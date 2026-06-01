Cristian Mungiu cere ca Sala Palatului să fie folosită de cineaști pentru premierele românești. „Doar 50 de orașe mai au cinematografe”

Într-o conferință de presă desfășurată la București, Cristian Mungiu, câștigător cu „Fjord” al unui Palme d′Or la Cannes, a avertizat că din ce în ce mai puține localități au cinematografe și a cerut ajutorul autorităților pentru ca Sala Palatului să devină un loc în clare cineaștii din România să poate organiza premiere.

Mungiu a vorbit despre situația de acum aproape 20 de ani, când a organizat o caravană cinematografică pentru ca românii să vadă „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, celălalt film al său premiat la Cannes și a concluzionat că starea culturii este la fel de proastă, poate chiar mai proastă ca în 2007. „Ne aflăm în situația de a nu putea proiecta acest film decât în circa 50 de orașe, pentru că celelalte nu mai au săli de cinema”, a spus cineastul.

Pentru a-și susține argumentul, Mungiu a prezentat un montaj cu imagini din timpul caravanei „4, 3, 2” (2007).

Regizorul Cristian Mungiu a mai cerut ca cineaștii români să aibă acces la Sala Palatului. Conform regizorului este singura sală în care se pot aduna 1.000 de persoane, sălile din mall fiind prea mici.

În cazul premierelor din mall, echipa filmului trebuie să meargă din sală în sală pentru a vorbi cu publicul.

În prima sa conferință de presă de după câștigarea Palme d’Or, Mungiu a cerut ca oricine vrea să comenteze filmul său să aștepte ca mai întâi să vadă pelicula.

