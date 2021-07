Serviciile secrete, poliția și... armata orcilor, în 3 producții de acțiune la Film Now!

În luna iulie, a treia săptămână este dedicată de Film Now pasionaților de acțiune. Miercuri, 14 iulie, de la ora 20:00, Film Now prezintă Spooks: The Greater Good/ Identitate dublă. Acțiunea este dusă la cote maxime atunci când teroristul Adem Qasim reușește să scape din custodia serviciilor speciale ale Marii Britanii (MI-5). Agentul Harry Pearce (Peter Firth) este blamat pentru această evadare și, astfel, obligat să demisioneze, după care dispare fără urmă. Punctul culminant al filmulul este atunci când toată lumea crede că Harry și-a luat viața, iar fostul agent Will Holloway (Kit Harington) este adus din Moscova pentru a afla adevărul cu privire la dispariția misterioasă. Investigația lui Holloway duce la o descoperire șocantă pentru toată lumea: Harry trăiește și are nevoie disperată de ajutor. Holloway trebuie sa facă o alegere dificilă: să îl dea pe Harry pe mâna autorităților sau să își riște toată cariera pentru a afla adevărul! Descoperă ce decizie va lua acesta doar la Film Now!

Sâmbătă, 17 iulie, de la ora 20:00, Film Now difuzează Black and Blue/ Negru și albastru. Producția prezintă povestea Aliciei West (Naomie Harris), proaspăt înrolată în Poliția din New Orleans, care este întâmplător martora unei crime. Camera ei corporală surprinde momentul în care este ucis un dealer de droguri și astfel își dă seama cine sunt criminalii: niște polițiști corupți de la Narcotice, care au mult mai mulți complici printre oamenii legii. Acuzată chiar de aceștia de crimă și devenită fugară, Alicia face echipă cu singura persoană dispusă să riște tot pentru a o ajuta să scoată adevărul la lumină. Află cum se va termina „cursa” acesteia pentru dreptate doar la Film Now!

Warcraft/ Warcraft. Începutul se vede la Film Now duminică, 18 iulie, de la ora 20:00. Planeta Azeroth este zguduită de lupte intense atunci când Gul'dan deschide un portal şi se aliază cu nişte clanuri de orci. Regele Azeroth-ului, Llane Wrynn (Dominic Cooper), şi cumnatul său, Anduin Lothar (Travis Fimmel), trebuie să decidă cum vor proteja regatul şi omenirea de ameninţarea orcilor și de conducătorul acestora: Orgrim, îndârjit şi hotărât să îşi protejeze „semenii”. Elementul surpriză intervine de-abia atunci când în acest război este implicată și o tânără sclavă. Descoperă la Film Now dacă aceasta va reuși să schimbe soarta omenirii!

Producțiile de acțiune ale lunii iulie, dar și multe alte filme îndrăgite de public și premiate de juriile unor festivaluri de renume, sunt disponibile abonaților Digi TV care au pachetul Digital și aleg să își „amenajeze” acasă propriul cinematograf, activând extraopțiunea Film Now, cu doar 3 lei/ lună. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și în platforma Digi Online.