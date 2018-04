Prietenul lui Avicii se teme că DJ-ul se reapucase de băut

Unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Avicii, Nile Rodgers, se teme că celebrul DJ suedez, a cărui moarte - încă misterioasă - a șocat o lume întreagă, se lupta din nou cu „demonii alcoolului”. Nile Rodgers spune că ultima dată când au lucrat împreună, Avicii era beat, iar el a fost foarte supărat că prietenul său încălcase promisiunea de a se lăsa de băutură, scrie The Sun.

Superstarul suedez, care a fost găsit mort vineri după-amiază, la Muscat, în Oman, avea doar 28 de ani, dar a avut în trecut câteva probleme grave de sănătate din cauza alcoolului. Deocamdată nu s-a spus nimic oficial despre cauza morții și nici măcar unde a fost găsit mort Avicii. El se afla în Oman în vacanță și petrecuse câteva zile într-un resort, unde s-a fotografiat cu fanii. Părea vesel, dar era foarte slab.

Nile Rodgers, care a lucrat cu Avicii de mai multe ori în ultimii ani, a făcut echipă ultima dată cu DJ-ul la un spectacol, în urmă cu trei ani. Atunci, prietenul său a venit beat, iar „veteranul” Nile l-a certat că-și pune sănătatea în pericol. „A fost un pic trist pentru mine, pentru că îmi promisese că se va opri cu băutura și când l-am văzut, în noaptea aia, era beat”, a declarat Nile pentru Associated Press. Acum, el se teme că Tim Bergling - adevăratul nume al lui Avicii - se apucase din nou de băut.

„Vestea morții lui m-a șocat, pentru că nu știu medical ce s-a întâmplat, dar pot să spun, ca prieten și ca muzician, că Tim a fost unul dintre cei mai mari și mai înzestrați compozitori cu care am lucrat, iar eu am lucrat cu cei mai străluciți muzicieni de pe planeta asta”, a spus vedeta de la The Chic. Nile Rodgers a lăsat și pe Twitter câteva mesaje în care mărturisește cât de îndurerat este de moartea lui Avicii.

Starul suedez și-a surprins fanii când în 2016 și-a anunțat retragerea din turnee, motivând că are nevoie fizic de aceasta. Totuși, el n-a renunțat de tot la muzică și una dintre cele mai recente melodii ale artistei în mare vogă Rita Ora, Lonely Together, este rezultatul colaborării cu Avicii.

