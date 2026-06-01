Cântăreața Dua Lipa și actorul Callum Turner s-au căsătorit: urmează o petrecere de trei zile în Sicilia

Dua Lipa și Callum Turner participă la petrecerea Vanity Fair de la Oscar 2026, organizată la Muzeul de Artă al Comitatului Los Angeles, pe 15 martie 2026, în Los Angeles, California Foto: Profimedia

Cântăreaţa pop Dua Lipa şi actorul Callum Turner s-au căsătorit în acest weekend la Londra, au relatat duminică publicaţiile britanice, inclusiv The Sun, conform căruia cei doi au pregătit o petrecere fastuoasă de trei zile în Sicilia, relatează AFP şi dpa.

Cele două vedete britanice şi-au făcut schimb de jurăminte într-o ceremonie civilă intimă la oficiul de stare civilă din Old Marylebone, în centrul Londrei, potrivit The Sun şi The Daily Mail. Este locul unde s-a căsătorit, între alte celebrităţi, Sir Paul McCartney (Beatles), în 2011, cu cea de-a treia şi actuala soţie Nancy Shevell, notează Agerpres.

Ambele tabloide au publicat fotografii cu cuplul părăsind primăria mână în mână.

Dua Lipa, în vârstă de 30 de ani, a purtat o amplă pălărie albă şi un taior Schiaparelli Couture, potrivit British Vogue. Callum Turner, în vârstă de 36 de ani, a purtat un costum bleumarin.

După această ceremonie, o a doua nuntă şi o sărbătoare fastuoasă de trei zile sunt planificate pentru sfârşitul acestei săptămâni în Sicilia, potrivit The Sun. Reprezentanţii Dua Lipa şi Callum Turner nu au răspuns solicitărilor de comentarii din partea AFP.

Cântăreaţa britanico-albaneză şi actorul formează un cuplu din ianuarie 2024.

Dua Lipa şi-a anunţat logodna într-un interviu acordat British Vogue în iunie 2025. „Această decizie de a îmbătrâni împreună, de a ne imagina o viaţă împreună şi, nu ştiu, de a fi cei mai buni prieteni pentru totdeauna - este un sentiment cu adevărat special”, a spus ea atunci.

Născută la Londra, Dua Lipa este fiica unor imigranţi kosovari. A devenit faimoasă cu single-ul ei de succes „Be The One” în 2016, apoi a obţinut o întreagă serie de succese şi umple în continuare stadioanele cu turneele sale.

În 2025, la vârsta de 29 de ani, cântăreaţa şi co-autoarea unor hituri precum „Levitating” şi „Don't Start Now” a devenit cea mai tânără membră a listei celor mai bogaţi 40 de oameni sub 40 de ani din Marea Britanie, conform clasamentului anual al celor mai bogaţi britanici, publicat de Sunday Times. Averea ei era estimată atunci la 115 milioane de lire sterline (137 de milioane de euro).

Callum Turner a jucat în mod notabil în „Animale fantastice”" - pe scenariul scriitoarei JK Rowling, celebră pentru seria Harry Potter - şi în adaptarea romanului „Emma” de Jane Austen, precum şi în serialul „The Capture”.

Numele său, alături de ale altora, circulă ca posibil candidat pentru a deveni următorul James Bond.

