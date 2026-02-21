Live TV

Exclusiv România, observator la Consiliul Păcii. Ambasadorul Muraru: Participarea României deschide noi oportunități internaționale

Data publicării:
andrei muraru in biroul sau din ambasada romaniei la washington acorda un interviu
Andrei Muraru, ambasadorul României la Washington Foto: captură video Digi24
Ambasadorul României în Statele Unite salută, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Digi24, decizia președintelui de a participa la ședința inaugurală a Consiliului Păcii, subliniind că este o opțiune „curajoasă” și „pragmatică”, adaptată contextului internațional actual. Oficialul susține că prezența României în calitate de observator deschide calea unei implicări concrete în eforturile de stabilizare și reconstrucție din Fâșia Gaza și arată că țara noastră poate fi un partener solid.

„Cred că am arătat o decizie curajoasă, din punctul meu de vedere, pragmatică și foarte în ton cu vremurile. De ce vă spun acest lucru? Sunt aici de 4-5 ani și am văzut diferite formate și înainte, în calitatea de consilier prezidențial. Unele care au ajuns la maturitate și care au rezistat testului timpului. Sunt alte formate care n-au mai fost continuare, cum este Forumul Democrațiilor din fosta administrație. Deci, participarea, neparticiparea nu înseamnă politică externă. Dacă România nu face parte din această inițiativă, ca membru sau ca voluntar, nu înseamnă că această inițiativă se oprește. Și cum altfel am fi putut intra în Fâșia Gaza să participăm la stabilizare și la reconstrucție decât prin acest Consiliu al Păcii, susține Andrei Muraru, într-un interviu pentru Digi24.

Oficialul american a adăugat că țara noastră poate fi un partener solid: „Cred că a arătat un partener foarte solid care vine cu niște soluții și le pune pe masă. Nu are miliardele Qatarului sau Emiratelor Arabe Unite, dar este o țară care din puținul ei poate să producă, să participe la acest ajutor în Fâșia Gaza”.

Întrebat despre criticile venite din partea oficialilor europeni referitor la Consiliul organizat de președintele Donald Trump, ambasadorul României în Statele Unite a precizat că opiniile se vor schimba în momentul în care inițiativa va începe să dea roade.

„Părerea mea este că în momentul în care această inițiativă își va arăta roadele peste un an, peste doi ani, când vor începe să scoată molozul din Gaza, când vor începe să se construiască primele școli, primele grădinițe și când vor începe antrenamentele forței poliției la care România speră să participe. În acest caz aceste voci vor fi și mai puține și slab și multe țări cred că vor intra în această inițiativă”, a explicat oficialul român pentru Digi24.

Raportul SUA despre România

În ceea ce privește raportul american în care este menționată România, în contextul anulării alegerilor prezidențiale, oficialul susține că documentul a generat confuzie în mai multe capitale și susține că interpretările apărute în spațiul public nu reflectă în mod necesar complexitatea procesului decizional din Congresul SUA.

„Anularea alegerilor prezidențiale a creat foarte multă confuzie și nedumerire, nu doar acasă, ci în multe capitale ale lumii. Există mulți oameni care, dintr-o informare mai puțin atentă, poate din nevoia de a clarifica aceste lucruri, continuă să susțină această teză. Eu, dacă am citit cu atenție aceste pagini – erau două pagini dedicate României – chiar dacă România se regăsea în multe locuri în acest raport, mi s-a părut că sursele pe care le citează sunt de notorietate. În schimb, interpretarea este cu totul alta și cred că cine urmărește Congresul american își dă seama că cei 435 de membri ai Camerei Reprezentanților și cei 100 de membri ai Senatului formează un organism foarte viu. Oamenii pot produce rapoarte, pot avea opinii partizane, pot avea abordări bipartizane”, a explicat Andrei Muraru.

Programul Visa Waiver

Ambasadorul României în SUA susține că România îndeplinește toate criteriile Visa Waiver, dar decizia finală aparține administrației SUA. Oficialul ubliniază că nu există un orizont clar pentru intrarea imediată în program.

„A fost o decizie foarte grea pe care am primit-o atunci, definitivă, pe care am primit-o chiar înainte de turul I al alegerilor prezidențiale din mai și încercăm în continuare să  înțelegem resorturile acestor decizii. A fost și mult ghinion, pentru că România a fost prinsă între schimbarea administrațiilor. O administrație nouă care a avut pe masă dosarul României, cu obligația de a implementa ceea ce fosta administrație deciseseră și stăm și noi să înțelegem în ce direcție dorește noua administrație să ducă acest program. Nu este doar cazul României, Cipru a îndeplinit toate condițiile și a așteptat decizia si intrarea nu s-a produs. Nu este doar România la ușa administrației cu această decizie.

Cert este că România îndeplinește în acest moment toate standardele privind programul Visa Waiver, deci este clar că este la latitudinea administrației dacă va da drumul României să intre în program acum, nu mai târziu. Deci, nu avem un orizont clar absolut”, susține ambasadorul, în interviul pentru Digi24.

