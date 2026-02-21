Papa Leon îndeamnă preoții să-și folosească propriul creier, nu inteligența artificială, pentru a-și scrie predicile

Papa Leon al XIV-lea i-a îndemnat pe preoți să-și utilizeze propria inteligență, nu pe cea artificială (IA), în pregătirea omiliilor (predicile catolice). Suveranul pontif a subliniat acest lucru într-o întâlnire recentă cu preoții din Roma, insistând să reziste tentației IA pentru a menține creierul activ și a nu pierde capacitatea umană de gândire, potrivit ewtnnews.com.

Nu este prima sa avertizare privind utilizarea necontrolată a inteligenței artificiale, pe care o vede ca o amenințare la demnitatea umană în anumite contexte.

Papa a argumentat că inteligența umană trebuie exercitată constant și că inteligența arficială nu poate înlocui esențialul spiritual.

„O adevărată omilie înseamnă împărtășirea credinței, iar inteligența artificială nu va fi niciodată capabilă să o împărtășească. Oamenii vor să vadă credința”, a declarat liderul Vaticanului, punând accent pe autenticitatea umană.

Papa Leon al XIV-lea a răspuns la patru întrebări, sfătuindu-i cu privire la rugăciune, studiu și fraternitatea preoțească.

Momentul, care nu a fost filmat, a avut loc după ce Leon a ținut un discurs public în fața preoților, invitându-i să „reaprindă focul” slujirii lor.

„Primul preot care a luat cuvântul a fost un tânăr care l-a întrebat pe papă cum poate fi întruchipată Evanghelia în lumea tinerilor”, potrivit unui preot prezent la întâlnirea din 19 februarie din Sala Paul al VI-lea a Vaticanului.

Preotul a declarat pentru ACI Stampa, serviciul în limba italiană al EWTN News, că răspunsul papei Leon la această întrebare a fost: „În primul rând, este nevoie de mărturia preotului; apoi, atunci când se întâlnesc cu tinerii, ei trebuie să-și lărgească orizonturile pentru a ajunge la cât mai mulți tineri posibil. Pentru aceasta, este necesar să redescoperim valoarea comuniunii”.

Editor : M.C