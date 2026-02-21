Live TV

Papa Leon îndeamnă preoții să-și folosească propriul creier, nu inteligența artificială, pentru a-și scrie predicile

Data publicării:
Italy, Rome: Pope Leo XIV Celebrates The Holy Mass On Ash Wednesday At The Basilica Of Santa Sabina In Rome
Papa Leon Foto: Profimedia

Papa Leon al XIV-lea i-a îndemnat pe preoți să-și utilizeze propria inteligență, nu pe cea artificială (IA), în pregătirea omiliilor (predicile catolice). Suveranul pontif a subliniat acest lucru într-o întâlnire recentă cu preoții din Roma, insistând să reziste tentației IA pentru a menține creierul activ și a nu pierde capacitatea umană de gândire, potrivit ewtnnews.com.

Nu este prima sa avertizare privind utilizarea necontrolată a inteligenței artificiale, pe care o vede ca o amenințare la demnitatea umană în anumite contexte.

Papa a argumentat că inteligența umană trebuie exercitată constant și că inteligența arficială nu poate înlocui esențialul spiritual.

„O adevărată omilie înseamnă împărtășirea credinței, iar inteligența artificială nu va fi niciodată capabilă să o împărtășească. Oamenii vor să vadă credința”, a declarat liderul Vaticanului, punând accent pe autenticitatea umană.

Papa Leon al XIV-lea a răspuns la patru întrebări, sfătuindu-i cu privire la rugăciune, studiu și fraternitatea preoțească.

Momentul, care nu a fost filmat, a avut loc după ce Leon a ținut un discurs public în fața preoților, invitându-i să „reaprindă focul” slujirii lor.

„Primul preot care a luat cuvântul a fost un tânăr care l-a întrebat pe papă cum poate fi întruchipată Evanghelia în lumea tinerilor”, potrivit unui preot prezent la întâlnirea din 19 februarie din Sala Paul al VI-lea a Vaticanului.

Preotul a declarat pentru ACI Stampa, serviciul în limba italiană al EWTN News, că răspunsul papei Leon la această întrebare a fost: „În primul rând, este nevoie de mărturia preotului; apoi, atunci când se întâlnesc cu tinerii, ei trebuie să-și lărgească orizonturile pentru a ajunge la cât mai mulți tineri posibil. Pentru aceasta, este necesar să redescoperim valoarea comuniunii”.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
1
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre...
liviu gheorghe odagiu
2
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru...
gari kasparov sustine un discurs
3
„Aveți ordin să trageți dacă Putin trece granița?”. Gari Kasparov a numit singurul lucru...
donald tusk sustine o alucutiune
4
Premierul Donald Tusk le cere cetățenilor polonezi „să plece imediat” din Iran
zelenski-scaled
5
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai...
"Nu-mi vine să cred!" Jutta Leerdam, prima reacție după ce a primit verdictul și a plecat de la JO
Digi Sport
"Nu-mi vine să cred!" Jutta Leerdam, prima reacție după ce a primit verdictul și a plecat de la JO
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ce joburi din România nu pot fi înlocuite de roboți. Foto Getty Images
Joburi sigure în România: Cele mai căutate locuri de muncă pe care inteligența artificială nu le poate înlocui, potrivit specialiștilor
ai china
Până unde merge cenzura în China: Studiu despre cum răspund chatboții AI la întrebări politice
United,Nations,Secretary-general,Antonio,Guterres,Made,A,Statement,To,Journalists
ONU lansează o comisie pentru controlul inteligenței artificiale: „Ştiinţa informează, dar oamenii decid”
Bill Gates
Bill Gates şi-a anulat discursul programat la un summit mondial despre inteligenţa artificială, după ce a apărut în dosarele Epstein
grafica inteligenta artificiala
Consilierul principal al preşedintelui Donald Trump critică dur Legea privind Inteligența Artificială adoptată de Bruxelles
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan dă mâna cu Donald rump
Când ar putea merge Nicușor Dan în vizită oficială în SUA. Lazurca...
politie pe drum inchis de zapada
Ninge în 16 județe și în București. Porturile maritime au fost...
moneda veche roman expusa la muzeul bnr
Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să...
Seal of the United States Department of Defense
Presiuni asupra UE pentru a bloca noile reguli în privința...
Ultimele știri
Atenționare pentru transportatori: două drumuri din Bulgaria, închise pentru camioanele cu greutate de peste 12,5 tone
România, observator la Consiliul Păcii. Ambasadorul Muraru: Participarea României deschide noi oportunități internaționale
Meteorologii anunță ce se întâmplă cu vremea după acest episod de ninsori și viscol. „Împarte țara în două”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Charlize Theron, mărturii sincere despre abuzurile din carieră: "Am fost jignită 15 ore la rând. Nu mă mai...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Avem selecționer la barajul cu Turcia! FRF a făcut anunțul despre Mircea Lucescu
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Singurul meci vândut de Dinamo înainte de Revoluție! Dezvăluiri incendiare: “Au fost depistați trei colegi”
Adevărul
Ucraina îl sancționează pe Lukașenko după ani de ezitare: semnal dur pentru Belarus și Rusia
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
O jurnalistă de renume a apărut în stare de ebrietate în direct. Discurs incoerent care i-a lăsat mască pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Au apărut imaginile! A intrat ÎN DIRECT în stare de ebrietate. După câteva cuvinte, colegii au rămas "mască"
Pro FM
Cum arată Isabel, prima soție a lui Julio Iglesias, la 76 de ani proaspăt împliniți: "Copiii noștri ne-au...
Film Now
Patrick Dempsey, detalii despre ultimele zile ale lui Eric Dane: "Își pierduse capacitatea de a vorbi. Era...
Adevarul
Ce scrie presa din Ucraina despre Sahara, prima rachetă românească cu inteligență artificială
Newsweek
Martie aduce bani în conturi! Vezi când se dă pensia, alocația și ajutoarele sociale pentru milioane de români
Digi FM
Un bărbat a ieșit pe câmp pentru a-i arăta nepoatei sale cum funcționează un detector de metale. Ce a urma...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, cuvinte sfâșietoare pentru fiicele sale, în ultimul interviu. Ce le-a cerut cu ochii în lacrimi...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...