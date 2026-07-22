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Un inculpat din clanul Buricea, din Brăila, a mers acasă la un poliţist de la Investigaţii Criminale, care a apelat 112

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politist investigatii criminale
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Brăila a transmis, miercuri, un punct de vedere, după ce în spaţiul public au apărut informaţii potrivit cărora unul dintre inculpaţii din clanul Buricea, reţinut de DIICOT pe 17 iulie şi eliberat în urma unei decizii a Tribunalului Bucureşti, s-ar fi deplasat la locuinţa unui poliţist din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, iar acesta ar fi apelat numărul unic de urgenţă 112.

Potrivit unui comunicat al IPJ Brăila, citat de Agerpres, pe 20 iulie, un poliţist din cadrul instituţiei a sesizat poliţiştii Biroului Ordine Publică cu privire la faptul că la uşa apartamentului său a sunat un bărbat de 38 de ani, din municipiul Brăila, cunoscut cu antecedente penale.

„Poliţistul i-a solicitat bărbatului să părăsească zona, neexistând dialog între aceştia. Ulterior, poliţiştii din cadrul Biroului Ordine Publică au identificat persoana indicată în zona scării sale de domiciliu. Aceasta a afirmat că şi-ar fi căutat un prieten, astfel ar fi sunat la mai multe uşi ale blocului respectiv din municipiu. La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila au fost luate măsuri specifice din competenţă, pentru prevenirea unor astfel de evenimente”, a transmis IPJ Brăila.

Pe 17 iulie, procurorii DIICOT au efectuat zeci de percheziţii la membrii clanului Buricea din Brăila şi au dispus reţinerea a 22 de persoane, cercetate pentru constituirea unui grup infracţional organizat, tentativă la omor calificat, şantaj, camătă, favorizarea făptuitorului, trafic de persoane, proxenetism şi spălare a banilor.

Anchetatorii au confiscat 12 autoturisme în valoare de aproximativ 500.000 de euro, trei ambarcaţiuni estimate la circa 100.000 de euro, peste 80.000 de euro, o armă neletală, peste 30 de săbii şi bijuterii.

Potrivit DIICOT, gruparea, constituită în 2021, este suspectată că a comis mai multe fapte de violenţă, inclusiv patru tentative de omor, precum şi infracţiuni de camătă, şantaj, trafic de persoane, proxenetism şi spălare a banilor.

Ulterior, Tribunalul Bucureşti a respins propunerea de arestare preventivă formulată de procurorii DIICOT, iar inculpaţii au fost puşi în libertate.

Editor : Ș.R.

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