Israel a recuperat rămășițele ultimului ostatic din Gaza. Ran Gvili fusese ucis în atacul Hamas din 2023

Data publicării:
Ran Gvili
Ran Gvili era ofițer de poliție. Sursa foto: X

Armata israeliană a anunțat că a recuperat rămășițele lui Ran Gvili, ultimul ostatic aflat în Fâșia Gaza, ucis în timpul atacului Hamas din 7 octombrie 2023. Operațiunea deschide calea pentru următoarea etapă a armistițiului dintre Israel și Hamas.

Anunțul privind găsirea și identificarea lui Gvili a venit la o zi după ce Guvernul israelian a transmis că armata desfășura o „operațiune de amploare” într-un cimitir din nordul Fâșiei Gaza.

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a calificat evenimentul drept „o realizare incredibilă” pentru țară și pentru soldații săi, declarând presei: „Am promis că îi vom aduce pe toți acasă și i-am adus pe toți acasă”.

Ran Gvili, ucis în timpul atacului condus de Hamas la 7 octombrie 2023, s-a numărat printre primii ostatici duși în Gaza. Gvili, un ofițer de poliție în vârstă de 24 de ani, căruia familia și prietenii îi spuneau „Rani”, a fost ucis în timp ce se lupta cu militanții Hamas.

Recuperarea tuturor ostaticilor rămași, vii sau decedați, a reprezentat un element-cheie al primei etape a armistițiului din Gaza, iar familia lui Gvili le-a cerut autorităților israeliene să nu intre în faza a doua până când trupul acestuia nu va fi recuperat și repatriat. Israelul și Hamas se aflau sub presiunea mediatorilor pentru încetarea focului, inclusiv a Statelor Unite, pentru a trece la a doua etapă a armistițiului intermediat de Washington, care a intrat în vigoare pe 10 octombrie.

Israelul a acuzat în repetate rânduri Hamas că tergiversează recuperarea ultimului ostatic, în timp ce organizația palestiniană a susținut că a furnizat toate informațiile pe care le deținea despre Gvili.

Armata israeliană a precizat că operațiunea de amploare pentru localizarea acestuia a avut loc „în zona Liniei Galbene”, care separă teritoriul. Până la recuperarea rămășițelor sale, 20 de ostatici în viață și trupurile a 27 de persoane fuseseră deja returnate în Israel de la intrarea în vigoare a armistițiului, cel mai recent la începutul lunii decembrie.

Următoarea etapă a planului de armistițiu în 20 de puncte este considerată mai dificilă și prevede crearea unei forțe internaționale de stabilizare, formarea unui guvern palestinian tehnocrat și dezarmarea Hamas.

Editor : M.I.

