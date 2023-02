Ce este și cum se manifestă demența frontotemporală, boala de care suferă Bruce Willis. Nu există tratamente pentru această afecțiune

La aproape un an după ce Bruce Willis a anunțat că renunță la actorie din cauza unui diagnostic de afazie, familia superstarului a anunțat joi că a fost diagnosticat cu demență frontotemporală.

„Starea lui Bruce a progresat și avem acum un diagnostic mai specific: demența frontotemporală. Din păcate, provocările în ceea ce privește comunicarea sunt doar un simptom al bolii cu care se confruntă Bruce", se precizează în comunicatul familiei, postat pe site-ul Asociației pentru Degenerare Frontotemporală.

„Boala crudă” poate „lovi pe oricine”, a spus familia, adăugând că „pentru persoanele sub 60 de ani, demența frontotemporală sau FTD este cea mai comună formă de demență și, pentru că stabilirea diagnosticului poate dura ani de zile, FTD este probabil mult mai răspândită decât știm”.

Deocamdată, pentru această boală nu există tratamente, potrivit Insider.

Afecțiunea poate provoca modificări ale comportamentului și personalității, precum și probleme cu limbajul.

Ce este demența frontotemporală, boala cu care a fost diagnosticat Bruce Willis

Demența frontotemporală (FTD) reprezintă un grup de tulburări care duce la deteriorarea lobilor frontali și temporali ai creierului. În funcție de regiunile cerebrale afectate, boala determină schimbări în comportamentul social, personalitate și/sau pierderea abilităților lingvistice.

Unele persoane (între 10% și 20%) cu această boală dezvoltă, de asemenea, tulburări neuromusculare și de mișcare, cum ar fi parkinsonismul sau boala neuronilor motori, cunoscută și sub numele de scleroză laterală amiotrofica sau boală Lou Gehrig.

Declanșarea demenței frontotemporale reprezintă una dintre cauzele care duce la apariția demenței timpurii. Spre deosebire de boala Alzheimer, în stadiile inițiale ale FTD memoria nu are de suferit.

Boala apare la o vârstă mai timpurie decât alte tipuri de demență, adesea între 40 și 60 de ani și este cea mai comună formă de demență în rândul persoanelor sub 60 de ani.

O persoană cu această poate avea dificultăți să înțeleagă cuvintele, ar putea începe să acționeze impulsiv sau să aibă schimbări extreme în personalitate. Pacienții pot avea, de asemenea, o lipsă de interes pentru activități normale.

Demența frontotemporală poate avea semne similare cu Alzheimer, inclusiv pierderea memoriei, potrivit Asociației Alzheimer. Cu toate acestea, există diferențe majore între aceste boli.

Afecțiunea este degenerativă și, în timp ce unele simptome pot fi gestionate cu medicamente și terapii, altele pot pune în pericol de rănire pacientul.

Familia lui Bruce Willis vrea să atragă atenția asupra acestei afecțiuni

Familia lui Bruce Willis a mulțumit pentru valul de susținere, dragoste și compasiune pentru actor din ultimele zece luni. „Susținerea a fost copleșitoare și suntem extrem de recunoscători pentru asta. Pentru că știm că îl iubiți pe Bruce la fel de mult ca noi, am vrut să vă oferim o actualizare a stării lui", a spus familia Willis.

„Bruce a crezut întotdeauna în folosirea vocii pentru a-i ajuta pe alții și pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la problemele importante. Știm în inimile noastre că, dacă ar putea, ar atrage atenția asupra acestei boli și a modului în care aceasta afectează atât de multe persoane și familiile lor.”

Cariera lui Bruce Willis

În vârstă de 67 de ani, Bruce Willis a debutat ca actor în prima parte a anilor 1980, când a interpretat roluri secundare în mai multe filme, inclusiv în producţia "The Verdict", regizată de Sidney Lumet. Cariera lui a cunoscut o ascensiune explozivă în a doua jumătate a acelui deceniu datorită rolului principal din serialul "Moonlighting", produs de postul ABC şi în care a jucat alături de Cybill Shepherd, precum şi interpretării poliţistului John McLane în filmul de acţiune "Die Hard" din 1988, care i-a oferit starului american primul rol principal într-o franciză majoră, după ce pelicula originală a avut parte de două continuări în anii 1990. Într-o carieră interpretativă de patru decenii, filmele sale au obţinut încasări cumulate de peste 5 miliarde de dolari.

Printre celelalte producţii de succes din filmografia starului hollywoodian se află pelicule precum "The Last Boy Scout" (1991), "Pulp Fiction" (1994), "12 Monkeys" (1995), "Last Man Standing" (1996), "The Fifth Element" (1997), "Armageddon" (1998), "The Sixth Sense" (1999), "Hart's War" (2002), "Tears of the Sun" (2003), "Hostage" (2005), "Lucky Number Slevin" (2006), "Surrogates" (2009), "Moonrise Kingdom" (2012), "Rock the Kasbah" (2015) şi "Motherless Brooklyn" (2019).

Bruce Willis a fost nominalizat de cinci ori la Globul de Aur, câştigând un premiu pentru rolul din serialul "Moonlighting", şi de trei ori la premiile Primetime Emmy, obţinând două trofee pentru rolurile din "Moonlighting" şi "Friends".

A fost recompensat şi cu o stea pe Hollywood Walk of Fame în anul 2006.

Editor : D.C.