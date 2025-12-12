Câștigătorul Eurovision 2024 returnează trofeul pentru a protesta împotriva includerii Israelului în concurs. „Ceva e profund greșit”

Cântărețul elvețian Nemo, care a câștigat Concursul Eurovision 2024, a declarat că va returna trofeul câștigătorului, deoarece Israelului i se permite să concureze în competiția de muzică pop marcată de tulburări politice, informează LA Times.

Într-un videoclip postat pe Instagram, Nemo a ținut în mână ornamentul de sticlă în formă de microfon și a spus: „Astăzi nu mai simt că acest trofeu își are locul pe raftul meu”.

„Eurovision susține că reprezintă unitatea, incluziunea și demnitatea pentru toți oamenii”, a spus Nemo în postarea de joi, adăugând că participarea Israelului, având în vedere comportamentul său în războiul împotriva Hamas în Gaza, arată că aceste idealuri sunt în contradicție cu deciziile organizatorilor.

Într-o declarație trimisă vineri către Associated Press, directorul concursului de muzică, Martin Green, a spus: „Suntem întristați că Nemo dorește să returneze trofeul pe care l-a câștigat pe merit în 2024”.

„Respectăm opiniile profunde exprimate de Nemo, care va rămâne întotdeauna o parte valoroasă a familiei Eurovision Song Contest”, a adăugat el.

Cântărețul non-binar a câștigat concursul în mai 2024 cu oda pop-operatică „The Code”.

„Ceva este profund greșit”

Cinci țări au anunțat că vor boicota concursul din 2026 după ce organizatorii au refuzat să expulzeze Israelul: Spania, Olanda, Irlanda, Slovenia și Islanda.

„Când țări întregi se retrag, ar trebui să fie clar că ceva este profund greșit”, a spus Nemo înainte de a pune trofeul într-o cutie care, potrivit lor, va fi trimisă la sediul din Geneva al Uniunii Europene de Radiodifuziune, care organizează Eurovision.

Eurovisionul de anul viitor este programat să aibă loc la Viena în luna mai, după ce cântărețul austriac JJ a câștigat concursul din 2025 la Basel, Elveția. Conform tradiției Eurovision, țara câștigătoare găzduiește concursul din anul următor.

