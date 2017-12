Lindsay Lohan a fost muşcată de un şarpe în Thailanda

Actriţa Lindsay Lohan a anunţat pe Instagram Story că a fost muşcată de un şarpe în Thailanda în această săptămână, dar spune că este bine, relatează vineri agenţia de ştiri UPI.

Foto: Gulliver/Getty Images



E! News a relatat că actriţa de 31 de ani din "Mean Girls" - care a trăit în ultimii ani la Londra şi în Dubai - a fost în vacanţă la Phuket, Thailanda, când a avut loc incidentul, scrie Agerpres.



"Îmi place acest loc, este atât de minunat şi de uimitor... cu excepţia muşcăturii de şarpe", a spus Lohan într-o înregistrare video postată pe contul ei de Instagram.



"Bună! Sunt încă în Phuket, Thailanda, este minunat aici şi, da, am fost muşcată de un şarpe", a spus ea într-o altă înregistrare postată ulterior.



"Partea bună este că sunt bine. La mulţi ani şi Dumnezeu să vă binecuvânteze", a mai afirmat ea.



Actriţa a mai făcut titluri de prima pagină în această săptămână, când revista People a scris că datorează guvernului SUA suma de 100.710 dolari, reprezentând taxe pentru anii 2010, 2014 şi 2015, perioadă în care ea a jucat în filmul "Machete", a avut o apariţie în "2 Broke Girls" şi a fost vedeta reality show-ului de scurtă durată Lindsay.



Lupta lui Lohan cu dependenţa de droguri, comportamentul imprevizibil şi câteva dispute legale i-au eclipsat cariera odată promiţătoare, determinând-o să caute de lucru peste hotare, departe de atenţia media americane. Ea deţine acum un rol în sitcom-ul britanic "Sick Note".



"A semnat pentru două sezoane şi are cronici bune. Nu a avut probleme pe platou şi vine la timp în fiecare zi", a declarat un prieten al actriţei pentru revista People.