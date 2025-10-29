Ofertă de vacanță pentru copiii dornici să învețe jucându-se

În această săptămână de vacanță, Destiny Park a luat decizia de a-și deschide porțile și în cursul săptămânii pentru prichindeii dornici de a se distra și a învăța în același timp.

Atmosfera suprinsă în parcul tematic demonstrează că cei mici și părinții lor au petrecut un timp de calitate.

„Salutări din Destiny Park! Este vacanță, dragi părinți și dragi copii! De marți până duminică vă așteptăm aici! Suntem plini de energie! Vă așteptăm aici pentru că în fiecare zi avem foarte multe surprize pentru cei mici. În afară de cele 43 de jocuri de rol pe care copiii deja le cunosc, vor descoperi multe alte activități interesante și educative în același timp. Așa că ce să zic? Vă dorim o vacanță frumoasă și da, vă așteptăm aici în Băneasa, de marți până duminică!”, a declarat Ana Maria Pascaru, director de marketing Destiny Park.

