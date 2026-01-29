Luna iubirii se trăiește mai intens ca niciodată cu peliculele Film Now

La Film Now, februarie surprinde printr-o colecție de titluri romantice cu forme și tonuri diferite. Borderlands te duce pe Pandora, între bandiți și extratereștri, unde un grup de neadaptați descoperă ce înseamnă să se sprijine reciproc. În Iubire fără limite, două suflete se regăsesc după ani de despărțire, iar de Ziua Îndrăgostiților, Mărită-te cu mine aduce în prim-plan o poveste consumată sub lumina reflectoarelor. Și dragostea unde e? încheie selecția cu note de culoare și umor. Așadar, luna aceasta ne amintește că emoțiile profunde se pot ascunde în cele mai neașteptate locuri.

Duminică, 1 februarie, de la 20:00, Film Now schimbă regulile jocului cu Borderlands (2024), adaptarea uneia dintre cele mai populare francize de gaming. Cate Blanchett o întruchipează pe Lilith, o vânătoare de recompense cu un trecut misterios, care revine pe Pandora pentru a o găsi pe fiica dispărută a temutului Atlas. Pentru a reuși, se aliază cu o echipă imprevizibilă: mercenarul Roland, exploziva Tiny Tina, protectorul ei, Krieg, savanta excentrică Tannis și robotul Claptrap. Împreună, se aventurează pe o planetă dominată de haos, pericole neprevăzute și creaturi neobișnuite, unde nimic nu este ceea ce pare. O combinație de amuzament și acțiune SF, într-o incursiune care sfidează legile universului.

Sâmbătă, 7 februarie, de la 21:50, lasă-te purtat de o pasiune care nu cunoaște bariere doar pe Film Now cu Iubire fără limite/BEATING HEARTS (2024). Doi adolescenți din clase sociale distincte, Clotaire și Jackie, se îndrăgostesc nebunește în orașul portuar unde cresc, dar destinul le dă peste cap visurile: Jackie își continuă studiile, iar Clotaire ajunge implicat în lumea infracțională și este condamnat pe nedrept pentru crimă. Conexiunea dintre ei rămâne mai vie și mai puternică decât timpul și distanța care îi despart pentru 12 ani. La eliberare, Clotaire pornește în căutarea tinerei pe care nu a uitat-o, iar reîntâlnirea cu Jackie, acum căsătorită, le va zdruncina viețile. Lungmetrajul semnat de Gilles Lellouche și inspirat de romanul Jackie Loves Johnser OK?, de Neville Thompson, a fost apreciat pentru chimia personajelor și a câștigat premiul César pentru cel mai bun actor în rol secundar (Alain Chabat). În weekend, urmărește o dramă spectaculoasă despre alegeri și relații care refuză să se stingă.

Sâmbătă, 14 februarie, de la 20:00, Film Now propune pentru seara de Valentine’s comedia Mărită-te cu mine/MARRY ME (2022). Jennifer Lopez o portretizează pe Kat Valdez, un superstar pop care se pregătește pentru o nuntă grandioasă, desfășurată chiar pe scenă, în cadrul unui concert transmis fanilor de pretutindeni prin intermediul mai multor platforme. Dar, cu câteva secunde înainte de jurăminte, adevărul despre infidelitatea logodnicului său, Bastian (Maluma), iese la iveală, iar Kat ia o hotărâre îndrăzneață: se mărită impulsiv cu Charlie Gilbert (Owen Wilson), un profesor de matematică selectat la întâmplare din public. Un gest spontan declanșează un lanț de situații haioase și momente sensibile, în care doi străini construiesc un spațiu numai al lor. Coloana sonoră, cu piese originale interpretate de Lopez și Maluma, completează intriga cu energie și naturalețe. Charlie și Kat încearcă să afle dacă divergențele dintre ei pot fi depășite și dacă legătura lor va rezista oricăror obstacole. Cu o distribuție impresionantă și replici savuroase, această frumoasă poveste te va face să crezi din nou în puterea sentimentelor.

Întrebarea Și dragostea unde e? își găsește răspunsul sâmbătă, 21 februarie, de la ora 20:00, pe Film Now. Producția britanică WHAT’S LOVE GOT TO DO WITH IT? (2022) o are ca protagonistă pe Zoe, o regizoare de documentare dependentă de aplicațiile de dating, care constată că viața nu se supune întotdeauna planurilor sale, spre iritarea și, uneori, îngrijorarea mamei sale, Cath. Amicul ei din copilărie, Kazim, respectă tradiția familiei pakistaneze și intră într-un mariaj aranjat, iar Zoe decide să îi filmeze călătoria de la Londra, la Lahore. Pe parcurs, aceasta primește lecții importante despre angajament, responsabilitate și diversitate culturală. Scenariul aduce față în față două perspective total opuse, care ajung treptat să se apropie și să se armonizeze. Lily James și Shazad Latif joacă impecabil, iar prezența impunătoare a Emmei Thompson transformă firul narativ într-o experiență captivantă și emoționantă despre prietenie și lucruri valoroase.

Abonații Digi TV care optează pentru pachetul Digital și aleg extraopțiunea Film Now, cu doar 3,05 lei/ lună au acces la o selecție de filme îndrăgite de public și laureate de juriile unor festivaluri de renume. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și pe platforma Digi Online.

