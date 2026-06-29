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Dua Lipa a deschis în Portugalia o bibliotecă dedicată cărților interzise și cenzurate: „Autorii și-au plătit cu viața cuvintele”

Data publicării:
photo-collage.png - 2026-06-29T105503.399
Dua Lipa a deschis în Portugalia o bibliotecă dedicată cărților interzise și cenzurate. Foto: service95bookclub/ Instagram
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Din articol
Dua Lipa: „Autorii și-au plătit cu viața cuvintele” Putere, control, voce și memorie

Dua Lipa a deschis în Portugalia, la celebra librărie Livraria Lello din Porto, biblioteca Manifesto Library, un spațiu dedicat cărților interzise și cenzurate. Proiectul reunește aproape 100 de volume care „contestă puterea, cenzura, excluderea și narațiunile dominante”.

Într-un comunicat, artista a descris proiectul drept „un parteneriat de vis” și rezultatul mai multor ani în care a încercat să promoveze lectura prin intermediul clubului său de carte, Service95 Book Club, relatează Euronews.

Dua Lipa: „Autorii și-au plătit cu viața cuvintele”

„Când am fondat Service95 Book Club, ambiția mea a fost să devină o casă pentru scriitori și cititori, oriunde s-ar afla și indiferent de circumstanțe”, a declarat Dua Lipa.

Artista a explicat că selecția include o sută de titluri „care pun întrebări sau care au fost ele însele puse sub semnul întrebării”.

„Unele au fost interzise în școli din cauza temelor legate de rasă sau sexualitate. Altele, scrise pentru cititorii LGBTQIA+, au fost restricționate. În unele cazuri, autorii și-au plătit cu viața cuvintele”, a spus cântăreața.

Putere, control, voce și memorie

Potrivit acesteia, biblioteca este „un sanctuar al cărților dispărute, al autorilor al căror curaj demască structurile de putere și control și al cititorilor care refuză să li se spună ce au voie să citească”.

Printre volumele disponibile se numără The Handmaid’s Tale de Margaret Atwood, Felon de Reginald Dwayne Betts, dar și lucrări semnate de Salman Rushdie și Olga Tokarczuk.

Biblioteca este organizată în jurul a patru teme principale: putere, control, voce și memorie. Potrivit reprezentanților Livraria Lello, proiectul pornește de la convingerea că „cartea este o tehnologie a libertății”.

Editor : Ș.A.

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