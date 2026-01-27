Netanyahu spune că organizarea alegerilor acum ar fi o greşeală: „Ultimul lucru de care avem nevoie acum”

Organizarea alegerilor acum ar fi „o greşeală”, a afirmat marţi seara premierul israelian Benjamin Netanyahu, ameninţat cu alegeri anticipate dacă parlamentul nu va vota bugetul de stat până la 31 martie.

„Desigur că sunt îngrijorat (...) ne aflăm într-o situaţie foarte delicată”, a declarat Benjamin Netanyahu într-o conferinţă de presă, în timp ce membrii Knessetului se pregătesc să se pronunţe miercuri în prima lectură asupra proiectului de lege a bugetului, optrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Ultimul lucru de care avem nevoie acum sunt alegerile, vom avea alegeri mai târziu în acest an, dar este o greşeală să le organizăm acum”, a adăugat el, îndemnându-şi aliaţii să acţioneze „cu înţelepciune”, în timp ce actuala legislatură urmează să se încheie în noiembrie.

Lider al Likud, principalul partid de dreapta din Israel, Netanyahu, care a împlinit 76 de ani în octombrie şi a fost în fruntea guvernului israelian peste 18 ani, a anunţat că va candida din nou şi se aşteaptă să câştige alegerile viitoare.

Conform legilor israeliene, neadoptarea proiectului de lege a bugetului înainte de 31 martie declanşează automat dizolvarea parlamentului şi convocarea de alegeri anticipate.

Sondaje favorabile

Din vară, Netanyahu conduce un guvern minoritar.

Partidele ultraortodoxe, care au părăsit coaliţia guvernamentală, dar refuză deocamdată să o înlăture, sunt reticente în a vota în favoarea bugetului dacă Netanyahu nu îşi îndeplineşte promisiunea de a adopta o lege a recrutării care ar permite alegătorilor lor să evite serviciul militar.

Mandatul guvernului a fost marcat de o proiect de reformă a justiţiei care a divizat profund ţara înainte de începerea războiului din Fâşia Gaza, declanşat de atacul fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas asupra Israelului pe 7 octombrie 2023.

Modul în care prim-ministrul a gestionat războiul şi criza ostaticilor care a urmat atacurilor din 7 octombrie a atras critici din partea unei mari părţi a opiniei publice, dar majoritatea sondajelor prevăd că va câştiga alegerile, deşi este puţin probabil să poată forma un guvern.

