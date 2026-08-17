Live TV

Galerie Foto Fanii şi-au luat adio de la Bonnie Taylor la funeraliile din Ţara Galilor. „Ar fi cântat chiar şi în Antarctica dacă s-ar fi putut”

Data publicării:
Funeralii Bonnie Tyler
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„A cântat la petrecerea mea de burlăciţe acum 54 de ani”

Fanii cântăreţei britanice Bonnie Tyler, care a murit în luna iulie, i-au adus un ultim omagiu luni, la Swansea, în Ţara Galilor natală, în acordurile hiturilor sale celebre care i-au acompaniat funeraliile, transmite AFP.

Funeraliile de la biserica Sf. Maria au început pe acordurile piesei „It's a Heartache”, pe care fanii, cărora nu li s-a permis accesul în biserică, au cântat-o în cor. Cu câteva minute mai devreme, se auzea piesa „A Total Eclipse of the Heart”.

Bonnie Tyler, cântăreaţa cu vocea răguşită inimitabilă, a murit la vârsta de 75 de ani, pe 8 iulie, în Portugalia, unde deţinea o casă. Fusese spitalizată la începutul lunii mai pentru o operaţie intestinală.

Broşura funerară conţinea un portret alb-negru al vedetei anilor '80, cu faimoasa ei coamă blondă.

„Este o adevărată lovitură pentru noi toţi, pentru că a fost o adevărată legendă locală. Dar a fost şi o vedetă globală”, rezumă Mal Pope, un muzician galez şi prieten al lui Bonnie Tyler.

„A fost o icoană galeză”, a declarat Adam Jones, în vârstă de 29 de ani. El şi un prieten au condus 40 de minute pentru a-i aduce un ultim omagiu cântăreţei.

Foto: Profimedia
Foto: Profimedia
Deschide galeria foto

Foto: Profimedia | Poza 1 din 14
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 2 din 14
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 3 din 14
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 4 din 14
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 5 din 14
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 6 din 14
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 7 din 14
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 8 din 14
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 9 din 14
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 10 din 14
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 11 din 14
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 12 din 14
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 13 din 14
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 14 din 14
Foto: Profimedia
,

Aproximativ o mie de fani au participat la ceremonie, deşi accesul în biserică a fost restricţionat doar familiei apropiate şi prietenilor. Ceremonia a fost transmisă pe un ecran mare.

„Era cu picioarele pe pământ. Nu şi-a uitat niciodată rădăcinile. Sunt trist”, a adăugat Adam Jones.

Bonnie Tyler, al cărei nume real era Gaynor Hopkins, s-a născut la câţiva kilometri distanţă, în Neath. Tatăl ei lucra în minele de cărbune, iar mama ei avea grijă de cei şase copii ai cuplului.

Descoperită într-un club de noapte din Swansea în 1975, solista şi-a păstrat accentul galez.

„A cântat la petrecerea mea de burlăciţe acum 54 de ani”

Ceremonia de luni le-a oferit multora ocazia să-şi povestească întâlnirile cu vedeta.

„A cântat la petrecerea mea de burlăciţe acum 54 de ani”, spune Bette Richards, o pensionară în vârstă de 75 de ani care locuieşte în Swansea. „Asta a fost înainte să devină faimoasă”, îşi aminteşte ea.

Jean Bradley, în vârstă de 78 de ani, spune că a văzut-o cântând de mai multe ori în cluburi şi baruri din oraş. „Mi-a plăcut foarte mult stilul ei rock şi coafura şi mi s-a părut foarte sexy”, spune ea râzând.

O altă femeie explică faptul că s-a trezit lângă cântăreaţă într-un avion întorcându-se din Portugalia. „A comandat două gin tonic, unul pentru ea, unul pentru mine!”

Paige Morris, în vârstă de 37 de ani, a venit la înmormântare cu fiica ei de nouă ani. Melodia ei preferată? „Total Eclipse of the Heart”. Îmi place să o cânt cu fetele mele”. Cu acest hit, lansat în 1983, Bonnie Tyler a devenit prima artistă galeză care a ajuns pe primul loc în topurile din Statele Unite şi din multe alte ţări.

La patruzeci şi trei de ani de la lansare, acest hit are peste 1,2 miliarde de redări pe Spotify. A fost una dintre cele mai ascultate melodii în timpul eclipsei solare din 12 august, înregistrând o creştere de 94% în Marea Britanie şi de 14% la nivel mondial, potrivit platformei.

Bonnie Tyler a interpretat şi piesa „Holding Out for a Hero” pe coloana sonoră a filmului „Footloose”.

„A cântat în toată lumea, de la cele mai mici cluburi la stadioane, pe vârfuri de munţi, pe plaje, la Vatican şi la Kremlin”, şi-a amintit Matthew Davies, managerul ei de turneu timp de 40 de ani, în omagiul său adus la ceremonie.

„Ar fi cântat chiar şi în Antarctica dacă ar fi fost posibil!”

Cu puţin timp înainte de a fi spitalizată, cântăreaţa lansase un single, „Only Love” şi se pregătea să pornească într-un turneu european de mai multe luni.

Artista era căsătorită din 1973 cu Robert Sullivan, iubitul ei din copilărie.

Trupul ei a fost dus lângă oraşul natal pentru o ceremonie privată.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jakarta, Indonezia
1
Cel mai populat oraș din lume se scufundă: 40% din metropolă se află sub nivelul mării...
nicusor dan mirabela gradinaru
2
Nicușor Dan a fost surprins, alături de Mirabela Grădinaru, la slujba de Adormirea Maicii...
Schimbarea pașaportului în 2026. Foto Getty Images
3
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile...
Obit Hayden Panettiere
4
A murit actrița Hayden Panettiere, celebră pentru rolurile din „Nashville” și „Heroes”...
Paradă militară Polonia
5
Țara care și-a dublat în zece ani efectivul forțelor armate și care va avea în curând cea...
Lovitură de teatru! Când credeau că nu-i aude nimeni, oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere
Digi Sport
Lovitură de teatru! Când credeau că nu-i aude nimeni, oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Biserică Germania
Miracolul modern al Germaniei: Bisericile pierd credincioși, dar câștigă bani. Cât plătește o persoană pe „impozitul bisericesc”
biserica
Rușii au aruncat în aer singura biserică cazacă din lemn din secolul al XVIII-lea din Ucraina. Lăcașul era subordonat Patriarhiei ruse
trump la funeraliile lui lindsey graham
Trump i-a adus un omagiu lui Lindsey Graham, la Catedrala din Washington, în prezenţa lui Zelenski şi Netanyahu
mojtaba khamenei
Liderul Suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, promite că va răzbuna uciderea tatălui său. „Se va împlini inevitabil”
Mourners Bid Farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei
Presa iraniană afirmă că 43 de milioane de persoane au participat la ceremoniile funerare ale lui Khamenei
Recomandările redacţiei
Ursula von der Leyen Visit To Turkey - Ankara
Erdogan schimbă direcția: aderarea Turciei la Uniunea Europeană nu...
intrarea in sala CCR
CCR a luat decizia în cazul Legii ANI: Amendamentul „Fritz” este...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Lavrov, indignat că ambasadorul Japoniei la Moscova a ignorat...
profimedia-1026500014
David Popovici, despre banii pe care statul român îi datorează...
Ultimele știri
China se laudă cu o premieră medicală: operație reușită de reatașare a ambelor picioare. După cât timp a putut merge pacientul
Grindeanu, despre întâlnirea Bolojan-președinta CCR: „Ridică semne de întrebare. Ar fi bine ca aceste lucruri să fie clarificate”
Atacurile cu drone schimbă planurile Rusiei. Marele spectacol militar din Piața Roșie, amânat până în 2027
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii primesc un nou motiv de speranță după 17 august 2026. Nu toate problemele dispar peste noapte, dar...
Cancan
Ei sunt frații care s-au înecat în Olimp. Ce mesaj i-au trimis Vlad și Ionuț mamei lor, înainte de tragedie
Fanatik.ro
Tribunalul Cluj a stabilit ziua decisivă pentru CFR! Când începe oficial drumul spre insolvență. Falimentul...
editiadedimineata.ro
Un deceniu de dezinformare despre arme chimice și biologice: cum au evoluat narațiunile false
Fanatik.ro
„Craiova, mult mai periculoasă în 10 oameni”. Eugen Neagoe îl arată cu degetul pe Răzvan Sava după Oțelul –...
Adevărul
Un argeşean riscă închisoarea după ce a ucis un șarpe în propria locuință. Cum a ajuns să aibă probleme cu...
Playtech
ANAF caută diferențele dintre venituri și avere. Ce se întâmplă dacă spui că banii provin din economii ținute...
Digi FM
Un român, mușcat grav de un rechin în largul Irlandei. Sebastian a leșinat după ce a pierdut mult sânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Întrebat dacă pleacă la Moscova, David Popovici n-a stat la discuții
Pro FM
Povestea mai puțin cunoscută a lui Natalie Imbruglia. A rămas fără bani și a locuit într-un subsol după...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Primele detalii oficiale despre moartea lui Hayden Panettiere. Apelul la numărul de urgență a fost făcut de o...
Adevarul
Cât trebuie să câștigi ca să trăiești confortabil în Grecia. Suma de care ai nevoie lunar
Newsweek
Vestea anului pentru pensionari. CCR a anunțat când va judeca dacă Legea Pensiilor e constituțională
Digi FM
Iubita lui David Popovici, declarație de dragoste după victoria de la Paris: „Îl iubesc prea mult pe acest...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Următoarea eclipsă totală de Soare va fi cea mai lungă din acest secol. În ce regiuni se va vedea cel mai bine
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine pentru a-și convinge stăpânul să-i dea o felie de pizza: „Se oprește doar când...
Film Now
Imaginea care a cucerit fanii. Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, în vacanță alături de copiii lor...
UTV
Dana Scîntei, fosta iubită a lui Azteca, s-a afișat alături de Maduka Okoye. Imaginile au stârnit speculații