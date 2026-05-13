Live TV

Exclusiv Mesajul Alexandrei Căpitănescu, înainte de a doua semifinală Eurovision. Ce șanse are să se califice în marea finală

Data publicării:
Alexandra Căpitănescu.
Alexandra Căpitănescu. Foto: Inquam Photos /George Călin

Emoții pentru România înainte de a doua semifinală Eurovision. Alexandra Căpitănescu va afla mâine dacă se va califica în marea finală de sâmbătă cu piesa „Choke Me”. Cel puțin la casele de pariuri, România se află printre marii favoriți. De altfel, pe rețelele de socializare, piesa Alexandrei Căpitănescu este printre cele mai vizualizate. Alexandra a povestit pentru Digi 24 cum trăiește emoțiile competiției.

„Hello, Digi 24 aici Alexandra Căpitănescu! Suntem la Viena, avem show pentru jurii, suntem entuziasmați și totul se întâmplă pe repede înainte. Din fericire, repetițiile au decurs foarte bine aici, la Viena, mai bine decât ne-am fi așteptat și suntem văzuți foarte bine.

Am primit multe încurajări de la presă, de la oamenii din sală”, a spus Căpitănescu.

E a vorbit și desăpre mesajul piesei „Choke Me”: „În mare parte e vorba despre traseul pe care îl ai atunci când vrei să îți găsești din nou puterea interioară”.

Artista a avut și un mesaj pentru românii din diaspora: „Ne puteți vota în semifinala a doua, numărul 03, ca să ne calificăm în marea finală.”

Cântăreața Paula Seling, care a participat la Eurovision în 2010 și 2014, a vorbit la Digi24 despre șansele Alexandrei Căpitănescu de a se califica în marea finală.

„Anul acesta, România are șanse pentru că are un moment puternic, are o o voce puternică și reacții pe măsură și cred că nu va fi o problemă trecerea României mai departe în concurs, spre finală”, a spus ea.

„Întreg pachetul contează foarte mult, de la voce - trebuie să fie o voce puternică și specială. Trebuie să fie un moment puternic, trebuie să fie un moment autentic, care să transmită emoție”, a explicat Seling.

„Am văzut că anul acesta se se poartă creația cinematică atât a muzicii, cât și a staging-ului. Am văzut că dramatismul acesta este foarte în vogă. Este adevărat că e bine să fii și cu curentul, dar e bine să fii și altfel. Momentul de scenă este extrem de important. Emoția pe care o transmiți în momentul respectiv, atunci când te adresezi prin muzica ta atâtor milioane de telespectatori și spectatori. Este o presiune enormă și pot să vă spun că este unul dintre cele mai frumoase momente prin care poate să treacă un artist”, a mai spus ea.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
1
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
Administratia Prezidentiala 112
2
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Zelenskyy visit
3
Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan îl nominalizează pe...
copil_cautat_sibiu
5
„A intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla”. Mărturia tatălui copilului căutat cu...
Lovitură pentru Gigi Becali: nu mai poate termina biserica! Patronul FCSB-ului a ”explodat”
Digi Sport
Lovitură pentru Gigi Becali: nu mai poate termina biserica! Patronul FCSB-ului a ”explodat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Eurovision Song Contest 2026
Eurovision 2026: Republica Moldova s-a calificat în finală
Eurovision song contest
Peste 1.000 de artiști celebri cer boicotarea Eurovision 2026. „Nu vrem să fie folosit pentru a ascunde şi a normaliza genocidul”
Alexandra Căpitănescu.
După criticile privind piesa României pentru Eurovision, Alexandra Căpitănescu a lansat o nouă versiune a melodiei „Choke Me”
Alexandra Capitanescu eurovision 2026 Inquam Photos George Calin  2026-03-04-9640
„Choke me”, piesa României pentru Eurovision, acuzată de „glorificarea strangulării sexuale”. Activiștii cer interzicerea melodiei
melodie eurovision
A fost aleasă melodia României pentru Eurovision 2026
Recomandările redacţiei
nicusor dan b9
Summitul B9 a început. „Este un centru de gravitație a NATO”. Nicușor...
bani si cos cu alimente
Rata anuală a inflaţiei în aprilie a fost 10,7% (INS)
grafic scadere scris cu creta pe tabla
România a avut scădere economică de 0,2% în trimestrul I
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
„Înseamnă să te trezești mort”. Grindeanu îl atacă pe Bolojan după ce...
Ultimele știri
Evaziune fiscală şi înşelăciune cu file CEC fără acoperire: Poliția face percheziții la firme din Ploiești și Câmpina
Oana Țoiu: Relațiile economice România–Norvegia, „într-un moment bun”. Exporturi de 700 milioane de euro
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton a încălcat o regulă de aur din familie. Ce le-a permis lui George, Charlotte și Louis într-o...
Cancan
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment
Fanatik.ro
Câtă vreme poate rămâne în funcție Guvernul Bolojan și de ce România riscă luni întregi de blocaj politic
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Ce i-a transmis Mircea Lucescu lui Rică Răducanu înainte de a muri: “Mă duc, Rică, mă duc…”
Adevărul
România, în pragul colapsului energetic după oprirea reactoarelor de la Cernavodă: „Cea mai scumpă energie...
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
Reacție surprinzătoare la apariția lui Ilie Bolojan, de mână cu iubita, în Oradea, după pierderea puterii. Au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Olandezii anunță: ”Dennis Man, pe picior de plecare de la PSV!”. Suma vehiculată e uriașă
Pro FM
Mihai Trăistariu, comentarii după prima semifinală Eurovision: "Prea mult cântat despre draci, vârcolaci. Nu...
Film Now
Moment unic la Cannes 2026. Peter Jackson, premiat cu Palme d'Or onorific. Reuniune emoționantă pe scenă cu...
Adevarul
„Halucinațiile” AI la ANAF. Fiscul motivează respingerea contestațiilor cu articole de lege inexistente...
Newsweek
Care pensionari primesc între 480 și 630 lei în plus la pensie? În ce județe se dau mai mulți bani?
Digi FM
Orașul din România în care oamenii ar putea plăti doar 1 leu pe zi pentru transportul public. Când ar urma să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Trei motive pentru care câinele vrea să doarmă în patul tău. Nu este vorba doar de confort
Film Now
Răsturnare de situație între Nicole Kidman și Tom Cruise, la 25 de ani de la divorț. Un apropiat a spus ce se...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...