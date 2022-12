„Nimic nou pe frontul de vest”, pe lista scurtă a filmelor candidate pentru „cel mai bun lungmetraj internaţional” la Oscaruri

Filmul german „All Quiet on the Western Front” („Nimic nou pe frontul de vest”), al regizorului Edward Berger, a intrat pe lista scurtă a peliculelor propuse spre nominalizare la premiul Oscar la categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” în cadrul Premiilor Academiei Americane de Film - Oscars 2023, a anunţat miercuri AMPAS, potrivit DPA.

Filmul de război a ajuns pe lista celor 15 filme candidate, după ce 92 de ţări şi-au înscris producţiile pentru a fi analizate de către membrii Academiei Americane De Film.

Pelicula, bazată pe cartea din 1929 a lui Erich Maria Remarque, prezintă ororile Primului Război Mondial din perspectiva unui tânăr

soldat, iar rolul principal este interpretat de austriacul Felix Kammerer.

Alături de propunerea Germaniei, pe lista scurtă au mai intrat filmele: "Corsage" (Austria), "Saint Omer" (Franţa), "Argentina, 1985" (Argentina), "Close" (Belgia), "Return to Seoul" (Cambodgia), "Holy Spider" (Danemarca), "Last Film Show" (India), "The Quiet Girl" (Irlanda), "Bardo: False Chronicle of a Handful of Truths" (Mexic), "The Blue Caftan" (Maroc), "Joyland" (Pakistan), "EO" (Polonia), "Decision to Leave" (Coreea de Sud) şi "Cairo Conspiracy" (Suedia).

Cinci filme vor fi nominalizate la Oscar din această listă de 15 producţii pe 24 ianuarie, scrie DPA, citată de Agerpres.

Cea de-a 95-a gală de decernare a Premiilor Academiei Americane de Film este programată să aibă loc pe 12 martie 2023, la Los Angeles.

