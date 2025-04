Jazz in the Park dă tonul verii, între 6 și 8 iunie, la Cluj!

Dacă vara ta ideală înseamnă muzică bună, oameni faini și un loc în care chiar să te simți bine, atunci Jazz in the Park e genul tău de festival. Între 6 și 8 iunie, în Parcul Etnografic din Cluj, are loc ediția cu numărul 13, care pare a fi una cu totul specială.

Un festival de zi, într-un muzeu în aer liber, cu case tradiționale și multă natură în jur, unde te poți plimba liniștit cu o cafea în mână sau poți dansa la scenă, fără să te grăbești nicăieri. Asta e dorința organizatorilor, ca oamenii care le trec pragul să se bucure de muzică și atmosferă. Să se relaxeze, să stea pe iarbă, să descopere artiști noi și să petreacă timp de calitate.

Lineup-ul e o combinație atent aleasă între legende, nume noi și artiști pe care nu-i mai poți vedea în altă parte în România:

Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange, Nneka, Kokoroko (pentru prima dată în România), Biréli Lagrène, Seun Kuti & Egypt 80, Alabaster DePlume, Delvon Lamarr Organ Trio, Mammal Hands, JazzyBIT - prima rezidență din istoria festivalului (cu un jam session, un concert special cu Omar Sosa și un cocert cu DJ K-lu), Sandra Sangiao, Jacob Karlzon Trio, Jazz Family Trio ShekBand și David Luca Quartet. Li se alătură Transylvania Jazz Orchestra, jazzbois, New Fossils, Sorvina, Amphitrio, Berti Barbera & Sebastian Burneci Quintet și alții.

Pe lângă concerte, în fiecare curte se pregătesc activități la care poți să participi printre concerte. Într-una asculți jazz liber la jam session, în alta discuții pe prispa casei, sau înveți cum să cânți la tobe, pian sau chitară. Te oprești la o degustare de vin sub umbra unei șuri, apoi te ridici câteva minute cu balonul și vezi festivalul de sus. Copiii au locul lor special amenajat; râd la ateliere, în timp ce tu te așezi sub un copac în livada cu ceai. E un sat întreg care se transformă pentru câteva zile într-un loc de poveste, unde poti gasi inclusiv zona de activare DIGI.

Jazz in the Park e felul în care organizatorii văd lumea: mai atentă, mai prezentă, mai aproape de oameni și de muzică. Recomandăm să-ți asiguri din timp loc. De dragul experienței, capacitatea e limitată la 7.000 oameni/zi.

Abonamentele disponibile la 499 lei, iar biletele de o zi la 249 lei.

Hai și tu cu noi, în 6-8 iunie. Detalii și bilete pe jazzinthepark.ro.

