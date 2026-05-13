Emoții pentru România înainte de a doua semifinală Eurovision. Alexandra Căpitănescu va afla mâine dacă se va califica în marea finală de sâmbătă cu piesa „Choke Me”. Cel puțin la casele de pariuri, România se află printre marii favoriți. De altfel, pe rețelele de socializare, piesa Alexandrei Căpitănescu este printre cele mai vizualizate. Alexandra a povestit pentru Digi 24 cum trăiește emoțiile competiției.

„Hello, Digi 24 aici Alexandra Căpitănescu! Suntem la Viena, avem show pentru jurii, suntem entuziasmați și totul se întâmplă pe repede înainte. Din fericire, repetițiile au decurs foarte bine aici, la Viena, mai bine decât ne-am fi așteptat și suntem văzuți foarte bine.

Am primit multe încurajări de la presă, de la oamenii din sală”, a spus Căpitănescu.

E a vorbit și desăpre mesajul piesei „Choke Me”: „În mare parte e vorba despre traseul pe care îl ai atunci când vrei să îți găsești din nou puterea interioară”.

Artista a avut și un mesaj pentru românii din diaspora: „Ne puteți vota în semifinala a doua, numărul 03, ca să ne calificăm în marea finală.”

Cântăreața Paula Seling, care a participat la Eurovision în 2010 și 2014, a vorbit la Digi24 despre șansele Alexandrei Căpitănescu de a se califica în marea finală.

„Anul acesta, România are șanse pentru că are un moment puternic, are o o voce puternică și reacții pe măsură și cred că nu va fi o problemă trecerea României mai departe în concurs, spre finală”, a spus ea.

„Întreg pachetul contează foarte mult, de la voce - trebuie să fie o voce puternică și specială. Trebuie să fie un moment puternic, trebuie să fie un moment autentic, care să transmită emoție”, a explicat Seling.

„Am văzut că anul acesta se se poartă creația cinematică atât a muzicii, cât și a staging-ului. Am văzut că dramatismul acesta este foarte în vogă. Este adevărat că e bine să fii și cu curentul, dar e bine să fii și altfel. Momentul de scenă este extrem de important. Emoția pe care o transmiți în momentul respectiv, atunci când te adresezi prin muzica ta atâtor milioane de telespectatori și spectatori. Este o presiune enormă și pot să vă spun că este unul dintre cele mai frumoase momente prin care poate să treacă un artist”, a mai spus ea.

