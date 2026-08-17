Fanii cântăreţei britanice Bonnie Tyler, care a murit în luna iulie, i-au adus un ultim omagiu luni, la Swansea, în Ţara Galilor natală, în acordurile hiturilor sale celebre care i-au acompaniat funeraliile, transmite AFP.

Funeraliile de la biserica Sf. Maria au început pe acordurile piesei „It's a Heartache”, pe care fanii, cărora nu li s-a permis accesul în biserică, au cântat-o în cor. Cu câteva minute mai devreme, se auzea piesa „A Total Eclipse of the Heart”.

Bonnie Tyler, cântăreaţa cu vocea răguşită inimitabilă, a murit la vârsta de 75 de ani, pe 8 iulie, în Portugalia, unde deţinea o casă. Fusese spitalizată la începutul lunii mai pentru o operaţie intestinală.

Broşura funerară conţinea un portret alb-negru al vedetei anilor '80, cu faimoasa ei coamă blondă.

„Este o adevărată lovitură pentru noi toţi, pentru că a fost o adevărată legendă locală. Dar a fost şi o vedetă globală”, rezumă Mal Pope, un muzician galez şi prieten al lui Bonnie Tyler.

„A fost o icoană galeză”, a declarat Adam Jones, în vârstă de 29 de ani. El şi un prieten au condus 40 de minute pentru a-i aduce un ultim omagiu cântăreţei.

Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Aproximativ o mie de fani au participat la ceremonie, deşi accesul în biserică a fost restricţionat doar familiei apropiate şi prietenilor. Ceremonia a fost transmisă pe un ecran mare.

„Era cu picioarele pe pământ. Nu şi-a uitat niciodată rădăcinile. Sunt trist”, a adăugat Adam Jones.

Bonnie Tyler, al cărei nume real era Gaynor Hopkins, s-a născut la câţiva kilometri distanţă, în Neath. Tatăl ei lucra în minele de cărbune, iar mama ei avea grijă de cei şase copii ai cuplului.

Descoperită într-un club de noapte din Swansea în 1975, solista şi-a păstrat accentul galez.

„A cântat la petrecerea mea de burlăciţe acum 54 de ani”

Ceremonia de luni le-a oferit multora ocazia să-şi povestească întâlnirile cu vedeta.

„A cântat la petrecerea mea de burlăciţe acum 54 de ani”, spune Bette Richards, o pensionară în vârstă de 75 de ani care locuieşte în Swansea. „Asta a fost înainte să devină faimoasă”, îşi aminteşte ea.

Jean Bradley, în vârstă de 78 de ani, spune că a văzut-o cântând de mai multe ori în cluburi şi baruri din oraş. „Mi-a plăcut foarte mult stilul ei rock şi coafura şi mi s-a părut foarte sexy”, spune ea râzând.

O altă femeie explică faptul că s-a trezit lângă cântăreaţă într-un avion întorcându-se din Portugalia. „A comandat două gin tonic, unul pentru ea, unul pentru mine!”

Paige Morris, în vârstă de 37 de ani, a venit la înmormântare cu fiica ei de nouă ani. Melodia ei preferată? „Total Eclipse of the Heart”. Îmi place să o cânt cu fetele mele”. Cu acest hit, lansat în 1983, Bonnie Tyler a devenit prima artistă galeză care a ajuns pe primul loc în topurile din Statele Unite şi din multe alte ţări.

La patruzeci şi trei de ani de la lansare, acest hit are peste 1,2 miliarde de redări pe Spotify. A fost una dintre cele mai ascultate melodii în timpul eclipsei solare din 12 august, înregistrând o creştere de 94% în Marea Britanie şi de 14% la nivel mondial, potrivit platformei.

Bonnie Tyler a interpretat şi piesa „Holding Out for a Hero” pe coloana sonoră a filmului „Footloose”.

„A cântat în toată lumea, de la cele mai mici cluburi la stadioane, pe vârfuri de munţi, pe plaje, la Vatican şi la Kremlin”, şi-a amintit Matthew Davies, managerul ei de turneu timp de 40 de ani, în omagiul său adus la ceremonie.

„Ar fi cântat chiar şi în Antarctica dacă ar fi fost posibil!”

Cu puţin timp înainte de a fi spitalizată, cântăreaţa lansase un single, „Only Love” şi se pregătea să pornească într-un turneu european de mai multe luni.

Artista era căsătorită din 1973 cu Robert Sullivan, iubitul ei din copilărie.

Trupul ei a fost dus lângă oraşul natal pentru o ceremonie privată.

Editor : Sebastian Eduard