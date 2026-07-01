A murit Victor Willis, unul dintre componenţii trupei disco Village People

Victor Willis, liderul trupei disco din anii '70 Village People, care apărea pe scenă îmbrăcat în uniformă de poliţist, a murit la vârsta de 74 de ani, a anunţat soţia sa pe conturile de social media ale formaţiei, informează miercuri AFP.

Muzicianul, născut în Texas, a fost solist şi coautor al celor mai mari succese ale trupei, precum hitul internaţional „YMCA”, una dintre melodiile favorite ale lui Donald Trump.

„Cu profundă tristeţe trebuie să anunţ decesul soţului meu, Victor Willis”, a scris soţia muzicianului, menţionând „o boală de scurtă durată, dar agresivă”.

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Editor : Sebastian Eduard