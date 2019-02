Vaclav Vorlicek, regizorul serialului „Arabela”, a murit

Regizorul ceh Vaclav Vorlicek, cunoscut pentru serialul de televiziune „Arabela”, a murit la vârsta de 88 de ani, la Praga, anunţă AFP, citată de News.ro.

A fost cunoscut pentru versiunea sa inovatoare a basmului fraţilor Grimm „Trei nuci pentru Cenuşăreasă”, film-cult de Crăciun în mai multe ţări din Europa.

Cineastul ceh Vaclav Vorlicek a filmat versiunea în co-producţie ceho-germană în 1973, cu actori din două ţări, între care Libuse Safrankova şi germanii Carola Braunbock, Rolf Hoppe şi Karin Lesch. În filmul său, scenele exterioare au fost realizate timp de câteva luni de iarnă, marcată de zăpadă abundentă. El a prezentat o Cenuşăreasă modernă, o tânără actriţă care trage cu arbaleta.

Potrivit presei de la Praga, filmul „Trei nuci pentru Cenuşăreasa” este difuzat de fiecare Crăciun la televiziune, în Cehia, dar şi în Germania (sub titlul „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel”), Spania, Norvegia, Slovacia, Elveţia şi Suedia.

Din 2009, o expoziţie consacrată filmului deschide în fiecare iarnă porţile castelului Moritzburg din landul german Saxonia, loc unde au fost filmate mai multe scene.

Vaclav Vorlicek a realizat zeci de alte filme, adesea destinate copiilor, între care „The Girl on the Broomstick” (1972), „Arabela” (1979-1981) şi „Arabela se întoarce” (1990), „How to Drown Dr. Mracek, the Lawyer” (1974), „Queen of the Lake” (1998).

