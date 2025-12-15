Trump susține că moartea regizorului Rob Reiner a fost cauzată de antitrumpismul „incurabil” al cineastului

Donald Trump a avut o reacție dură pe rețeaua Truth Social după moartea regizorului american Rob Reiner, folosind un limbaj extrem de critic la adresa cineastului cunoscut pentru pozițiile sale anti-Trump. Autoritățile din Los Angeles au anunțat între timp că fiul regizorului a fost arestat în cadrul anchetei, fără a oferi detalii suplimentare.

Reacția președintelui SUA apare în contextul în care s-a aflat că fiul lui Reiner, Nick, a fost arestat, scrie Sky News. Potrivit departamentului șerifului din Los Angeles, acesta este reținut cu o cauțiune de 4 milioane de dolari.

Președintele Statelor Unite a scris într-o postare pe Truth Social: „Un lucru foarte trist s-a întâmplat aseară la Hollywood. Rob Reiner, un regizor de film și star de comedie chinuit și aflat în dificultate, dar odinioară foarte talentat, a încetat din viață, împreună cu soția sa, Michele, aparent din cauza furiei pe care a provocat-o altora prin afecțiunea sa masivă, neclintită și incurabilă pentru o boală care paralizează mintea, cunoscută sub numele de SINDROMUL DEREGLĂRII TRUMP, uneori denumit TDS”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Se știe că îi scotea din minți pe oameni prin obsesia sa furibundă față de președintele Donald J. Trump, paranoia sa evidentă atingând noi culmi pe măsură ce Administrația Trump a depășit toate obiectivele și așteptările de măreție, iar Epoca de Aur a Americii s-a așternut asupra noastră, poate ca niciodată înainte. Dumnezeu să-i odihnească în pace pe Rob și pe Michele!”, a mai declarat Trump pe rețeaua sa socială.

Departamentul de Pompieri din Los Angeles a anunțat că un bărbat în vârstă de 78 de ani și o femeie de 68 de ani au fost găsiți morți într-o locuință din cartierul Brentwood, fără a le face publică identitatea. Reiner împlinise 78 de ani în luna martie. Potrivit presei americane, Reiner și soția sa, Michele Singer Reiner, ar fi murit în urma unor plăgi provocate prin înjunghiere, iar un membru al familiei este interogat.

Adjunctul șefului poliției, Alan Hamilton, coordonatorul departamentului de investigații, a declarat la o conferință de presă duminică seara că Departamentul de Poliție din Los Angeles nu a identificat încă un suspect. „Vom încerca să discutăm cu fiecare membru al familiei cu care putem lua legătura pentru a afla faptele acestei anchete”, a spus Hamilton.

Reacția lui Barack Obama

Rob Reiner a fost un regizor celebru, semnând unele dintre cele mai memorabile filme ale anilor ’80 și ’90. De asemenea, a fost actor, apărând în filme precum „Sleepless in Seattle” și „The Wolf of Wall Street”. Cel mai recent rol de mare vizibilitate al său a fost o apariție recurentă în serialul de succes „The Bear”.

El a cunoscut-o pe Michele Singer în 1989, în timpul filmărilor pentru „When Harry Met Sally”. Cei doi au avut împreună trei copii. Michele a lucrat ca fotograf și este autoarea fotografiei lui Donald Trump care apare pe coperta cărții Trump: The Art of the Deal.

Fostul președinte american Barack Obama a scris pe platforma X că „Michelle și cu mine suntem îndurerați de moartea tragică a lui Rob Reiner și a iubitei sale soții, Michele. Realizările lui Rob în film și televiziune ne-au oferit unele dintre cele mai îndrăgite povești de pe ecran”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : M.I.