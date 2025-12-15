Rusia declară trupa punk Pussy Riot „organizație extremistă”

Autoritățile ruse au interzis oficial activitatea trupei punk Pussy Riot, după ce un tribunal din Moscova a declarat grupul „organizație extremistă”. Decizia vine la câteva luni după condamnarea în lipsă a tuturor membrilor formației la pedepse de până la 13 ani de închisoare.

Măsura survine după o hotărâre pronunțată în luna septembrie, când Curtea districtuală Basmannîi i-a condamnat în lipsă pe cei cinci membri ai Pussy Riot la pedepse cu închisoarea cuprinse între opt și 13 ani, după ce judecătorii i-au găsit vinovați de răspândirea de informații false despre armata rusă. Trupa a respins acuzațiile, pe care le-a calificat drept motivate politic, scrie Euronews.

Într-o declarație făcută la începutul acestui an după condamnare, Diana Burkot, membră a grupului, a declarat pentru Rolling Stone: „Războiul la scară largă împotriva Ucrainei durează de mai bine de trei ani. Și continui să cred: Ucraina trebuie să câștige, iar Putin trebuie judecat la Haga.”

Burkot a adăugat: „Guvernul rus este un exemplu de manual de patriarhat, cel mai grav tip de abuzator: un tiran, un narcisist, un manipulator toxic care trăiește din distrugerea voinței celorlalți.”

Pussy Riot a devenit cunoscută la nivel mondial în 2012, după ce a organizat un protest împotriva președintelui Vladimir Putin în Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova. De atunci, trupa a devenit un simbol al protestului anti-Kremlin și se opune războiului dus de Moscova în Ucraina.

Editor : M.I.