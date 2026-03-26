Mirabela Grădinaru, la o masă rotundă cu medici români din SUA. Au fost analizate posibilități de cooperare între cele două țări

Partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, alături de consilierii de stat Ana Maria Geană şi Diana Punga, şi Ambasadorul Alexandru Muraru, au organizat la Washington, D.C. o masă rotundă cu comunitatea de medici români din SUA, despre importanţa prevenţiei, a intervenţiei timpurii, a abordării multidisciplinare şi a cooperării între sistemele de sănătate, educaţie şi protecţie socială, pentru a proteja copiii aflaţi în situaţii de vulnerabilitate, conform unui comunicat al Administrației Prezidențiale. Medicii români din SUA şi-au exprimat disponibilitatea de a sprijini România prin expertiza lor, precum şi deschiderea de a contribui la dezvoltarea de politici publice bazate pe lecţiile învăţate din experienţa americană. 

Administraţia Prezidenţială anunţă că Mirabela Grădinaru, alături de consilierii de stat Ana Maria Geană şi Diana Punga, şi Ambasadorul Alexandru Muraru au organizat la Washington, D.C., o masă rotundă cu comunitatea de medici români din Statele Unite specializaţi în prevenirea şi tratarea adicţiilor şi în protecţia sănătăţii copiilor.  

Dialogul s-a concentrat pe experienţa medicilor în gestionarea fenomenului adicţiilor, atât cele legate de substanţe, cât şi cele digitale.  

„Discuţiile au evidenţiat importanţa prevenţiei, a intervenţiei timpurii, a abordării multidisciplinare şi a cooperării între sistemele de sănătate, educaţie şi protecţie socială, pentru a proteja copiii aflaţi în situaţii de vulnerabilitate. În cadrul întâlnirii au fost analizate posibilităţi concrete de cooperare între România şi Statele Unite, precum schimburi de bune practici privind programele de prevenţie şi tratament derulate în centrele americane; organizarea unor stagii de observaţie şi a unui program de mentorat pentru medici români în cadrul echipelor multidisciplinare din SUA; stabilirea unui format regulat de dialog între medici pentru actualizarea metodelor de prevenire şi tratament în rândul copiilor şi adolescenţilor în linie cu cele mai noi evoluţii în cercetare şi ridicarea barierelor de echivalare a diplomelor pentru a facilita transferul de cunoştinţe şi întoarcerea în România a medicilor care îşi doresc să revină în ţară”, se arată în comunicatul oficial.  

Medicii români din SUA şi-au exprimat disponibilitatea de a sprijini România prin expertiza lor, precum şi deschiderea de a contribui la dezvoltarea de politici publice bazate pe lecţiile învăţate din experienţa americană.  

„Mai mult, aceştia au subliniat că au foarte mult respect pentru expertiza medicilor din România, dar că este important să înţelegem că răspunsul nu poate fi doar medical. Avem nevoie de educaţie, de implicarea familiilor, de responsabilitatea platformelor digitale şi de politici publice care să protejeze, nu doar să reacţioneze”, subliniază sursa citată. 

Întâlnirea a confirmat că prevenţia adicţiilor în rândul copiilor trebuie tratată ca prioritate, la intersecţia dintre sănătate, educaţie şi politici sociale, iar cooperarea internaţională poate contribui decisiv la dezvoltarea unor soluţii sustenabile în acest domeniu, mai arată Administraţia Prezidenţială în comunicat.

