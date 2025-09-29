Donald Trump insistă cu aplicarea unei taxe de 100% filmelor străine. „Industria noastră cinematografică a fost furată”

Președintele Donald Trump a declarat luni că va impune o taxă vamală de 100% asupra tuturor filmelor străine, o măsură fără precedent care amenință să răstoarne modelul de afaceri global al Hollywoodului, transmite Reuters.

Această măsură semnalează dorința lui Trump de a extinde politicile comerciale protecționiste asupra industriilor culturale, creând incertitudine pentru studiourile care depind în mare măsură de veniturile internaționale din vânzarea biletelor și de coproducțiile transfrontaliere.

Trump a anunțat măsura într-o postare pe platforma sa Truth Social, susținând că industria cinematografică americană pierde teren în fața concurenței internaționale.

„Industria noastră cinematografică a fost furată din Statele Unite ale Americii de alte țări, la fel cum sunt furate bomboanele de la un copil”, a scris el.

Cu toate acestea, nu era clar ce autoritate legală ar folosi Trump pentru a impune o taxă vamală de 100% asupra filmelor străine.

Acțiunile Netflix au scăzut cu 1,5% la începutul tranzacționării pe bursă.

Președintele american a lansat pentru prima dată ideea unui tarif pentru filme în luna mai, dar a oferit foarte puține detalii, directorii din industria divertismentului fiind nesiguri dacă tariful se va aplica anumitor țări sau tuturor importurilor.

Directorii marilor studiouri au declarat pentru Reuters la începutul acestui an că erau „derutați” de modul în care ar putea fi aplicată o taxă vamală pentru filme, având în vedere că filmele moderne utilizează adesea producție, finanțare, post-producție și efecte vizuale răspândite în mai multe țări.

Măsura a stârnit scepticismul analiștilor juridici și comerciali. Unii susțin că filmele sunt o formă de proprietate intelectuală și fac parte din comerțul global cu servicii, un domeniu în care SUA înregistrează adesea un excedent, punând sub semnul întrebării temeiul juridic al tarifelor.

Coproducțiile cu studiouri străine au devenit, de asemenea, mai frecvente, ducând la mai multe semne de îndoială cu privire la modul în care astfel de filme ar fi clasificate.

Editor : A.C.