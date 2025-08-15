Gigantii americani ai thrash metalului, Megadeth, au anunțat că se retrag și că viitorul lor album va fi ultimul. De asemenea, vor porni într-un turneu de adio în 2026.

„Sunt atât de mulți muzicieni care au ajuns la sfârșitul carierei, fie accidental, fie intenționat”, a declarat joi fondatorul și liderul Megadeth, Dave Mustaine, într-un comunicat. „Majoritatea dintre ei nu reușesc să se retragă în condițiile dorite, de pe culmile succesului, și asta este situația în care mă aflu eu în acest moment al vieții mele, informează The Guardian.

„Am călătorit în întreaga lume și am câștigat milioane și milioane de fani, iar cea mai grea parte din toate acestea este să le spun la revedere.”

Mustaine și trupa nu au dezvăluit încă titlul albumului final, data lansării sau datele rămase ale turneului, dar au distribuit un videoclip.

Solistul a spus că acum este momentul perfect pentru trupă să lanseze un album final și să pornească în turneul final.

„Nu fiți supărați, nu fiți triști, bucurați-vă pentru noi toți, veniți să sărbătorim împreună următorii ani. Am realizat împreună ceva cu adevărat minunat, care probabil nu se va mai repeta niciodată”, a scris el.

„Am creat un stil muzical, am declanșat o revoluție, am schimbat lumea chitarelor și modul în care sunt cântate și am schimbat lumea. Trupele în care am cântat au influențat lumea. Vă iubesc pe toți pentru asta. Vă mulțumesc pentru tot.”

Declarația a venit după ce trupa a publicat miercuri un post care sugera retragerea, cu mesajul „Sfârșitul este aproape...”

Istoria trupei

Megadeth a fost fondată în 1983, după ce Mustaine a fost dat afară din Metallica, trupa pe care o cofondase, în timpul sesiunilor de înregistrare din New York, de către Lars Ulrich și James Hetfield, ca urmare a consumului său de alcool și droguri.

Colegii lui de trupă l-au pus într-un autocar spre Los Angeles, unde a format o trupă de scurtă durată numită Fallen Angels, care a evoluat în Megadeth.

Megadeth a lansat albumul de debut, Killing Is My Business ... and Business Is Good!, în 1985. Trupa a devenit foarte populară în anii 1990, fiind una dintre cele „patru mari” trupe de thrash metal, alături de Metallica, Slayer și Anthrax.

În 2019, Mustaine a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer la gât, iar trupa și-a anulat turneul pe durata tratamentului.

