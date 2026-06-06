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Foto Cum a fost recuperat de la mafie palatul sicilian în care Dua Lipa și-a organizat petrecerea de nuntă care ține trei zile

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Foto: Captură video villavalguarnera.com

 Villa Valguarnera din Bagheria, fosta ascunzătoare a mafiei, datând din secolul al XVIII-lea, și-a lăsat în urmă trecutul sângeros și a devenit locul unde cântăreața Dua Lipa și actorul Callum Turner își celebrează weekendul acesta nunta, cu o petrecere ce va dura trei zile.

În anii 1980, grandiosul palat din secolul al XVIII-lea, situat în afara orașului Palermo, a atras atenția mafiei siciliene, care a lăsat un mistreț să zburde nestingherit în sala de bal și a furat o statuie din grădină cu ajutorul unui elicopter.

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Foto: Captură video villavalguarnera.com

În zilele noastre, mafioții au plecat, iar Villa Valguarnera din Bagheria a atras atenția unei clientele mai respectabile. În acest weekend, conacul găzduiește nunta cântăreței britanice Dua Lipa și a actorului Callum Turner, pentru o petrecere siciliană de trei zile menită să o întreacă pe cea a lui Michael Corleone din filmul „Nașul”, scrie The Times.

Potrivit primarului local, Lipa, în vârstă de 30 de ani, și Turner, în vârstă de 36 de ani — care este candidat pentru a fi următorul James Bond — vor contribui la eliminarea imaginii persistente a orașului Bagheria ca focar al mafiei și la consolidarea transformării sale într-un far cultural pentru celebrități cu gusturi rafinate.

„Bagheria își revine după ani în care a fost cunoscută pentru mafie și violență, iar Dua Lipa contribuie la acest proces punând-o pe hartă dintr-un motiv diferit”, a declarat Filippo Tripoli, primarul orașului.

După o nuntă discretă la Old Marylebone Town Hall din Londra, duminică, cei doi vor fi la Palermo în acest weekend, după ce s-au îndrăgostit de oraș în timpul unei vacanțe de vara trecută.

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Dua Lipa și Callum Turner participă la petrecerea Vanity Fair de la Oscar 2026, organizată la Muzeul de Artă al Comitatului Los Angeles, pe 15 martie 2026, în Los Angeles, California Foto: Profimedia

Ei sunt cazați la Villa Igiea, un hotel unde au fost oaspeți cândva Edward al VII-lea și George al V-lea, și au rezervat două etaje. Prima lor petrecere a avut loc vineri la Palazzo Valguarnera-Gangi din Palermo, unde a fost filmat legendarul bal din filmul „Leopardul” din 1963.

Presa relatează că printre invitați se numără zeci de alte vedete, printre care cântăreața Charli XCX și Elton John.

Sâmbătă seara, Lipa și Turner sunt așteptați să se îndrepte spre Bagheria, situată în apropiere, unde Villa Valguarnera oferă priveliști asupra Golfului Palermo și 37 de acri de grădini amenajate, completate de o turmă de oi.

Odată un punct de întâlnire pentru intelectualitatea din Palermo, vila a găzduit scriitori precum Goethe și Stendhal. Cu toate acestea, a atras atenția șefilor Cosa Nostra, care s-au mutat acolo în anii 1980, lăsând un mistreț să alerge liber în sala de bal și transportând cu elicopterul o statuie a ciclopului din grădină, ca parte a unui plan eșuat de a transforma clădirea într-un cazinou.

Pe măsură ce mafia a făcut avere din construcțiile necontrolate din Sicilia, blocuri de beton cenușii au apărut în jurul vilei.

La acea vreme, Bagheria făcea parte din așa-numitul Triunghi al Morții din Sicilia, datorită numărului mare de crime comise de mafie. Era considerată un ascunziș sigur pentru personalitățile mafiei Bernardo Provenzano și Matteo Messina Denaro în timp ce se aflau pe fugă.

În cele din urmă, mafia a fost alungată din Villa Valguarnera de către proprietara sa, Vittoria Alliata di Villafranca, o prințesă italiană care a publicat prima traducere în italiană a cărții „Stăpânul inelelor” a lui Tolkien când avea 16 ani, înainte de a deveni scriitoare specializată în Orientul Mijlociu.

Acum, la 76 de ani, ea încă închiriază vila. Devotamentul ei față de întreținerea proprietății a inspirat o reclamă Dolce & Gabbana în care designerii au distribuit-o pe Sophia Loren în rolul ei.

Renașterea proprietății a venit odată cu revenirea orașului Bagheria după represiunea masivă asupra activității Cosa Nostra din anii 1990, în care familiile din oraș, care odinioară dominaseră mafia, au fost decimate de arestări.

În 2021, șeful veteran al mafiei din Bagheria, Massimiliano Ficano, a fost auzit într-o înregistrare a poliției lăudându-se că „Palermo a făcut întotdeauna ce i-a spus Bagheria să facă”, chiar înainte de a fi arestat și închis.

Primarul Tripoli a declarat: „Uneori, mafia încearcă să reapară, dar membrii ei sunt arestați rapid și a avut loc o revoltă a firmelor împotriva plății banilor de protecție.”

În fiecare an, un marș antimafia șerpuiește pe lângă Villa Valguarnera pentru a-i ține pe tinerii locali conștienți de crimele macabre la care au asistat părinții lor.

„De ani de zile, atmosfera de aici s-a schimbat”, a spus Tripoli, adăugând că cele șapte proprietăți Airbnb din oraș din 2007 au crescut la 200 în prezent.

Pe măsură ce reputația orașului de centru al mafiei se estompează, Bagheria organizează festivaluri de film și gastronomice, precum și expoziții, a spus el. „Venirea lui Dua Lipa aici contribuie la acest proces”, a adăugat el.

Editor : B.E.

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