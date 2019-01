Răspunsul Gillette la mișcarea #MeToo. Clipul a stârnit controverse: mulți bărbați amenință că părăsesc brandul

O campanie Gillette care tratează teme ca bullying, mișcarea #MeToo și masculinitatea toxică a împărțit în două opinia publică. Clipul postat pe canalul oficial de YouTube al brandului a strâns aproape 3 milioane de vizualizări în numai două zile.

Campania botezată „Belive” (n.r. „Crede”) are ca slogan: „The best men can be”. Mesajul clipului este că bărbații ar trebui să își ceară socoteală unul altuia atunci când au o atitudine necorespunzătoare.

Răspunsul publicului la campanie a fost unul mixt: unii au lăudat inițiativa companiei, alții au spus că Gillette a „murit” pentru ei și că nu vor mai cumpărat produsele vândute sub acest brand.

Clipul începe cu imagini în care bărbați sunt filmați în timp ce au un comportament agresiv, în timp ce hărțuiesc sexual femei sau adoptă o atitudine sexistă. Apoi ne oferă exemple de comportament pozitiv în care bărbați intervin și pun punct situațiilor în care alți bărbați se comportă neadecvat.

Cele mai multe dintre comentariile postate pe canalul de YouTube al companiei sunt negative și acuză brandul de „propagandă feministă”. Și pe Twitter reacțiile sunt la fel de negative. Au existat inclusiv cereri în care compania Procter & Gamble, care deține brandul Gillette, era somată să posteze un clip în care să-și ceară scuze.

Reprezentanții companiei spun însă că susțin în continuare mesajul campaniei.

