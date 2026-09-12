Palmaresul celei de-a 83-a ediţii a Festivalului de Film de la Veneţia 2026. Cine a luat Leul de Aur

Festivalul de film de la Veneția s-a încheiat în această seară. Printre laureați s-a aflat și filmul „Eu contez”' („I Matter”) al Alinei Şerban.

Iată mai jos lista principalelor premii atribuite sâmbătă seară în cadrul celei de-a 83-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia (2-12 septembrie).

Competiţia oficială:

Leul de Aur pentru cel mai bun film: „Woman Unknown”, May El-Toukhy

Leul de Argint - Marele Premiu al Juriului: „Possible Love”, Lee Chang-dong

Leul de Argint pentru cel mai bun regizor: Ilya Khrzhanovsky, „DAU”

Premiul Special al Juriului: „NAZA”, Yuval Abraham şi Rachel Szor

Premiul pentru cel mai bun scenariu: „Un Bon Petit Soldat” („A Good Little Soldier”) - Stéphane Brizé, Coralie Amédéo, Olivier Gorce

Coppa Volpi pentru cea mai bună actriţă: Mathilde Arcel, „Woman Unknown”

Coppa Volpi pentru cel mai bun actor: John Malkovich, „Wild Horse Nine”

Premiul Marcello Mastroianni pentru cel mai bun actor/actriţă debutantă: Malou Khebizi, „15/18 (A Place to Heal)”

Premiul Publicului Armani Beauty: „Eu contez” („I Matter”), Alina Şerban

Premiul „Luigi De Laurentiis” pentru film de debut: „La maison du vent” („House of the Wind”), Auguste Bernard Kouemo Yanghu

Secţiunea Orizzonti:

Premiul pentru cel mai bun film: „Un Détour Par Diane”, Ann Sirot şi Raphaël Balboni

Premiul pentru cel mai bun regizor: Jaqueline Lentzou, „Mia Mera Sti Zoi Tis Tzo: Kefalaio Faidra” („A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra”)

Premiul Special al Juriului: „La maison du vent” („House of the Wind”), Auguste Bernard Kouemo Yanghu

Premiul pentru cea mai bună actriţă: Laleh Marzban, „Moragheb” („Falling House”)

Premiul pentru cel mai bun actor: Riccardo Scamarcio, „I figli della scimmia” („The Children of the Monkey”)

Premiul pentru cel mai bun scenariu: Tommaso Landucci şi Damiano Femfert, „I figli della scimmia” („The Children of the Monkey”)

Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj: „Quelques instants de bonheur” („A Few Moments of Happiness”), Shaden Safieddine Tazi

Secţiunea Venice Classics:

Cel mai bun film restaurat: „La lunga notte del '43” („Long Night of 1943”), Florestano Vancini

Secţiunea Venice Immersive

Marele Premiu: „The Pigeon Ring”, Shixin Tao şi Yuqi Zhang

Premiul Special al Juriului: „Out of the Ashes”, Rory Mitchell şi Nonny de la Pena

Premiul pentru cea mai bună realizare: „Empire at Sea”, Peter Flaherty.

Editor : S.S.