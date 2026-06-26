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CM 2026. De ce nu a venit Didier Deschamps la meciul cu Norvegia. Selecționerul Franței i-a lăsat locul secundului său

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Didier Deschamps
Didier Deschamps. Foto: Profimedia
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Mama selecţionerului Franţei, Didier Deschamps, a decedat marţi, iar tehnicianul francez se va deplasa în ţară pentru a participa la înmormântare. El va lipsi de pe banca Les Bleus în meciul împotriva Norvegiei.

Didier Deschamps nu va conduce nici sesiunile de antrenament din zilele următoare ale echipei naţionale a Franţei şi nu va sta pe banca Les Bleus la meciul cu Norvegia, de care depinde locul pe care Franţa va termina în grupa I, relatează News.ro.

„În acord cu Philippe Diallo, preşedintele Federaţiei Franceze de Fotbal, prezent la cantonamentul echipei naţionale a Franţei, Didier Deschamps i-a încredinţat asistentului său, Guy Stéphan, responsabilitatea de a conduce lotul până la revenirea sa”, a anunţat Federaţia Franceză într-un comunicat.

În iunie 2022, Didier Deschamps a ratat un meci împotriva Danemarcei, în urma decesului tatălui său.

Editor : Liviu Cojan

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