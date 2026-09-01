Prima zi de școală în 2026: Cât ar trebui să cântărească ghiozdanul copilului și ce reguli trebuie să respecte părinții

Revenirea la școală după vacanță înseamnă mai mult decât întoarcerea în bănci. Schimbarea bruscă a programului poate provoca, în primele zile, oboseală, iritabilitate, anxietate sau dificultăți de concentrare, iar întreaga familie trebuie să își reorganizeze rutina. Somnul, pregătirea emoțională și chiar greutatea ghiozdanului pot influența modul în care elevii resimt începutul noului an școlar. Psihologul Claudia Vîja a explicat, pentru Digi24.ro, cum îi pot ajuta părinții pe copii să se adapteze mai ușor la noul ritm.

Specialiștii atrag atenția că primele zile pot fi însoțite de o sensibilitate emoțională mai mare, iar reacțiile copiilor nu trebuie ignorate sau minimalizate.

De ce revenirea la școală dupa vacanta poate fi dificilă pentru copii

„Revenirea la școală după vacanță poate fi o perioadă solicitantă pentru copii și parinti. Schimbarea programului, revenirea la cerințele școlare și trecerea de la ritmul relaxat al vacanței la rutina zilnică pot genera un stres suplimentar.

În primele zile, unii copii pot deveni mai iritabili sau obosiți și pot avea dificultăți de concentrare. Pot apărea, de asemenea, stari de anxietate, plâns, sensibilitate crescută sau nostalgie după vacanță. În unele cazuri, stresul se poate manifesta și fizic, prin dureri de cap sau de burtă.

Aceste reacții nu indică automat o problemă. Pentru mulți copii, ele reprezintă răspunsul firesc la o schimbare de rutină și se reduc pe măsură ce programul școlar devine familiar.

Începutul școlii, o perioadă de adaptare și pentru părinți

Revenirea la școală schimbă rutina întregii familii, nu doar programul copilului. După vacanță, părinții revin la un ritm mai strict, cu trezit devreme, pregătirea copiilor, mese, teme, trafic și activități zilnice.

Din punct de vedere emoțional, începutul anului școlar poate aduce sentimente contradictorii. Pentru unii părinți, revenirea la rutină este o ușurare, în timp ce alții resimt nostalgia după timpul petrecut împreună în vacanță. În același timp, pot apărea griji legate de adaptarea copilului, cerințele școlare și noul program.” , a explicat psihologul Claudia Vîja

Programul de somn, una dintre principalele provocări la început de școală

„În vacanță, programul de somn al copiilor se decalează adesea, cu ore de culcare și de trezire mai târzii. Revenirea bruscă la programul matinal al școlii poate accentua oboseala și dificultățile de concentrare în primele zile de cursuri.

Copiii cu vârste între 6 și 12 ani au nevoie, în general, de 9-12 ore de somn pe zi, în timp ce adolescenții între 13 și 18 ani au nevoie de 8-10 ore.

Pentru adolescenți, adaptarea poate fi mai dificilă deoarece, în perioada pubertății, ritmul circadian se modifică, iar organismul favorizează în mod natural adormirea mai târziu. Programul școlar îi obligă însă să se trezească devreme, ceea ce poate reduce timpul de somn.”, a adăugat specialistul

Ce îi ajută pe copii să se adapteze mai ușor la școală

„Revenirea la școală poate fi mai ușoară atunci când tranziția se face treptat. Discuțiile despre întoarcerea la cursuri sunt importante, însă fără presiune sau întrebări insistente. Copilul are nevoie de spațiu pentru a vorbi despre ceea ce îl preocupă, fără ca primele zile să fie încărcate suplimentar de presiunea rezultatelor școlare.

Teama, tristețea sau neliniștea pot apărea în mod firesc în această perioadă. Părinții nu trebuie să elimine aceste emoții, ci să îi transmită copilului că sunt normale și că poate vorbi despre ele. Un părinte calm și disponibil poate face tranziția mai ușoară. Scopul nu este ca revenirea la școală să fie lipsită de emoții, ci ca acestea să fie înțelese și gestionate împreună cu familia.”, a precizat sursa Digi24.ro

Cât ar trebui să cântărească ghiozdanul copilului

„Greutatea ghiozdanului este, de asemenea, importantă pentru sănătate, mai ales atunci când este purtat zilnic. Academia Americană de Pediatrie (AAP) recomandă ca acesta să nu depășească 15% din greutatea corporală a elevului și să fie purtat pe ambii umeri.

Un ghiozdan prea greu poate provoca mai mult decât disconfort. Studiile îl asociază cu oboseală, dureri de spate și modificări ale posturii și mersului. Într-o cercetare realizată pe 237 de elevi, 79,1% au considerat că acesta este greu, 65,7% au raportat oboseală, iar 46,1% dureri de spate. Acesțiau au observat însă că durata purtării și nivelul de oboseală au fost mai strâns asociate cu apariția durerii decât încărcătura în sine.

Datele diferă însă și în funcție de vârstă. La copiii de 7-10 ani, o încărcătură de aproximativ 15% din greutatea corporală a fost suficientă pentru a produce modificări măsurabile ale mersului și stabilității.

În cazul adolescenților, durerile de spate, gât și umeri au cauze mai complexe. Un studiu publicat pe PubMed a arătat că factorii psihosomatici au fost mai puternic asociați cu aceste dureri decât greutatea purtată în spate.

Verificarea greutății și ajustarea corectă a bretelelor sunt măsuri simple prin care părinții pot reduce solicitarea fizică, alături de un program de somn și o rutină zilnică adecvate.”, a conchis psihologul Claudia Vîja