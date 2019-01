Lungmetrajul „Black Panther”, de Ryan Coogler, a fost desemnat marele câştigător la gala premiilor Sindicatului Actorilor Americani, care a avut loc duminică seară, la Los Angeles, iar Glenn Close şi Rami Malek s-au numărat printre premiaţi, scrie News.ro.

Foto: Gulliver/Getty Images

„Black Panther” s-a impus pentru „extraordinara interpretare a unei distribuţii într-un lungmetraj” (Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture), cea mai importantă distincţie a serii.

Glenn Close a fost premiată pentru rolul principal din „The Wife”, pentru care a primit anul acesta un Glob de Aur şi o nominalizare la Oscar, iar Rami Malek, pentru cel din „Bohemian Rhapsody”, care i-a adus, de asemenea, un Glob de Aur şi o nominalizare la premiile Academiei Ameticane de Film.

Emily Blunt a fost desemnată „cea mai bună actriţă în rol secundar”, pentru rolul din „A Quiet Place”, în timp ce Mahershala Ali a fost recompensat pentru rolul secundar din „Green Book”, pentru care a primit un Glob de Aur şi o nominalizare la Oscar.

Cât priveşte programele de televiziune, „The Marvelous Mrs. Maisel” a primit trei distincţii - „cea mai bună distribuţie a unui serial - comedie”, „cea mai bună actriţă” (Rachel Brosnahan) şi „cel mai bun actor” (Tony Shalhoub).

Distribuţia „This is Us” a fost desemnată cea mai bună în ceea ce priveşte serialele - dramă, Jason Bateman a fost premiat la categoria „cel mai bun actor într-un serial - dramă”, pentru „Ozark”, iar Sandra Oh, cea mai bună actriţă pentru „Killing Eve”, care i-a adus şi un Glob de Aur.

Darren Criss („The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”) şi Patricia Arquette („Escape at Dannemora”) au câştigat premiile pentru cel mai bun actor, respectiv cea mai bună actriţă într-o miniserie sau film de televiziune.

Din punct de vedere al cascadoriilor, pentru lungmetraj şi televiziune au fost premiate echipele din „Black Panther” şi „GLOW”.

Drama romantică „A Star is Born", cu Lady Gaga şi Bradley Cooper, era favorită la premiile Sindicatului Actorilor Americani, indicator major pentru Oscaruri, cu patru nominalizări, însă nu a primit niciun trofeu. Şi „BlacKkKlansman” al lui Spike Lee şi „The Favourite” al lui Yorgos Lanthimos au fost trecute cu vederea, după ce au primit câte trei nominalizări.

Cea de-a 25-a gală a Screen Actors Guild Awards (premiile Sindicatului Actorilor Americani) a fost transmisă în direct de TNT şi TBS, iar vedetele au fost întâmpinate cu un covor argintiu - asta pentru că SAG a încheiat un parteneriat cu Reynolds Wrap, care fabrică folie de aluminiu.

Ceremonia a fost găzduită anul acesta de Megan Mullally.

Actorul Alan Alda, nominalizat la Oscar pentru rolul secundar din „The Aviator” (2004) şi cunoscut pentru partitura din serialul „M*A*S*H”, a primit premiul pentru întreaga carieră.

Film Now și Digi24 vor transmite în data de 25 februarie 2019, de la ora 02:00, regalul cinematografiei mondiale, Gala Premiilor Academiei Americane de Film. Este al cincilea an în care Film Now și Digi24 aduc telespectatorilor din România emoțiile decernării celor mai râvnite trofee ale industriei cinematografice.

