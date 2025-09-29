Live TV

Donald Trump insistă cu aplicarea unei taxe de 100% filmelor străine. „Industria noastră cinematografică a fost furată”

Data publicării:
productie cinematografica film actori
Foto: Profimedia Images

Președintele Donald Trump a declarat luni că va impune o taxă vamală de 100% asupra tuturor filmelor străine, o măsură fără precedent care amenință să răstoarne modelul de afaceri global al Hollywoodului, transmite Reuters.  

Această măsură semnalează dorința lui Trump de a extinde politicile comerciale protecționiste asupra industriilor culturale, creând incertitudine pentru studiourile care depind în mare măsură de veniturile internaționale din vânzarea biletelor și de coproducțiile transfrontaliere.  

Trump a anunțat măsura într-o postare pe platforma sa Truth Social, susținând că industria cinematografică americană pierde teren în fața concurenței internaționale.  

„Industria noastră cinematografică a fost furată din Statele Unite ale Americii de alte țări, la fel cum sunt furate bomboanele de la un copil”, a scris el. 

Cu toate acestea, nu era clar ce autoritate legală ar folosi Trump pentru a impune o taxă vamală de 100% asupra filmelor străine. 

Acțiunile Netflix au scăzut cu 1,5% la începutul tranzacționării pe bursă. 

Președintele american a lansat pentru prima dată ideea unui tarif pentru filme în luna mai, dar a oferit foarte puține detalii, directorii din industria divertismentului fiind nesiguri dacă tariful se va aplica anumitor țări sau tuturor importurilor. 

Directorii marilor studiouri au declarat pentru Reuters la începutul acestui an că erau „derutați” de modul în care ar putea fi aplicată o taxă vamală pentru filme, având în vedere că filmele moderne utilizează adesea producție, finanțare, post-producție și efecte vizuale răspândite în mai multe țări. 

Măsura a stârnit scepticismul analiștilor juridici și comerciali. Unii susțin că filmele sunt o formă de proprietate intelectuală și fac parte din comerțul global cu servicii, un domeniu în care SUA înregistrează adesea un excedent, punând sub semnul întrebării temeiul juridic al tarifelor. 

Coproducțiile cu studiouri străine au devenit, de asemenea, mai frecvente, ducând la mai multe semne de îndoială cu privire la modul în care astfel de filme ar fi clasificate. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
Muncitori federali
2
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
Criză carburant
3
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
4
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...
Drone ataca
5
Momentul în care o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși sare în aer...
Gigi Becali, întâlnire de gradul 0 cu omul care i-a vandalizat palatul: ”Hai, mă, ce faci? Aruncă!”. Decizie total surprinzătoare
Digi Sport
Gigi Becali, întâlnire de gradul 0 cu omul care i-a vandalizat palatul: ”Hai, mă, ce faci? Aruncă!”. Decizie total surprinzătoare
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Cbani, pensie
Modificările aduse Pilonului II de pensii, adoptate de Senat. Cine...
militari romani
MApN schimbă legile apărării. Câți bani vor câștiga românii care...
profimedia-0975326545
Șoșoacă acuză în Parlamentul sârb că „revoluția a fost furată și...
barbat cu catuse la maini
Cămătăria va fi pedepsită cu închisoare de la 6 luni până la 5 ani...
Ultimele știri
MAE, despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova: „O rezilienţă exemplară”. Mesaj transmis Parlamentului de la Chișinău
Germanii pregătesc mitinguri pentru pace, vineri, la Berlin și Stuttgart: „Niciodată apţi de război!”
Substanțele toxice care nu dispar: „poluanți eterni”, descoperiți în sângele unui comisar european
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Woman by the kitchen sink
De la Germania nazistă la America lui Trump: de ce politicienii autoritari promovează fantezii despre „fericirea domestică” a femeilor
Gravidă
Utilizarea paracetamolului în timpul sarcinii nu are legătură cu autismul, arată un studiu realizat pe 2,5 milioane de copii
donald trump
Donald Trump declară că va participa la reuniunea liderilor militari convocată de şeful Pentagonului pentru a le spune că „îi iubeşte”
Rachetă Tomahawk
Vicepreședintele JD Vance: SUA discută transferul de rachete Tomahawk către Ucraina
photo-collage.png - 2025-09-28T173605.203
Donald Trump anunță „o premieră” și „ceva special” în negocierile de pace pentru Orientul Mijlociu
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley rupe tăcerea despre căsătoria fiicei sale cu Michael Jackson. De ce nu l-a plăcut niciodată...
Cancan
Marina, o artistă de circ de doar 27 de ani, a murit în timpul unui show. Tragedia a avut loc sub privirile...
Fanatik.ro
Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la Spitalul Sf. Maria din Iași, unde au murit 7 copii: de la...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali...
Adevărul
A câștigat Rusia războiul hibrid în Republica Moldova? Analist: „în aceeași măsură în care propaganda rusă a...
Playtech
Pensia pentru limită de vârstă, în 2025. Stagiul minim de cotizare
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Lovitură de proporții! FIFA a decis: 0-3 la ”masa verde”, după ce au câștigat cu 2-0 pe teren, și pot pierde...
Pro FM
Dua Lipa, apariție incendiară la Miami, într-o rochie albă cu decupaje îndrăznețe. Are timp de toate: muzică...
Film Now
Dragostea vieții lui. Richard Gere, de mână cu Alejandra, la Milano. Cei doi îndrăgostiți au cucerit publicul...
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți...
Newsweek
În ce județe au intrat banii pe cardul de alimente? Ce pensie trebuie să ai ca să primești 125 lei?
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Familia lui Eric Dane se chinuie cot la cot cu actorul diagnosticat cu o boală grea: "E sfâșietor. Fetele...
UTV
Viviana Sposub, din nou îndrăgostită? Vedeta ar avea o relație cu tiktokerul Iustin Chiroiu