a declarat Cranston. 

OpenAI va colabora cu principalele agenţii şi organizaţii din industria de divertisment, printre care United Talent Agency, Creative Artists Agency şi Association of Talent Agents, pentru a consolida mecanismele de blocare a generărilor AI neautorizate. 

Decizia vine după plângeri similare formulate de moştenitorii lui Martin Luther King Jr., care au cerut eliminarea unor videoclipuri considerate „lipsite de respect”, şi de Zelda Williams, fiica regretatului Robin Williams. 

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a anunţat deja modificarea politicii de utilizare a imaginilor şi vocilor, permiţând titularilor de drepturi „un control mai precis” asupra generării de conţinut bazat pe personaje reale. 

Compania susţine, de asemenea, legea federală „NO FAKES Act”, menită să prevină replicile digitale neautorizate ale persoanelor publice. 

„OpenAI este profund angajată în protejarea artiştilor de folosirea abuzivă a imaginii şi vocii lor”, a subliniat Altman. 

