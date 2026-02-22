Țara considerată laboratorul Europei unde inteligența artificială combate (sau ascunde) corupția

Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, știe cum să atragă atenția asupra țării sale. Fostul jucător de baschet al echipei naționale (cu o înălțime de 1,98 metri) a prezentat-o în septembrie trecut pe Diella, un ministru virtual responsabil cu achizițiile publice. În urma anunțului guvernului conform căruia un ministru virtual va controla contractele publice, Parchetul îi anchetează pe creatorii acestuia și pe cel care este mâna dreaptă a prim-ministrului, relatează El País.

Liderul Partidului Socialist Albanez, care ocupă această funcție de peste 12 ani și se află la al patrulea mandat, a câștigat alegerile din 2025 cu promisiunea că va obține aderarea deplină a Albaniei la UE în 2030. Pentru a atinge acest obiectiv, este necesar să se combată corupția, una dintre marile cerințe ale Bruxelles-ului față de această țară cu 2,3 milioane de locuitori.

Rama a avertizat: „Nu delegăm Diellei responsabilitatea de a guverna sau de a lua decizii finale. Îi dăm responsabilitatea de a face ceea ce face mai bine decât noi: să proceseze rapid datele și să ne ofere răspunsuri foarte rapide. Licitațiile publice vor fi 100% libere de corupție”.

„Loialitate matematică”

Opoziția, condusă de figuri ale Partidului Democrat, a întrebat membrii Partidului Socialist din guvern: „Pe cine va aresta poliția dacă această ministră comite o greșeală sau facilitează o fraudă? Pe programator?”. Diella, al cărui nume înseamnă Soare în albaneză, a răspuns la unele critici de pe ecranul său din Parlament: „Spre deosebire de oameni, eu nu am rude pe care să le favorizez, nici prieteni cărora să le acord contracte, nici emoții care să-mi întunece judecata asupra datelor publice. Loialitatea mea este matematică”.

Rama, în vârstă de 61 de ani, a argumentat: „Tehnologia nu are prieteni, nu acceptă cafea și nu se teme de represalii”. El a susținut că algoritmul va depăși „nepotismul structural” al țării. „Suntem o națiune de veri”, a afirmat el în repetate rânduri. „Nu este ușor să ai interacțiuni complet corecte și transparente într-o națiune de veri, unde toată lumea cunoaște pe cineva”, a adăugat el în ianuarie în cotidianul america The New York Times.

Presa internațională a relatat despre numirea ministrului Diella. Însă mulți albanezi și-au exprimat neîncrederea. Printre aceștia s-a numărat și Jorida Tabaku, membră a Partidului Democrat și președintă a Comisiei pentru Afaceri UE. „Dacă sistemul care implementează aceste instrumente este lipsit de integritate, IA riscă să devină o cutie neagră care centralizează puterea în loc să expună abuzurile”, a declarat ea într-un e-mail.

La doar două luni după numirea Diellei în Cabinet, Parchetul Special împotriva Corupției și Criminalității Organizate (SPAK) a solicitat suspendarea unei figuri cheie din guvernul lui Rama: viceprim-ministra Belinda Balluku. Parchetul a acuzat-o de „încălcarea egalității în licitațiile publice”. Cazul a ajuns la Curtea Constituțională, care, pe 6 februarie, a descalificat-o din funcție. Rama a criticat decizia și refuză să permită Parlamentului să ridice imunitatea mâinii sale drepte, ministrul Infrastructurii și Energiei.

Scepticismul s-a transformat în indignare

Între timp, scepticismul albanez față de inteligența artificială s-a transformat în indignare când SPAK i-a plasat în arest la domiciliu pe proiectanții Diella - Mirlinda Karçanaj, directoarea Agenției Naționale pentru Societatea Informațională (AKSHI) - organismul care gestionează infrastructura digitală a statului, și pe adjunctul acesteia, Hava Delibashi. Alte șase persoane au fost de asemenea acuzate, inclusiv un șef adjunct al poliției și trei oameni de afaceri, toți sub acuzații de corupție. Cazul împotriva lor include acuzații de trucare a licitațiilor publice până la răpirea și intimidarea antreprenorului tehnologic Gerond Meçe pentru a-l forța să se retragă dintr-un proces de achiziții publice.

În acest context, pe 24 ianuarie, mai multe partide de opoziție au convocat proteste care au culminat cu aruncarea de cocktailuri Molotov asupra biroului premierului. Manifestațiile, conduse de Partidul Democrat, au continuat pe 10 și 11 februarie în fața biroului lui Rama, cerându-i demisia acestuia. Între timp, actrița Anila Bisha, a cărei imagine și voce au servit drept bază pentru designul avatarului, a dat în judecată guvernul pentru utilizarea neautorizată a imaginii sale.

Gazment Bardhi, șeful grupului parlamentar al Partidului Democrat, a descris ministrul virtual drept „pură propagandă” într-un interviu telefonic. „Cei care au creat-o pe Diella sunt acuzați oficial de corupție, răpire și încălcarea regulilor de licitație. Chiar au intenționat să combată corupția?”, a întrebat el. SPAK l-a acuzat pe viceprim-ministru în legătură cu 11 contracte în valoare de 1,1 miliarde de yuani. „Într-un guvern corupt, niciun algoritm nu poate rezolva problema”, a argumentat el.

Neîncrederea în bunele intenții ale guvernului se extinde dincolo de partidele de opoziție. Azmer Duleviç, inginer și activist independent, a participat la protestele din ianuarie cu o pancartă pe care scria: „Peștele de la cap se-mpute”. „IA nu este un panaceu. Credibilitatea sa depinde de date curate, o supraveghere imparțială și o voință politică autentică”, a adăugat el.

Acest ziar a încercat să obțină o declarație din partea guvernului Rama, dar nu a primit niciun răspuns.

Prea devreme pentru a face o evaluare. România și Croația, ca model

Andi Hoxhaj, expert în drept pe Balcanii de Vest la King's College London, subliniază că Diella își propune să detecteze și să prevină neregulile în rândul companiilor care participă la licitații publice și să determine dacă acestea îndeplinesc cerințele pentru a licita. „Aceasta trebuie să fie perspectiva din care se face orice evaluare”, avertizează Hoxhaj. Profesorul subliniază că „este prea devreme pentru a face o evaluare adecvată a Diellei”. „Nici măcar nu a trecut un an”.

Hoxhaj clarifică faptul că SPAK este instituția responsabilă de investigarea cazurilor de corupție la nivel înalt din 2019 și conduce lupta. El adaugă că acest organism a fost fundamental în combaterea corupției la nivel înalt încă de la crearea sa, inspirat de direcțiile speciale de procurori anticorupție din Croația și România. Cu toate acestea, expertul subliniază că guvernul „trebuie să implementeze mai multe politici anticorupție pentru a asigura măsuri preventive eficiente”.

Rovena Sulstarova, managerul Programului de Guvernare din Albania la Institutul pentru Democrație și Mediere (IDM), consideră că echilibrul utilizării inteligenței artificiale în lupta împotriva corupției este, deocamdată, „mixt”. În opinia sa, IA poate consolida transparența și limita oportunităților de abuz. Dar avertizează că nu este o soluție în sine. „Nu ar trebui supraestimată”.

Intelectualul și scriitorul Fatos Lubonja, 74 de ani, este profund sceptic în ce privește intențiile lui Rama și chiar și acelea ale UE. Lubonja a petrecut 17 ani în închisoare sub dictatura comunistă a lui Enver Hoxha (1944-1985). Astăzi, vorbind prin videoconferință din Tirana, el a explicat că Rama este ca un scaun susținut de patru picioare. „Unul este reprezentat de oligarhi, toți oamenii bogați care îl înconjoară. Altul este presa pe care o deține sau o finanțează. Al treilea este crima organizată. Și al patrulea este sprijinul internațional, în special din Europa de Vest și SUA”.

Scriitorul a punctat că Albania și-a bazat întotdeauna relația cu diverse imperii pe doi factori: vasalitatea și statutul său periferic. „Vasalii aveau nevoie de legitimitate din partea centrului imperiului. În schimb, centrul închidea ochii la ceea ce se întâmpla aici. Acest lucru a funcționat cu Imperiul Otoman, Imperiul Austro-Ungar, Uniunea Sovietică... Și acum cu UE și SUA. Rama are nevoie de această legitimitate din partea Occidentului. Și a știut să-i ofere Occidentului ce își dorește, cum ar fi acordul cu Giorgia Meloni privind imigranții, prin care Albania găzduiește imigranți trimiși de guvernul italian în centre de detenție”.

Lubonja consideră că ambasadorii UE în Albania sunt foarte conștienți de realitatea țării. „Am vorbit cu ambasadorii germani, olandezi, polonezi... Este adevărat că sunt foarte îngrijorați de crima organizată și că susțin SPAK. Dar Albania este o situație complicată. Iar Rama știe cum să joace de ambele părți”. Lubonja consideră că există un anumit sentiment de superioritate în viziunea europeană asupra Albaniei. „În adâncul sufletului, cei de la Bruxelles cred că nu merităm o democrație și că avem nevoie de un fel de prinț precum sauditul Mohammed bin Salman. Le este mai ușor să se descurce cu cineva ca el”.

În cele din urmă, curățarea eșaloanelor superioare va depinde de voința umană. Scriitorul Lubonja a conchis: „Nu cred că SPAK poate schimba țara de unul singur. Nu poți reforma sistemul judiciar singur când politica, economia și crima organizată se mișcă toate în direcția opusă. Iar Rama nu acționează cu bună-credință”.

