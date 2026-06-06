Câștigătoarea concursului Eurovision, Dara, a mărturisit pentru BBC că a vrut să se retragă din competiție de două ori înainte de a obține prima victorie din istoria Bulgariei. Interpreta piesei „Bangaranga” susține că în joc a fost chiar sănătatea sa mintală.

Dara spune că a petrecut mult timp „tremurând în pat” după ce a fost desemnată reprezentanta țării sale, temându-se că ADHD-ul ei recent diagnosticat s-ar agrava pe fondul participării la competiția din Viena.

„Așa a reacționat corpul meu”, spune tânăra de 27 de ani, „Am încercat să mă calmez timp de trei ore”.

Dara a câștigat Eurovisionul cu o diferență record de puncte în luna mai, deși inițial era considerată doar o favorită secundară.

La fel de rafinată pe cât de excentrică, prestația a fost plină de personalitate și a avut unul dintre cele mai puternice refrene care au marcat vreodată concursul.

Însă victoria istorică a Bulgariei s-ar fi putut să nu aibă loc niciodată dacă vedeta sa și-ar fi dus la capăt planul de a renunța.

„Prima dată am spus nu pentru că erau câteva lucruri cu care nu eram de acord în contract”, spune Dara.

Deja o artistă consacrată, problemele au început să se acumuleze când a fost anunțată drept prima reprezentantă a Bulgariei la Eurovision din 2022.

„Am simțit imediat că am făcut ceva rău, că nu sunt demnă”, spune ea. „Nu am vrut să-mi risc sănătatea mentală într-o asemenea măsură încât să nu o mai pot vindeca.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Eurovisionul este o aventură notoriu tumultoasă pentru artiști, care trebuie să se descurce într-un context din ce în ce mai politic, cu un program încărcat și un public numeros.

Când comentatorul Graham Norton l-a întrebat pe Olly Alexander ce sfat le-ar da concurenților pe baza experienței sale din 2024, răspunsul lui Alexander a fost revelator: „Găsiți-vă un terapeut foarte bun.”

Dara spune că ajutorul profesional pe care l-a primit după ce a fost diagnosticată cu ADHD a pregătit-o pentru concurs.

„Lucrez cu o terapeută și ea m-a ajutat să mă simt bine într-un loc plin de oameni”, spune ea. „Cred că a făcut o treabă excelentă. M-am simțit cu adevărat în elementul meu oriunde m-am dus.”

Dara spune că exercițiile de respirație, desenul, ținerea unui jurnal și meditația au ajutat-o să „rămână centrată”.

„Eurovisionul este atât de grandios - cel mai mare lucru pe care îl pot face artiștii”, spune ea. „Dar nu m-am simțit niciodată mai calmă pe scenă, mai sigură.”

Viena a păstrat cel mai important moment pentru Dara până la final - una dintre cele mai categorice victorii din istoria Eurovisionului.

„Eram pur și simplu calmă”, spune Dara, amintindu-și cum s-a simțit pe măsură ce punctele curgeau din toată lumea. „Mi-am deschis inima și am repetat mereu: «Mulțumesc, Doamne, că m-ai pus pe scena aceea și pentru oamenii aceștia din jurul meu.»”

Dara a fost întâmpinată de mulțimi numeroase la întoarcerea în capitala Bulgariei, unde va juca un rol cheie în orice planuri ar avea țara pentru 2027.

Însă, după ce și-a asigurat locul în galeria celebrităților Eurovisionului la Viena, viziunea Darei asupra succesului viitor este puțin mai aproape de casă.

„Vreau să am copii într-o bună zi”, spune ea. „Vreau să fiu sănătoasă și asta este mult mai important decât să am succes în carieră. Să am succes ca ființă umană este un lucru important pe lista mea.”

Editor : C.A.