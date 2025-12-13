Live TV

Cele mai îndrăgite filme de Crăciun din toate timpurile. Producții de vizionat în decembrie 2025

Filme de Crăciun 2025. Foto Getty Images
Filme de Crăciun 2025. Foto Getty Images
Filme de Crăciun de urmărit în luna decembrie 2025

Filmele de Crăciun continuă să captiveze publicul prin povești pline de magie, umor și emoție, care aduc spiritul sărbătorilor în casele tuturor. De la animația impresionantă „Klaus”, la comedia „Elf” sau musicalul memorabil „White Christmas”, aceste producții transformă fiecare vizionare într-o experiență memorabilă, potrivită pentru întreaga familie.

În preajma sărbătorilor, filmele de Crăciun oferă un refugiu plin de liniște și bucurie. De la clasic la contemporan, fiecare poveste creează amintiri speciale pentru întreaga familie.

Filme de Crăciun de urmărit în luna decembrie 2025

„Elf” (2003)

„Elf” spune povestea lui Buddy, un om crescut de elfi la Polul Nord, dar care descoperă că nu aparține lumii lor și pornește într-o călătorie către New York pentru a-și găsi adevărata familie.Plin de inocență, optimism și gesturi comice, Buddy aduce în oraș magia Crăciunului și amintește de bucuria lucrurilor simple. Filmul a devenit rapid un clasic modern al sărbătorilor, datorită interpretării memorabile a lui Will Ferrell.

„Klaus” (2019)

Producția „Klaus” urmărește aventurile lui Jesper, un poștaș leneș trimis într-un orășel izolat, unde formează o prietenie neașteptată cu un tâmplar singuratic pe nume Klaus. Împreună, aduc bucurie și magie în comunitate, transformând tradițiile Crăciunului într-o lecție emoționantă despre generozitate, prietenie și speranță.

„The Polar Express” (2004)

Călătoria începe atunci când un băiat urcă într-un tren misterios, Polar Express, care îl poartă direct la Polul Nord. Pe parcurs, aventurile și descoperirile despre credință și spiritul Crăciunului transformă această experiență într-o poveste magică. Cu animație revoluționară și o coloană sonoră impresionantă, filmul „The Polar Express” a rămas, de-a lungul anilor, o experiență cinematografică emoționantă, potrivită pentru a fi vizionată de întreaga familie.

„The Christmas Chronicles”

O poveste despre doi frați care încearcă să-l surprindă pe Moș Crăciun cu o cameră de filmat. Planul lor se transformă însă într-o călătorie neașteptată, plină de întâmplări incredibile și momente amuzante, oferind o experiență de sărbători la care mulți copii doar visează.

„It’s a Wonderful Life” (1946)

Una dintre cele mai îndrăgite producții din cinematografia americană, filmul îl aduce în prim-plan pe George Bailey și pe îngerul său păzitor, Clarence. Într-un moment dificil, când Bailey intenționează să-și pună capăt vieții, Clarence îl ajută să-și înțeleagă mai bine acțiunile și să-și regândească traseul, oferind o lecție emoționantă despre valoarea vieții și importanța comunității.

„A Christmas Story” (1983)

Filmul urmărește aventurile lui Ralphie, un băiețel care își dorește cadou de Crăciun, mai presus de toate, o pușcă Red Ryder BB. Plin de situații amuzante, personaje memorabile și atmosferă autentică de sărbători, „A Christmas Story” a devenit un film tradițional al perioadei de sărbători, evocând cu căldură inocența și magia copilăriei.

„White Christmas” (1954)

Un musical clasic de Crăciun, care urmărește povestea a doi veterani de război ce formează un cuplu de artiști pentru a-și ajuta mentorul să-și salveze hotelul din Vermont. Filmul este renumit pentru celebra piesă „White Christmas” și pentru atmosfera sa caldă, festivă, cu decoruri de iarnă de poveste.

„Frosty the Snowman” (1969)

Un film de animație care urmărește aventurile lui Frosty, un om de zăpadă care prinde viață datorită unei pălării magice. Alături de copiii care l-au creat, Frosty trece prin momente pline de umor și emoție, încercând să evite topirea odată cu venirea primăverii. Cu cântece memorabile și o poveste plină de magie, „Frosty the Snowman” rămâne un film de Crăciun îndrăgit de generații întregi.

„National Lampoon’s Christmas Vacation” (1989)

Comedie clasică, plină de umor absurd și situații haotice, care urmărește încercările familiei Griswold de a organiza sărbători perfecte. Clark Griswold își dorește un Crăciun ideal, cu brad uriaș și lumini spectaculoase, dar totul se transformă într-o serie de întâmplări comice și neașteptate. Filmul surprinde spiritul haotic, dar cald, al sărbătorilor, devenind un reper al Crăciunului american clasic.

„Christmas in Connecticut” (1945)

Filmul urmărește povestea lui Elizabeth Lane, o autoare de succes care pretinde că duce o viață perfectă de casnică și bucătăreasă exemplară. Când un soldat invitat la Crăciun vrea să-i viziteze casa, Elizabeth trebuie să recreeze întreaga imagine a familiei ideale, generând situații comice și încurcături amuzante.

„Holiday Inn” (1942)

Holiday Inn urmărește povestea lui Jim Hardy, un fost dansator de succes, care își reinventează viața printr-un hotel deschis doar în perioada sărbătorilor, unde fiecare festivitate devine un spectacol muzical. Alături de prietena sa și de Bing Crosby, Jim aduce la viață momente pline de cântece și magie, inclusiv prima interpretare a celebrei piese „White Christmas”.

