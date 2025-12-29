Live TV

George Clooney, soţia sa şi cei doi copii ai lor au obţinut cetăţenia franceză

Data publicării:
george clooney si sotia sa, Amal Alamuddin
George Clooney și soția sa, Amal Alamuddin. Foto: Profimedia

Actorul american George Clooney, soţia sa, Amal Alamuddin Clooney, şi cei doi copii ai lor au primit cetăţenia franceză, conform unui decret de naturalizare publicat sâmbătă în Monitorul Oficial, transmite luni AFP.

Dezvăluit de Paris Match, decretul se referă la cuplul de vedete şi la gemenii lor în vârstă de opt ani.

Departe de Hollywood, actorul, cunoscut pentru rolurile sale emblematice din serialul „ER” şi filmele seriei „Ocean's”, şi soţia sa libanezo-britanica, avocat de profesie, îşi petrec o parte din viaţă în Franţa.

„Îmi place cultura franceză, limba voastră, chiar dacă stau la fel de prost după 400 de zile de lecţii”, a declarat actorul şi regizorul în vârstă de 64 de ani pentru RTL la începutul lunii decembrie.

Cuplul a achiziţionat o casă provensală şi o podgorie în Brignoles, un oraş din departamentul Var, în 2021, notează AFP, citată de Agerpres.

„Aici nu le sunt făcute poze copiilor noştri. Nu există paparazzi care pândesc în faţa porţilor şcolii. Acest lucru este esenţial pentru noi”, a adăugat el.

Chiar dacă familia Clooney nu îşi petrece tot timpul în sudul Franţei, această moşie este „cel mai fericit loc pentru noi”, a afirmat actorul, care a câştigat un Oscar pentru „Syriana” (2005).

Între timp, compatriotul său, regizorul Jim Jarmusch, a anunţat vineri la radio France Inter intenţia sa de a solicita cetăţenia franceză. „Mi-ar plăcea să am un alt loc unde să pot evada din Statele Unite”, a declarat el, explicând atracţia sa pentru „cultura franceză”.

Editor : Liviu Cojan

