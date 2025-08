În august, călătorește dincolo de ecrane, pe Film Now

Când lumina verii se domolește, Film Now pornește într-o călătorie printre destine care înfruntă imposibilul și inimi care își găsesc curajul. August este luna eroilor neînfricați, a femeilor care se redescoperă dincolo de limite și a prieteniilor ce cresc în umbra provocărilor, unite de un fir roșu comun: determinarea de a urma drumul. Cu fiecare poveste, vei vedea cum loialitatea, iubirea și încrederea sunt puse la încercare în cele mai intense misiuni – unele periculoase, altele intime, toate însă profund umane.

Sâmbătă, 02 august, de la ora 20:00, pe Film Now, urmărește un scenariu impresionant despre speranță și regăsire în Clubul miracolelor/THE MIRACLE CLUB (2023). Ballygar, o comunitate tradițională de la periferia Dublinului anilor ’60, este locul în care visul oricărei femei este să evadeze, măcar pentru o clipă, din rutina cotidiană. Atunci când o tombolă organizată de parohie le oferă șansa unui pelerinaj la Lourdes, Franța, cele patru protagoniste – Lily, Eileen, Dolly și Chrissie – prind ocazia unei transformări personale. Împinse de dorințe nerostite, de poveri ascunse și de un trecut care încă le apasă, pornesc într-o călătorie care le va schimba pentru totdeauna. Cu ajutorul părintelui Dermot Byrne, un om al bisericii cu o abordare neconvențională și prin puterea unei prietenii renăscute, cele patru vor învăța că adevăratele miracole nu iau mereu forme extraordinare, ci se ascund în puterea de a merge mai departe. O comedie emoționantă, sub bagheta regizorală a lui Thaddeus O’Sullivan, cu interpretări remarcabile ale Laurei Linney, Kathy Bates, Agnes O’Casey și inegalabilei Maggie Smith, într-unul dintre cele mai memorabile roluri ale carierei sale.



Sâmbătă, 09 august, de la ora 20:00, pe Film Now, ieși din carapace și intră în acțiune cu Țestoasele Ninja: Haosul mutanților/TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: MUTANT MAYHEM (2023), o peliculă animată, cu un stil vizual spectaculos și umor adolescentin, care aduce un suflu nou francizei îndrăgite. După ani întregi petrecuți în umbră, departe de ochii lumii, cei patru frați, Leonardo, Michelangelo, Donatello și Raphael, își doresc, mai mult ca oricând, să fie acceptați și priviți precum niște tinere țestoase obișnuite de către locuitorii New York-ului. Cu speranța de a câștiga simpatia oamenilor, pornesc într-o serie de aventuri eroice, alături de noua lor prietenă, April O’Neil. Însă planurile lor sunt rapid date peste cap de o confruntare pe muchie de cuțit cu o grupare criminală și o armată de mutanți dezlănțuiți. Distribuția vocală de excepție – Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu și Brady Noon, dar și actorii celebri care apar în peliculă – Jackie Chan, Ice Cube, Seth Rogen, Post Malone și John Cena – garantează distracție pentru întreaga familie și o seară plină de energie, amuzament și spirit... „cowabunga”!

Duminică, 17 august, de la ora 20:00, pe Film Now, adrenalina atinge cote maxime cu Misiune: Imposibilă – Răfuială mortală: Partea Întâi/MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PART ONE, 2023! Ethan Hunt și echipa sa IMF (Impossible Mission Force) pornesc într-o cursă contracronometru pentru a împiedica o armă devastatoare să ajungă pe mâini greșite și să pună în pericol întreaga omenire. Pe urmele lor se află un adversar enigmatic, iar Ethan este forțat să aleagă între succesul operațiunii și siguranța celor dragi. Regizat de Christopher McQuarrie, acest nou capitol păstrează esența primului film din 1996 și reunește toate elementele care au transformat seria într-un fenomen mondial: secvențe de tensiune pură, cascadorii uluitoare și Tom Cruise, într-o prestație de excepție. Un thriller care a cucerit box-office-ul cu încasări de peste 600 de milioane de dolari și care nu îți lasă niciun moment de respiro.

Duminică, 31 august, de la ora 20:00, Film Now te invită să explorezi adâncurile cu Aquaman și Regatul Pierdut/AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM (2023). După ce nu a reușit să-l învingă pe conducătorul Atlantidei în prima dispută, Black Manta, orbit de dorința de a-și răzbuna tatăl, este hotărât să-l doboare definitiv și apelează la Tridentul Negru, o relicvă mitologică capabilă să elibereze un rău implacabil. Pentru a opri haosul, Aquaman este constrâns să colaboreze cu fratele său Orm, rivalul de odinioară la tron, formând o alianță improbabilă. Împreună trebuie să lase la o parte conflictele trecutului și să protejeze regatul de pe fundul oceanului, dar și întreaga lume, de o distrugere ireversibilă. Imaginile fascinante din străfundurile apelor, forța magnetică a lui Jason Momoa și măreția legendară a universului DC conturează o experiență cinematografică electrizantă, apreciată la scară globală și validată de un succes comercial răsunător.

Abonații Digi TV care optează pentru pachetul Digital și aleg extraopțiunea Film Now, cu doar 3.05 lei/ lună au acces la o selecție de filme îndrăgite de public și laureate de juriile unor festivaluri de renume. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și pe platforma Digi Online.

