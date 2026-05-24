Tudor Giurgiu, după succesul de la Cannes al lui Cristian Mungiu: Guvernul ar trebui să dea bani pentru campanie pentru premiile Oscar

Regizorul Tudor Giurgiu afirmă, după succesul obţinut de Cristian Mungiu la Cannes, cu filmul „Fjord”, că orice guvern normal la cap dintr-o ţară al cărei regizor câştigă al doilea Palme d’Or ar trebui să se preocupe, nu de decoraţii şi mesaje sforăitoare, ci de asigurarea unui buget decent de reprezentare la campania pentru premiile Oscar. El apreciază că, mai mult decât de succesul meritat al filmului „Fjord”, este vorba mai ales despre o campanie de imagine şi de diplomaţie culturală pentru ţară. „Fără înţelegerea că filmul e o industrie puternică, care poate genera locuri de muncă şi aduce business consistent în ţară, n-am făcut nimic”, adaugă Tudor Giurgiu, care îi felicită pe Mungiu şi echipa filmului, apreciind momentul drept unul istoric pentru cinematografia românească.

El îşi începe postarea de pe Facebook pe această temă subliniind că Festivalul de la Cannes e echivalentul World Cup la fotbal sau a Grand Prix-ului la snooker.

„Cele mai bune filme din lume sunt selectate într-o competiţie de unde, regulat, filmele premiate ajung să câştige fie Oscaruri, fie alte multe premii sau/şi titulatura de «filmul anului». Să fii selectat în competiţie e deja o performanţă, darmite să câştigi Palme d'Or, premiul cel mare!”, precizează Tudor Giurgiu.

El consideră că succesul filmului „Fjord” de Cristian Mungiu e important, din mai multe perspective: e o coproducţie internaţională între 6 ţări (România, Norvegia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Suedia), filmată în Norvegia, cu o distribuţie în care sunt două superstaruri globale, care a presupus un efort impresionant (al echipei române) de a asigura finanţarea necesară derulării proiectului; filmul a fost precumpărat pentru SUA cu multe luni înaintea Cannes-ului de către Neon, distribuitorul cel mai puternic de pe piaţa americană, „care ştie cum să îşi ducă filmele spre Oscar”; „îl consacră definitiv pe Mungiu drept cel mai important şi influent cineast român din toate timpurile”.

„Orice guvern normal la cap dintr-o ţară al cărei regizor câştigă al doilea Palme d'Or ar trebui să se preocupe asap nu de decoraţii şi mesaje sforăitoare, ci de asigurarea unui buget decent de reprezentare la campania pentru premiile Oscar (o eternă problemă), fiind vorba aici mai mult decât de succesul meritat al filmului Fjord, cât mai ales de o campanie de imagine şi de diplomaţie culturală pentru ţară”, afirmă Tudor Giurgiu.

De asemenea, consideră că Guvernul ar trebui să se preocupe de felul în care se adună - cu greu - bani pentru filmul românesc, de circulaţia şi promovarea lui în ţară şi străinătate.

„Fără înţelegerea că filmul e o industrie puternică, care poate genera locuri de muncă şi aduce business consistent în ţară, n-am făcut nimic. Felicitări regizorului, echipei şi tuturor celor implicaţi! E un moment istoric pentru cinemaul autohton”, conchide Tudor Giurgiu.

Regizorul Cristian Mungiu a devenit sâmbătă al zecelea cineast din istoria cinematografiei care a primit Palme d'Or de două ori, după ce filmul său „Fjord” a luat marele premiu la ediția din 2026 a Festivalului de Film de la Cannes. Mungiu a primit primul Palme d'Or în 2007, pentru „4 luni, 3 saptămâni și 2 zile”.

Lista cronologică a celor 10 regizori dublu-laureați cu Palme d'Or:

1. Alf Sjöberg (Suedia)

1946: Iris och löjtnantshjärta (Iris și inima locotenentului) – Pe atunci premiul se numea „Marele Premiu al Festivalului”.

1951: Fröken Julie (Domnișoara Iulia)

2. Francis Ford Coppola (SUA)

1974: The Conversation (Conversația)

1974 / 1979: Apocalypse Now (Apocalipsul acum) – L-a câștigat la ediția din 1979, devenind primul regizor care obține două trofee pentru filme majore de autor.

3. Bille August (Danemarca)

1988: Pelle erobreren (Pelle Cuceritorul)

1992: Den goda viljan (Cele mai bune intenții)

4. Emir Kusturica (Serbia)

1985: Otac na sluzbenom putu (Tata în călătorie de afaceri)

1995: Underground

5. Shohei Imamura (Japonia)

1983: Narayama bushiko (Balada de la Narayama)

1997: Unagi (Anguila)

6. Luc și Jean-Pierre Dardenne (Belgia)

Frații Dardenne sunt singurii frați regizori din această listă și semnează întotdeauna filmele împreună.

1999: Rosetta

2005: L'Enfant (Copilul)

7. Michael Haneke (Austria)

2009: Das weiße Band (Panglica albă)

2012: Amour (Iubire)

8. Ken Loach (Marea Britanie)

2006: The Wind That Shakes the Barley (Mălaiul în bătaia vântului)

2016: I, Daniel Blake (Eu, Daniel Blake)

9. Ruben Östlund (Suedia)

2017: The Square (Pătratul)

2022: Triangle of Sadness (Triunghiul tristeții)

10. Cristian Mungiu (România)

2007: 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile

2026: Fjord

