Ministrul Culturii a anunţat că filmul lui Mungiu va fi inclus pe lista proiectelor strategice pentru susţinerea la premiile Oscar

Renate Reinsve, Cristian Mungiu și Sebastian Stan. Foto: Profimedia

Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a anunţat că filmul Fjord al lui Cristian Mungiu, câştigător al Palme d’Or, va fi inclus pe lista proiectelor culturale strategice în vederea susţinerii producţiei în competiţia pentru premiile Oscar.

„La sosirea în ţară a câştigătorului premiului Palme d’ Or, Ministerul Culturii completează lista proiectelor culturale strategice în vederea asigurării cadrului de finanţare a campaniei pentru premiile Oscar (o veche meteahnă a unuia dintre cele mai eficiente instrumente de soft power ale României). Astfel, ordinul ministrului culturii cu nr. 2621 din 26 martie a.c. urmează a fi completat prin includerea susţinerii filmului «Fjord» în competiţia pentru premiile Oscar, în cuprinsul alineatului privind proiectele de diplomaţie culturală”, a anunţat ministrul Culturii pe pagina sa de Facebook. 

În programul strategic de finanţare al Ministerului Culturii sunt incluse următoarele proiecte de diplomaţie culturală: „Reuniunea Teatrelor Româneşti” – Chişinău, Târgul de carte de la Frankfurt, participarea României la Bienala de Arhitectură de la Veneţia, participarea României la evenimente culturale, economice şi sportive organizate sub egida Francofoniei, Sezoanele Culturale Bilaterale începând cu Anul Cultural România – Italia 2026. 

