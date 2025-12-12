Live TV

Câștigătorul Eurovision 2024 returnează trofeul pentru a protesta împotriva includerii Israelului în concurs. „Ceva e profund greșit”

Data publicării:
profimedia-0872115389
Nemo a câştigat Eurovision 2024 pentru Elveţia cu "The Code". Foto: Profimedia Images
Din articol
„Ceva este profund greșit”

Cântărețul elvețian Nemo, care a câștigat Concursul Eurovision 2024, a declarat că va returna trofeul câștigătorului, deoarece Israelului i se permite să concureze în competiția de muzică pop marcată de tulburări politice, informează LA Times.

Într-un videoclip postat pe Instagram, Nemo a ținut în mână ornamentul de sticlă în formă de microfon și a spus: „Astăzi nu mai simt că acest trofeu își are locul pe raftul meu”.

„Eurovision susține că reprezintă unitatea, incluziunea și demnitatea pentru toți oamenii”, a spus Nemo în postarea de joi, adăugând că participarea Israelului, având în vedere comportamentul său în războiul împotriva Hamas în Gaza, arată că aceste idealuri sunt în contradicție cu deciziile organizatorilor.

Într-o declarație trimisă vineri către Associated Press, directorul concursului de muzică, Martin Green, a spus: „Suntem întristați că Nemo dorește să returneze trofeul pe care l-a câștigat pe merit în 2024”.

„Respectăm opiniile profunde exprimate de Nemo, care va rămâne întotdeauna o parte valoroasă a familiei Eurovision Song Contest”, a adăugat el.

Cântărețul non-binar a câștigat concursul în mai 2024 cu oda pop-operatică „The Code”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Ceva este profund greșit”

Cinci țări au anunțat că vor boicota concursul din 2026 după ce organizatorii au refuzat să expulzeze Israelul: Spania, Olanda, Irlanda, Slovenia și Islanda.

„Când țări întregi se retrag, ar trebui să fie clar că ceva este profund greșit”, a spus Nemo înainte de a pune trofeul într-o cutie care, potrivit lor, va fi trimisă la sediul din Geneva al Uniunii Europene de Radiodifuziune, care organizează Eurovision.

Eurovisionul de anul viitor este programat să aibă loc la Viena în luna mai, după ce cântărețul austriac JJ a câștigat concursul din 2025 la Basel, Elveția. Conform tradiției Eurovision, țara câștigătoare găzduiește concursul din anul următor.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
1
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
2
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
3
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
aer poluat in oras
4
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
Cristi Chivu, în centrul atenției la Milano! Cu cine s-a afișat la petrecerea de Crăciun de la Inter
Digi Sport
Cristi Chivu, în centrul atenției la Milano! Cu cine s-a afișat la petrecerea de Crăciun de la Inter
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
avioane israeliene in zbor
Israelul a reluat bombardamentele în Liban, încălcând astfel un acord din 2024
Hamas armed wing holds military parade in Gaza
Israelul afirmă că militanții Hamas „vor fi dezarmați” în cadrul planului de pace pentru Gaza, susținut de SUA
cartier rezidential distrus-gaza
Israelul a redeschis tranzitul de ajutor umanitar spre Gaza prin principalul punct de trecere între Cisiordania ocupată şi Iordania
597953330_1310787527756211_5437212915339020499_n
Cum poate ajunge România exportator de ouă în Israel. Ce au verificat inspectorii sanitar-veterinari veniți în țară
CMCC in Kiryat Gat
Israelul, acuzat că spionează armata SUA la baza unde se planifică reconstrucția Fâșiei Gaza. Palestinienii sunt excluși din CMCC
Recomandările redacţiei
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi
Situație de criză la Iași. La Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” a...
King Charles in Aberdeen, UK.
Regele Charles, anunț de ultimă oră despre tratamentul pe care-l ia...
photo-collage.png (19)
„Deficitul bugetar, la corupți în buzunar”. A treia zi de proteste în...
The fall of the economy of the United States of America and Trump's policy . Concept
Americanii s-au săturat de țapi ispășitori și vor soluții la...
Ultimele știri
Trump spune că a pus capăt din nou conflictului dintre Thailanda și Cambodgia. Liderul de la Bangkok a anunțat altceva
Justiţia rusă îi condamnă în lipsă pe procurorul-şef şi pe judecătorii CPI, pentru că au emis mandat de arestare pe numele lui Putin
Cipru, care preia șefia Consiliului European în 2026, anunță că face din aderarea Republicii Moldova la UE o prioritate strategică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna intră în Fecioară pe 12 decembrie. Cele patru zodii care atrag noroc și abundență din plin în viețile lor
Cancan
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
Fanatik.ro
Donald Trump, o nouă cerință controversată, înainte de Cupa Mondială 2026. Toți fanii, inclusiv românii, sunt...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
O deputată AUR i-a scris lui Ilie Bolojan să se plângă că se fumează la Palatul Parlamentului. După o lună a...
Adevărul
Milioane de europeni trăiesc în case reci. Unde este cea mai gravă sărăcie energetică și cât de afectată este...
Playtech
Cea mai recentă prognoza meteo pentru Crăciun. Vin veşti rele de la ANM, oraşele în care vor fi peste 10 grade
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
OFICIAL A doua victorie! UEFA a făcut marele anunț, după FCSB - Feyenoord 4-3
Pro FM
Antonia, internată 11 zile în spital după o procedură estetică. Artista a rupt tăcerea: „Ar fi putut să aibă...
Film Now
Cum a reacționat Helena Bonham Carter la invitația de a apărea în documentarul despre Tim Burton. Cei doi au...
Adevarul
Un milionar care și-a construit averea de la zero dezvăluie cele cinci fraze pe care le repetă zilnic...
Newsweek
Viața la pensie. Activități care te ajută să scapi de singurătate în luna decembrie. Nu ai nevoie de rude
Digi FM
Judecătoarea Raluca Moroșanu, o nouă declarație după momentul viral de la conferința de la Curtea de Apel. Ea...
Digi World
Ce este lepra, cum se transmite și cât de mare este, de fapt, pericolul. Un caz de lepră a fost confirmat în...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată viața actriței Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Un apropiat a rupt tăcerea: „Nu...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție