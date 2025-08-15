Live TV

Video Megadeth au anunțat că se retrag. Dave Mustaine: „Nu fiți triști, bucurați-vă pentru noi toți”

Data publicării:
Megadeth
„Am călătorit în întreaga lume și am câștigat milioane și milioane de fani, iar cea mai grea parte din toate acestea este să le spun la revedere.” Foto : Profimedia
Din articol
Istoria trupei

Gigantii americani ai thrash metalului, Megadeth, au anunțat că se retrag și că viitorul lor album va fi ultimul. De asemenea, vor porni într-un turneu de adio în 2026.

„Sunt atât de mulți muzicieni care au ajuns la sfârșitul carierei, fie accidental, fie intenționat”, a declarat joi fondatorul și liderul Megadeth, Dave Mustaine, într-un comunicat. „Majoritatea dintre ei nu reușesc să se retragă în condițiile dorite, de pe culmile succesului, și asta este situația în care mă aflu eu în acest moment al vieții mele, informează The Guardian.

„Am călătorit în întreaga lume și am câștigat milioane și milioane de fani, iar cea mai grea parte din toate acestea este să le spun la revedere.”

Mustaine și trupa nu au dezvăluit încă titlul albumului final, data lansării sau datele rămase ale turneului, dar au distribuit un videoclip.

Solistul a spus că acum este momentul perfect pentru trupă să lanseze un album final și să pornească în turneul final.

„Nu fiți supărați, nu fiți triști, bucurați-vă pentru noi toți, veniți să sărbătorim împreună următorii ani. Am realizat împreună ceva cu adevărat minunat, care probabil nu se va mai repeta niciodată”, a scris el.

„Am creat un stil muzical, am declanșat o revoluție, am schimbat lumea chitarelor și modul în care sunt cântate și am schimbat lumea. Trupele în care am cântat au influențat lumea. Vă iubesc pe toți pentru asta. Vă mulțumesc pentru tot.”

Declarația a venit după ce trupa a publicat miercuri un post care sugera retragerea, cu mesajul „Sfârșitul este aproape...”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Istoria trupei

Megadeth a fost fondată în 1983, după ce Mustaine a fost dat afară din Metallica, trupa pe care o cofondase, în timpul sesiunilor de înregistrare din New York, de către Lars Ulrich și James Hetfield, ca urmare a consumului său de alcool și droguri.

Colegii lui de trupă l-au pus într-un autocar spre Los Angeles, unde a format o trupă de scurtă durată numită Fallen Angels, care a evoluat în Megadeth.

Megadeth a lansat albumul de debut, Killing Is My Business ... and Business Is Good!, în 1985. Trupa a devenit foarte populară în anii 1990, fiind una dintre cele „patru mari” trupe de thrash metal, alături de Metallica, Slayer și Anthrax.

În 2019, Mustaine a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer la gât, iar trupa și-a anulat turneul pe durata tratamentului.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu face declaratii la guvern
1
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
Village, Wallachia, Romania
2
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
george simion
3
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
ilie bolojan guvern
4
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă...
Colosseum
5
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
Neverosimil! Au început returul de la 0-3 și au luat roșu în minutul 18. Ce a urmat va rămâne în istorie
Digi Sport
Neverosimil! Au început returul de la 0-3 și au luat roșu în minutul 18. Ce a urmat va rămâne în istorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
caruta, sat INQUAM_Photos_Octav_Ganea
All-inclusive pe bani publici. O primărie din Argeș face cursuri de...
colaj cu Vladimir Putin, Donald Trump și harta regiunii arctice
Summitul din Alaska: întâlnire între Trump și Putin cu mize majore...
Maia Sandu
Moldova ar putea devansa Ucraina în procesul de aderare la UE, dar...
putin
„Fisuri adânci în inima mașinăriei de război a lui Putin”. Bloomberg...
Ultimele știri
Johnny Depp ar putea reveni în „Piraţii din Caraibe 6”
Care va fi atitudinea lui Donald Trump în timpul negocierilor cu Vladimir Putin: la Helsinki, în 2018, a fost extrem de prietenos
Excluși de la negocierile din Alaska, ucrainenii se tem de o pace nedreaptă. „Putin e convins că va câștiga războiul și nu dă înapoi”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vasile Dâncu
Mesajul lui Vasile Dâncu la moartea lui Ion Iliescu. „În mod paradoxal, a fost el cel care s-a opus capitalismului de cumetrie”
Emil CONSTANTINESCU
Mesajul lui Emil Constantinescu la moartea lui Ion Iliescu
BRUSSELS-EUROPEAN-PARLIAMENT
Polonia e încrezătoare că va fi ultima pe lista preconizatelor reduceri de trupe americane din Europa
Screenshot 2025-07-22 234309
Ozzy Osbourne, o viață trăită pe scenă. Biografia legendei rock care a influențat generații întregi
Mariah Carey
Mariah Carey revine cu un nou album de studio după șapte ani de absență
Partenerii noștri
Pe Roz
Transformare extremă. Corset 23 de ore pe zi, "abonament" la operații estetice, zero regrete: "Corpul meu ar...
Cancan
Se schimbă anotimpurile? Vreme bizară în septembrie 2025, anunțată de climatologi
Fanatik.ro
Povestea tulburătoare a unei femei care a născut de 6 ori până la 17 ani. Primul copil a venit pe lume când...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Vacanță de coșmar pentru un turist. Trântit de elefant după ce a vrut un selfie cu animalul, bărbatul a mai...
Adevărul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică...
Playtech
Unde se ascunde Klaus Iohannis în timp ce ANAF îi cere 1 milion de euro. Fostul președinte a stârnit furie cu...
Digi FM
Irinel Columbeanu, criticat după ce Irina i-a plătit datoriile de la azil: „I-a plăcut viața, a iubit femei...
Digi Sport
Premieră! Gigi Becali a spus un singur lucru, după ce FCSB și-a aflat adversara din play-off
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
Popa sfințește sportul. Un profesor cu 33 de operații și cu un picior tăiat ține în viață, de 29 de ani...
Newsweek
Poate fi pusă poprire pe pensie sau pe salariu minim? În ce condiții executorul poate lua banii
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Charlie Sheen, declarații la opt ani de când a renunțat la alcool: „Rușinea te sufocă. Chiar i-am rănit pe...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...