Christine McVie, cântăreața și compozitoarea trupei Fleetwood Mac, a murit la vârsta de 79 de ani

Christine McVie, care a cântat cu trupa Fleetwood Mac și a scris unele dintre cele mai faimoase cântece ale acesteia, a murit la vârsta de 79 de ani. Anunțul a fost făcut de familia ei, relatează BBC.

Cântăreața și compozitoarea britanică s-a aflat în spatele unor hituri precum Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me și Songbird.

Ea a murit la spital, având alături familia.

McVie a părăsit trupa Fleetwood Mac după 28 de ani, în 1998, dar a revenit în 2014.

„Ne-am dori ca toată lumea să o păstreze pe Christine în inimile lor și să-și amintească viața unei ființe umane incredibile și a unui muzician venerat, care a fost iubit universal”, a declarat familia.

Născută Christine Perfect, McVie s-a căsătorit cu basistul trupei Fleetwood Mac, John McVie, și s-a alăturat grupului în 1971.

Editor : Liviu Cojan