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6.000 de funcţionari publici au fost suspendaţi în urma unui scandal de fraudă la examene în Thailanda

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tineri la birou care lucreaza pe laptop
Credit foto: Guliver/Getty Images
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Thailanda a suspendat vineri aproape 6.000 de funcţionari publici după descoperirea unor nereguli în rezultatele examenelor, în urma unei anchete privind fapte de corupţie, care a condus la trei arestări, informează AFP și Agerpres.

Corupţia şi mita sunt fenomene frecvente în Thailanda, însă un caz care implică un număr atât de mare de funcţionari este rar şi a ţinut prima pagină a presei din ţară.

Ancheta a început în iunie, când autorităţile au descoperit că unii responsabili erau bănuiţi că ar fi acceptat mită de până la 780.000 de baht (aproximativ 23.800 de dolari) pentru a modifica electronic rezultatele examenelor, permiţând candidaţilor să promoveze la probele necesare pentru numirea sau promovarea lor în funcţii publice.

În urma unei reuniuni a comisiei Departamentului administraţiei locale, autorităţile au decis suspendarea funcţionarilor publici implicaţi. "După ce am examinat peste 200.000 de lucrări, am constatat nereguli în rezultatele a 5.924 de persoane", a declarat jurnaliştilor un responsabil din cadrul Ministerului de Interne, Utsit Sampuntharat.

Autorităţile nu au precizat deocamdată dacă funcţionarii suspendaţi vor fi retrogradaţi sau excluşi.

La începutul săptămânii, poliţia a arestat trei persoane prezentate drept creierele fraudei, urmărite penal în special pentru distrugerea şi ascunderea unor documente oficiale. Unul dintre suspecţi a fost reţinut după ce a fugit în ţara vecină, Laos.

Suspecţii riscă o amendă şi până la cinci ani de închisoare.

Premierul Anutin Charnvirakul, care a făcut din lupta împotriva corupţiei o prioritate, a denunţat această presupusă fraudă, calificând-o drept "dezgustătoare".

Funcţionarii thailandezi primesc, în general, un salariu lunar cuprins între aproximativ 530 şi 2.300 de dolari, în funcţie de gradul lor.

Editor : A.P.

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